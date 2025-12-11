Acre
Prefeito Jerry Correia prestigia formatura da Educação Rural com crianças da Educação Infantil no Campo
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira(10), a formatura das turmas da Educação Infantil no Campo, celebrando mais um importante passo na trajetória escolar das crianças atendidas pela Educação Rural.
O evento, marcado por emoção e orgulho, contou com a presença do prefeito Jerry Correia, que fez questão de prestigiar o momento ao lado de familiares, educadores e comunidade local. As crianças participaram de apresentações culturais e receberam seus certificados, simbolizando o encerramento de mais uma etapa educacional.
Durante a cerimônia, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a valorização da educação, especialmente nas áreas rurais.
“Investir na Educação Rural é garantir que nossas crianças tenham oportunidades iguais, independentemente de onde vivem. Hoje celebramos um momento muito especial e reforçamos nosso compromisso com uma educação de qualidade para todos”, afirmou Jerry Correia.
A secretária municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, também parabenizou as equipes pedagógicas e ressaltou o esforço conjunto para levar ensino humanizado e inclusivo às comunidades rurais.
A formatura da Educação Infantil no Campo representa mais uma conquista para a educação de Assis Brasil, reforçando o cuidado com as crianças e o investimento contínuo na melhoria das condições de ensino no município.
Acre
Educação que transforma: Escola Pequeno Príncipe celebra o primeiro grande passo dos pequenos com Formatura do 2° Período
A noite desta quarta-feira, 10, foi marcada por emoção e celebração na Formatura do 2° Período da Escola Infantil Pequeno Príncipe, realizada no Buffet ART Eventos. A cerimônia reuniu familiares, convidados, equipe escolar e autoridades municipais para celebrar mais uma etapa concluída na educação dos pequenos formandos.
Representando o prefeito Sérgio Lopes, esteve presente a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, que compôs o dispositivo de honra ao lado da gestora da escola, Deuzenir Rodrigues Chaves, e da coordenadora de Educação Infantil de Epitaciolândia, Annelyci Antunes.
O evento marcou o encerramento de mais um ano letivo, reforçando o compromisso do município com uma educação de qualidade. Os formandos mirins abrilhantaram a noite ao entrar no recinto e realizar diversas apresentações, encantando pais, professores e todos os presentes.
Durante sua fala, a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, destacou os avanços que a educação de Epitaciolândia vem alcançando nos últimos anos.
“Vivemos hoje um momento especial. É muito grande a nossa alegria ver esses pequeninos darem seus primeiros passos. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão busca, a cada dia, ofertar uma educação de qualidade, e isso só é possível porque temos um prefeito, Sérgio Lopes, que acredita e investe na educação, desde a infraestrutura até os servidores”, afirmou a secretária.
A Formatura do 2° Período da Escola Pequeno Príncipe se consolidou como um momento inesquecível, celebrando conquistas e renovando o compromisso com o futuro das crianças epitaciolandenses.
Acre
Mulher é presa com revólver durante ação da Força Tática na Capital do Acre
Uma mulher de 55 anos foi presa na noite desta quarta-feira (10) durante patrulhamento da Força Tática do 2º Batalhão, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco. A guarnição havia recebido a informação de que uma pessoa estaria transportando uma arma de fogo pela região.
Ao chegar à Rua 13 de Maio, os policiais localizaram a suspeita caminhando em via pública. Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou se esconder no terreno de uma residência, mas acabou abordada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.
Segundo a polícia, a arma pertence ao filho da mulher, apontado como integrante de uma facção criminosa que atua no bairro. Mais cedo, durante outro patrulhamento, vários suspeitos teriam fugido ao avistar a guarnição, deixando a arma escondida. A função da mulher seria resgatar o armamento e entregá-lo ao filho.
Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foram tomadas as medidas cabíveis.
Acre
Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri
De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações
O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.
De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.
Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.
Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.
