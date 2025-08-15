Flash
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil
Nesta sexta-feira(15), em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão com o objetivo de apresentar os potenciais de investimentos no município para o empresário Ricardo Lacerda, do estado de São Paulo, que está no Acre em prospecção de oportunidades.
Ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, de Brasiléia, Jerry Correia destacou as oportunidades que a região do Alto Acre oferece, ressaltando a vocação produtiva, a localização estratégica na tríplice fronteira e as condições favoráveis para novos empreendimentos.
Durante a agenda, o grupo também visitou a indústria de castanha da COOPERACRE, referência no beneficiamento e comercialização do produto, que representa uma das principais cadeias produtivas da região.
“Estamos empenhados em mostrar que Assis Brasil é uma cidade com grande potencial de crescimento, capaz de atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento para nossa população. Seguimos com trabalho, compromisso e união”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
Presidente da Câmara de Brasiléia e Coordenadora do Núcleo de Educação discutem melhorias no transporte escolar
Reunião entre o presidente da Câmara Municipal e a coordenadora do Núcleo de Educação do Acre debate soluções para garantir acesso seguro de alunos em áreas de difícil acesso
Em reunião realizada nesta quinta-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia e a professora Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Estado do Acre (SEE), debateram ações para melhorar a qualidade do ensino no município, com foco no transporte escolar.
O principal desafio abordado foi o atendimento a estudantes de ramais distantes e de acesso difícil. O presidente da Câmara destacou que a falta de transporte adequado é uma das maiores barreiras para a frequência escolar na zona rural e afirmou que a prioridade é garantir que nenhuma criança fique sem estudar por esse motivo.
Entre as propostas discutidas estão a ampliação da frota de veículos, manutenção preventiva e ajustes nas rotas para otimizar o serviço. A professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre as instituições para assegurar educação inclusiva e igualdade de oportunidades a todos os alunos.
Principais pontos debatidos:
- Ampliação da frota de transporte escolar para atender ramais distantes
- Manutenção preventiva dos veículos para maior segurança dos alunos
- Ajustes nas rotas a fim de otimizar o atendimento e reduzir tempo de deslocamento
O presidente da Câmara destacou que garantir o acesso à educação é uma prioridade:
“Queremos assegurar que nenhuma criança deixe de estudar por falta de transporte adequado”, afirmou.
Já a professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo para viabilizar soluções:
“A educação inclusiva exige esforço conjunto. Estamos buscando alternativas para que todos os alunos tenham acesso à escola com segurança e regularidade.”
As propostas discutidas serão analisadas pela SEE para implementação ainda neste ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com uma educação mais acessível e igualitária em Brasiléia.
A iniciativa reforça o compromisso das autoridades em investir no futuro da educação em Brasiléia, garantindo acesso seguro e regular às escolas.
Neste sábado, Prefeitura de Brasiléia leva atendimento médico e serviços à população rural com a 1ª edição do Saúde em Ação na Comunidade
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a primeira edição do Programa Saúde em Ação na Comunidade, iniciativa que leva atendimento médico, exames e serviços gratuitos diretamente às localidades rurais.
A ação acontecerá neste sábado (16), no KM 84+60 do Ramal Santa Luzia, na Colocação São Francisco (Seringal Amapá), na residência da dona Ana do Curuçá.
Durante o evento, moradores terão acesso a 16 tipos de atendimentos e serviços e a duas especialidades médicas: pediatria e ginecologia.
Entre os serviços ofertados estão: vacinas, testes rápidos, teledermatologia, coleta de PCCU, ultrassonografia, atendimento psicológico, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, eletrocardiograma, cortes de cabelo, orientações sobre o Bolsa Família, entre outros.
Mais de 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio estarão envolvidos na ação, garantindo qualidade e agilidade no atendimento à população.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que o programa é mais um passo para aproximar a saúde das famílias que vivem nas áreas mais distantes.
“Nosso compromisso é levar dignidade e qualidade de vida para todos os moradores de Brasiléia, independentemente da distância. Com o Saúde em Ação, a Prefeitura chega até onde a população está, garantindo atendimento e acolhimento para todos”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçou a importância da ação e convidou a comunidade a participar.
“Estamos levando uma estrutura completa, com profissionais qualificados e equipamentos, para que cada pessoa possa cuidar da sua saúde sem precisar se deslocar até a cidade. É fundamental que todos tragam documento com foto, cartão do SUS e CPF”, orientou o secretário.
A Prefeitura de Brasiléia reforça que esta é apenas a primeira edição do programa e que novas comunidades serão atendidas nos próximos meses.
Prefeito Jerry Correia acompanha finalização do Ramal do Bom Sucesso e faz convite a todos os romeiros
Finalizando mais um dia de trabalho nesta quarta-feira, o prefeito Jerry Correia acompanhou de perto a conclusão dos serviços de recuperação do Ramal do Paraíba, principal via de acesso à comunidade do Cumaru, também conhecido como Ramal do Bom Sucesso.
A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, sob a coordenação do secretário Zé do Posto e com o empenho de toda a equipe de operadores. O prefeito agradeceu ainda ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), que tem sido um grande parceiro, cedendo uma de suas máquinas para a execução dos serviços.
Com o ramal totalmente recuperado, a Prefeitura garante não apenas o tráfego seguro dos moradores, mas também a chegada tranquila dos romeiros e fiéis que participarão, nesta sexta-feira, da tradicional celebração em homenagem à Santa Raimunda do Bom Sucesso.
“Todos os anos mantemos o compromisso de chegar com nossas equipes para melhorar as condições de todos os ramais de Assis Brasil. É uma forma de valorizar nossas comunidades e de receber bem quem precisa se deslocar para eventos importantes como este”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil reforça o convite para que todos participem da festividade religiosa e agradece à Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural pelo empenho em mais esta entrega.
