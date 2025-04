Prefeito Jerry Correia participa de café da manhã na Secretaria de Educação

Durante sessão solene realizada nesta segunda-feira (28) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em homenagem ao Dia do Procurador e aos 48 anos de instalação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (PP), ressaltou a importância da instituição para o desenvolvimento e fortalecimento do Estado.

Em sua fala, Nicolau Júnior destacou a parceria entre a Assembleia e a PGE, agradecendo o trabalho diário dos procuradores que, segundo ele, garantem a legalidade e a transparência nas ações públicas. “Representa essa instituição tão valorosa, que eu tenho muito respeito, e que essa Casa também precisa dia a dia”, afirmou. O parlamentar também fez um agradecimento especial ao procurador Marcos Mota, que atua na Aleac, auxiliando nas demandas jurídicas da Casa Legislativa.

Nicolau enfatizou ainda a colaboração entre os Poderes e instituições, reforçando o compromisso da Aleac em manter a união e o respeito entre os órgãos. “O nosso compromisso é com essa união das instituições. Temos aqui o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Executivo. A Assembleia está à disposição da PGE para continuar trazendo legalidade e transparência, e com isso quem ganha é o cidadão acreano”, destacou.

Ao encerrar seu discurso, o presidente da Aleac reforçou o reconhecimento ao trabalho dos procuradores e servidores da PGE, salientando que o fortalecimento da instituição reflete diretamente no crescimento e no desenvolvimento do Acre.

Texto: Andressa Oliveira/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

