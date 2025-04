Prefeito Jerry Correia participa de reunião com o secretário de Estado de Administração

Nesta terça-feira, 29 de abril, a Prefeitura de Assis Brasil sediou uma importante reunião com representantes do SEBRAE e de áreas estratégicas da gestão municipal. O encontro, realizado no auditório da Prefeitura, teve como foco a articulação de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e da inclusão produtiva de povos indígenas da região.

A reunião contou com a presença da gestora do Programa Plural do SEBRAE Nacional para a região do Alto Acre, Elsiene Silva; da diretora municipal de Turismo, Edines Araújo; do diretor de Políticas Indígenas, Edipaulo Samarra Manchineri; e do agente de Desenvolvimento Local, Risvaldo Duarte.

Durante o encontro, Elsiene apresentou o Programa Plural, uma iniciativa do SEBRAE Nacional que busca promover oportunidades de geração de renda para grupos historicamente minorizados. Ela destacou que uma das metas para 2025 é ampliar o acesso de comunidades indígenas a ações de capacitação e empreendedorismo.

A diretora de Turismo, Edines Araújo, sugeriu a realização de cursos profissionalizantes para comunidades indígenas, com foco no etnoturismo, considerando o potencial cultural e geográfico de Assis Brasil, que está localizado em uma tríplice fronteira e é parte do corredor internacional da Rota do Pacífico.

Já o diretor de Políticas Indígenas, Edipaulo Samarra Manchineri, destacou a crescente atuação de indígenas no contexto urbano por meio de pequenos empreendimentos. Ele também defendeu o incentivo ao empreendedorismo nas aldeias, especialmente na Aldeia Nova União e nas comunidades do Rio Yaco. Edipaulo compartilhou ainda sua experiência pessoal em cursos do SEBRAE, classificando-os como extremamente enriquecedores.

Como encaminhamento prático, ficou definida a realização de uma trilha de oficinas nas comunidades indígenas entre os dias 26 e 30 de maio, com temas como empreendedorismo, precificação, vendas e marketing.

Ao final da trilha de formações, está prevista a realização de uma exposição e feira de artesanato indígena, com produtos desenvolvidos durante as oficinas. Também foi discutida a realização de uma oficina de tecelagem, com instrutores da própria comunidade indígena, cuja viabilidade será analisada nas próximas semanas.

A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização da cultura indígena, promovendo parcerias que gerem oportunidades, autonomia e fortalecimento econômico para todos os povos do município.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários