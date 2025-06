Prefeito Jerry Correia participa de seminário sobre Educação Indígena e do Campo

Debates na Câmara Municipal incluíram críticas à gestão da Reserva Chico Mendes, prevenção de queimadas e valorização da história e agricultura familiar

Epitaciolândia/AC – Em meio a debates sobre desenvolvimento local e questões ambientais, vereadores de Epitaciolândia usaram a 18ª Sessão Ordinária da Câmara, realizada nesta segunda-feira, dia 16, para cobrar maior eficiência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na gestão da Reserva Extrativista Chico Mendes. Além das críticas ao órgão federal, os parlamentares destacaram ações de prevenção a queimadas, incentivo à agricultura familiar e a importância de resgatar a história do município.

Os discursos no Pequeno Expediente refletiram as demandas da população, que sofre com os impactos das restrições ambientais e a falta de apoio federal na região. “Precisamos de políticas que equilibrem preservação e desenvolvimento, sem prejudicar quem vive da terra”, afirmou o vereador Rosimar Menezes (REPUBLICANOS) lançou duras críticas à atuação do ICMBio e à ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. O debate também reforçou a necessidade de iniciativas que valorizem a identidade local e fortaleçam a economia rural.

Eliade Maria (PL) destaca importância de ações preventivas diante do aumento da estiagem e risco de queimadas no município

A vereadora Eliade Maria (PL) enalteceu a Prefeitura e a Defesa Civil pelo trabalho na elaboração do Plano de Contingência de Incêndios, documento estratégico para prevenir e combater queimadas no período de seca. A parlamentar destacou o empenho do coordenador da Defesa Civil, sargento bombeiro Cleutis, na estruturação das medidas.

“Em um momento em que já vemos os primeiros sinais de estiagem, esse planejamento preventivo é fundamental para proteger nossa população e nosso meio ambiente”, afirmou Eliade Maria. A preocupação se justifica pelo histórico de incêndios florestais na região, agravados pelo clima seco e pela vegetação vulnerável.

O plano, ainda em fase de finalização, deve incluir ações como monitoramento de áreas de risco, capacitação de brigadistas e campanhas de conscientização. A vereadora reforçou a necessidade de parcerias entre município, estado e órgãos ambientais para evitar tragédias como as registradas em anos anteriores.

Veja vídeo com vereadora Eliade Maria (PL):



Rosimar Menezes (REPUBLICANOS) acusa órgão ambiental e ex-ministra de usar imagem dos extrativistas sem dar contrapartidas efetivas

O vereador Rosimar Menezes (REPUBLICANOS) lançou duras críticas à atuação do ICMBio e à ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. O parlamentar afirmou que os seringueiros e produtores rurais da Reserva Chico Mendes foram “usados como bandeira ambientalista” sem receber benefícios concretos.

“Marina Silva se escondeu atrás do nome dos trabalhadores rurais, mas quem está lá, cortando seringa até hoje, são os verdadeiros seringueiros. Eles viraram símbolo, mas continuam sem apoio real”, disparou Menezes. O vereador questionou as políticas de restrição ao uso da terra sem, segundo ele, oferecer alternativas econômicas viáveis aos moradores.

As declarações ecoam um antigo descontentamento local com as regras da reserva extrativista. Menezes argumentou que as famílias tradicionais da floresta ficaram “reféns de um discurso ambiental que não se traduz em melhoria de vida”. O ICMBio não se manifestou sobre as críticas até o fechamento desta edição.

Veja vídeo com vereador Rosimar Menezes (REPUBLICANOS):



Cleomar Portela (PP), enaltece trabalho de documentação da memória local e relata agenda em comunidades cafeeiras do município

Em contraponto aos debates acalorados sobre questões ambientais, o vereador Cleomar Portela (PP) dedicou sua fala na Câmara Municipal ao resgate histórico e às demandas das comunidades rurais. O parlamentar destacou o trabalho da professora aposentada Ivana Cristina Ferreira Camelo de Souza, que vem mapeando personalidades e marcos da memória epitaciolandense.

“É um trabalho solitário, mas fundamental para preservar nossa identidade”, afirmou Portela, sugerindo que a iniciativa merece apoio institucional. O vereador vinculou esse esforço de memória às comemorações pelos 63 anos de emancipação do Acre, lembrando o processo que levou à criação do município em 1992.

Na agenda prática, Portela relatou visitas a comunidades como Porto Rico e aos ramais 12 e 14, onde colheu reivindicações de cafeicultores. “O café é uma vocação natural dessa região, mas precisa de políticas consistentes”, disse. Ele ainda elogiou a prefeitura por correções em obras na rua Fontenelle de Castro, sinalizando diálogo entre legislativo e executivo.

O discurso equilibrou reconhecimento cultural e atenção ao desenvolvimento rural, marcando uma atuação focada na base produtiva do município.

Veja vídeo com vereador Cleomar Portela (PP):



Miro Bispo (PDT) critica gestão ambiental federal e relata dificuldades de acesso a informações que afetam comunidades tradicionais

Em mais um capítulo do tensionamento entre lideranças locais e o governo federal, o vereador Miro Bispo (PDT) protagonizou duras críticas à atuação do ICMBio durante a sessão da Câmara Municipal. O parlamentar revelou que até um deputado federal que visitou a região encontrou obstáculos para obter informações sobre operações na Reserva Extrativista Chico Mendes.

“Não aceitamos que ações que impactam centenas de famílias sejam tratadas com esse nível de sigilo. A Lei de Acesso à Informação existe para ser cumprida”, afirmou Bispo, destacando o que chamou de “postura autoritária” de servidores do órgão ambiental.

O vereador ampliou o debate ao questionar a política ambiental nacional, que classificou como “descolada da realidade” dos moradores da floresta. “Enquanto criam regras em gabinetes de Brasília, quem vive na terra há gerações sofre com a falta de diálogo”, argumentou.

Diversidade de pautas

A sessão parlamentar revelou o leque de preocupações dos vereadores:

Críticas às restrições ambientais (com unanimidade contra a atuação do ICMBio)

Valorização da história local (com projetos de preservação da memória)

Apoio ao setor produtivo (especialmente cafeicultores e seringueiros)

O debate sinaliza o crescente descontentamento com políticas federais na região, onde atividades tradicionais convivem com normas ambientais cada vez mais restritivas. A Câmara de Epitaciolândia assume assim o papel de caixa de ressonância das demandas de comunidades que se sentem excluídas do processo decisório sobre seu território.

Veja vídeo com vereador Miro Bispo (PDT):



Ari Mendes (SOLIDARIEDADE) apresenta sala de monitoramento 24h e sistema de alerta integrado para enchentes e queimadas

Em resposta aos eventos climáticos extremos dos últimos anos, o vereador Ari Mendes (SOLIDARIEDADE) detalhou na Câmara Municipal o Plano de Contingência que prepara a cidade para enfrentar tanto secas quanto enchentes. Desenvolvido pelo sargento Cleude, o projeto inaugurou uma sala de monitoramento com tecnologia de ponta para acompanhamento em tempo real de riscos ambientais.

Estrutura inédita no município

Monitoramento via satélite do rio Acre (parceria com ANA)

Detecção imediata de focos de incêndio

30 ações estratégicas integradas, incluindo:

▸ Mapeamento georreferenciado de áreas de risco

▸ Sistema de alerta multimodal (sirenes, SMS, rádio e redes sociais)

▸ Medição combinada: satélital e equipes de campo

O parlamentar destacou que as enchentes de 2023/2024 aceleraram as medidas preventivas. “Não estamos apenas reagindo a emergências, mas antecipando cenários”, afirmou Mendes, elogiando a atuação da Secretaria de Meio Ambiente e do prefeito Sérgio Lopes.

Legislativo

O debate encerrou uma sessão marcada por:

Cobranças por transparência na gestão ambiental (ICMBio)

Valorização de projetos culturais e produtivos

Fortalecimento de políticas públicas estruturantes

A iniciativa coloca Epitaciolândia na vanguarda da gestão de riscos no Acre, combinando tecnologia com ações comunitárias – um modelo que pode servir de referência para outros municípios da Amazônia ocidental.

Veja vídeo com vereador Ari Mendes (SOLIDARIEDADE):



Vereador José Henrique (UNIÃO) impulsiona esporte, capacitação e integração fronteiriça em Epitaciolândia

Em pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador José Henrique (UNIÃO) detalhou uma agenda multifacetada que conecta juventude, desenvolvimento social e integração internacional. Seu relatório revela um modelo de atuação parlamentar que combina inovação e tradição.

Eixos de atuação destacados:

Revolução Digital no Esporte

Torneio de FIFA 24 reuniu 35 atletas digitais

Parceria inédita com a Secretaria de Agricultura

“O esporte eletrônico é realidade da nova geração”, afirmou

Esporte Tradicional com Engajamento Comunitário

Apoio ao torneio de vóllei da Escola Belo Porvir

10 equipes e 100 espectadores mobilizados

Jovens lideranças como Maria Clara e Rayane na organização

Capacitação Profissional Inclusiva

Formatura de 300 operadores de máquinas pesadas

Turmas com 15 mulheres e moradores de fronteira

Rede de parcerias com setor privado (Empresa Ronci)

Saúde sem Fronteiras

Representação municipal em evento internacional na Bolívia

Troca de experiências com médicos bolivianos

Destaque para o programa de saúde itinerante

Cultura e Economia Local

Presença no arraial da Comunidade Santo Antônio

Preparativos para o 3º Campeonato de Futebol do Pólo do Sol

Impacto Estratégico

O mandato do vereador se destaca por:

Conectar políticas públicas a oportunidades reais

Atuar como ponte entre poder público e iniciativas comunitárias

Promover Epitaciolândia no cenário internacional

Equilibrar inovação (esportes digitais) e tradição (festas culturais)

“Estamos construindo pontes – entre gerações, entre países e entre o poder público e a comunidade”, resumiu José Henrique, reforçando seu compromisso com um desenvolvimento integral do município.

Veja vídeo com vereador José Henrique (UNIÃO):



As sessões são de livre acesso ao público e todos são convidados a participar

Venha participar das Sessões da Câmara Municipal de Epitaciolândia. As Sessões Legislativas da Câmara Municipal acontecem todas as segunda-feiras, a partir das 18h ao público, no Plenário da Câmara.

Durante as sessões, são apresentados Projetos de Lei, Requerimentos e Pedidos de Providências que expressam as principais necessidades da população, abrangendo tanto a sede do município quanto a zona rural.

A presença dos cidadãos é essencial para promover a transparência dos trabalhos legislativos e reforçar o compromisso dos vereadores com os interesses da sociedade.

Quem não puder estar presente, pode acompanhar ao vivo pela internet, por meio do canal TVCâmara/YouTube/jornal oaltoacre.com.

Epitaciolândia é um município brasileiro do interior do estado do Acre. Sua população recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 18 757 habitantes

A sede se estabeleceu nas terras do antigo Seringal Bela Flor, na margem direita do rio Acre. Em 1992, a partir de uma divisão do município de Brasiléia, foi elevada a categoria de município, mas com as duas sedes separadas apenas por um rio. Sua área urbana também é contígua com a cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia. Estas três cidades juntas abrigam uma população de cerca de 50 mil habitantes, sendo que as duas brasileiras formam o terceiro conglomerado urbano do Estado do Acre.

O nome Epitaciolândia se originou da junção do nome Epitácio – em homenagem ao Presidente da República, Epitácio Pessoa – e o sufixo lândia, que significa “terra de…”. Representa a época em que a localidade passou a categoria de Vila Epitácio Pessoa.

Por volta do ano de 1958, a vila se desenvolveu para um pequeno vilarejo, com locais comerciais, igrejas e escolas. Posteriormente, se instalaram a Subdelegacia, a Subprefeitura, a 4ª Companhia Especial de Fronteira, o Campo de Aviação e o posto de fiscalização de tributos na fronteira.

A Vila Epitácio Pessoa adquiriu, então, condições para se transformar em município

Na gestão do governador Edmundo Pinto, amparado pela lei que criou dez novos municípios no Estado do Acre. Atualmente são 22 municípios. No dia 13 de abril de 1992 realizou-se um plebiscito sobre a criação do município, o qual a população da vila foi convidada a votar, direta e secretamente. A população decidiu, com um percentual de 95% dos votos válidos, pelo “Sim” à sua emancipação política e administrativa. Epitaciolândia tornou-se município, respaldado pela lei no 1.026/92, de 28 de abril de 1992.

