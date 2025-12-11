Conecte-se conosco

Acre

Prefeito Jerry Correia prestigia formatura da Educação Rural com crianças da Educação Infantil no Campo

Publicado

2 horas atrás

em

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira(10), a formatura das turmas da Educação Infantil no Campo, celebrando mais um importante passo na trajetória escolar das crianças atendidas pela Educação Rural.

O evento, marcado por emoção e orgulho, contou com a presença do prefeito Jerry Correia, que fez questão de prestigiar o momento ao lado de familiares, educadores e comunidade local. As crianças participaram de apresentações culturais e receberam seus certificados, simbolizando o encerramento de mais uma etapa educacional.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a valorização da educação, especialmente nas áreas rurais.

“Investir na Educação Rural é garantir que nossas crianças tenham oportunidades iguais, independentemente de onde vivem. Hoje celebramos um momento muito especial e reforçamos nosso compromisso com uma educação de qualidade para todos”, afirmou Jerry Correia.

A secretária municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, também parabenizou as equipes pedagógicas e ressaltou o esforço conjunto para levar ensino humanizado e inclusivo às comunidades rurais.

A formatura da Educação Infantil no Campo representa mais uma conquista para a educação de Assis Brasil, reforçando o cuidado com as crianças e o investimento contínuo na melhoria das condições de ensino no município.

Acre

Educação que transforma: Escola  Pequeno Príncipe celebra o primeiro grande passo dos pequenos com Formatura do 2° Período

Publicado

13 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

A noite desta quarta-feira, 10, foi marcada por emoção e celebração na Formatura do 2° Período da Escola Infantil Pequeno Príncipe, realizada no Buffet ART Eventos. A cerimônia reuniu familiares, convidados, equipe escolar e autoridades municipais para celebrar mais uma etapa concluída na educação dos pequenos formandos.

Representando o prefeito Sérgio Lopes, esteve presente a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, que compôs o dispositivo de honra ao lado da gestora da escola, Deuzenir Rodrigues Chaves, e da coordenadora de Educação Infantil de Epitaciolândia, Annelyci Antunes.

O evento marcou o encerramento de mais um ano letivo, reforçando o compromisso do município com uma educação de qualidade. Os formandos mirins abrilhantaram a noite ao entrar no recinto e realizar diversas apresentações, encantando pais, professores e todos os presentes.

Durante sua fala, a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, destacou os avanços que a educação de Epitaciolândia vem alcançando nos últimos anos.

“Vivemos hoje um momento especial. É muito grande a nossa alegria ver esses pequeninos darem seus primeiros passos. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão busca, a cada dia, ofertar uma educação de qualidade, e isso só é possível porque temos um prefeito, Sérgio Lopes, que acredita e investe na educação, desde a infraestrutura até os servidores”, afirmou a secretária.

A Formatura do 2° Período da Escola Pequeno Príncipe se consolidou como um momento inesquecível, celebrando conquistas e renovando o compromisso com o futuro das crianças epitaciolandenses.

Acre

Mulher é presa com revólver durante ação da Força Tática na Capital do Acre

Publicado

13 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

Uma mulher de 55 anos foi presa na noite desta quarta-feira (10) durante patrulhamento da Força Tática do 2º Batalhão, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco. A guarnição havia recebido a informação de que uma pessoa estaria transportando uma arma de fogo pela região.

Ao chegar à Rua 13 de Maio, os policiais localizaram a suspeita caminhando em via pública. Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou se esconder no terreno de uma residência, mas acabou abordada. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

Segundo a polícia, a arma pertence ao filho da mulher, apontado como integrante de uma facção criminosa que atua no bairro. Mais cedo, durante outro patrulhamento, vários suspeitos teriam fugido ao avistar a guarnição, deixando a arma escondida. A função da mulher seria resgatar o armamento e entregá-lo ao filho.

Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Acre

Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri

Publicado

17 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações

O crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Foto: arquivo

O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.

De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.

Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Veja vídeo:

