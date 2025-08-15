Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil

Reunião entre o presidente da Câmara Municipal e a coordenadora do Núcleo de Educação do Acre debate soluções para garantir acesso seguro de alunos em áreas de difícil acesso

Em reunião realizada nesta quinta-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia e a professora Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Estado do Acre (SEE), debateram ações para melhorar a qualidade do ensino no município, com foco no transporte escolar.

O principal desafio abordado foi o atendimento a estudantes de ramais distantes e de acesso difícil. O presidente da Câmara destacou que a falta de transporte adequado é uma das maiores barreiras para a frequência escolar na zona rural e afirmou que a prioridade é garantir que nenhuma criança fique sem estudar por esse motivo.

Entre as propostas discutidas estão a ampliação da frota de veículos, manutenção preventiva e ajustes nas rotas para otimizar o serviço. A professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre as instituições para assegurar educação inclusiva e igualdade de oportunidades a todos os alunos.

Principais pontos debatidos:

Ampliação da frota de transporte escolar para atender ramais distantes

Manutenção preventiva dos veículos para maior segurança dos alunos

Ajustes nas rotas a fim de otimizar o atendimento e reduzir tempo de deslocamento

O presidente da Câmara destacou que garantir o acesso à educação é uma prioridade:

“Queremos assegurar que nenhuma criança deixe de estudar por falta de transporte adequado”, afirmou.

Já a professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo para viabilizar soluções:

“A educação inclusiva exige esforço conjunto. Estamos buscando alternativas para que todos os alunos tenham acesso à escola com segurança e regularidade.”

As propostas discutidas serão analisadas pela SEE para implementação ainda neste ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com uma educação mais acessível e igualitária em Brasiléia.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades em investir no futuro da educação em Brasiléia, garantindo acesso seguro e regular às escolas.

