Prefeito Jerry Correia prestigia formatura da Educação Rural com crianças da Educação Infantil no Campo

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira(10), a formatura das turmas da Educação Infantil no Campo, celebrando mais um importante passo na trajetória escolar das crianças atendidas pela Educação Rural.

O evento, marcado por emoção e orgulho, contou com a presença do prefeito Jerry Correia, que fez questão de prestigiar o momento ao lado de familiares, educadores e comunidade local. As crianças participaram de apresentações culturais e receberam seus certificados, simbolizando o encerramento de mais uma etapa educacional.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a valorização da educação, especialmente nas áreas rurais.

“Investir na Educação Rural é garantir que nossas crianças tenham oportunidades iguais, independentemente de onde vivem. Hoje celebramos um momento muito especial e reforçamos nosso compromisso com uma educação de qualidade para todos”, afirmou Jerry Correia.

A secretária municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, também parabenizou as equipes pedagógicas e ressaltou o esforço conjunto para levar ensino humanizado e inclusivo às comunidades rurais.

A formatura da Educação Infantil no Campo representa mais uma conquista para a educação de Assis Brasil, reforçando o cuidado com as crianças e o investimento contínuo na melhoria das condições de ensino no município.

