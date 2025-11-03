Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Brasília em busca de novos investimentos para o município

Nesta segunda-feira, em Brasília, o prefeito de Assis Brasil cumpre agenda na capital federal em busca de recursos e investimentos para o desenvolvimento do município. A primeira reunião aconteceu na AMAC – Associação dos Municípios do Acre, onde o gestor foi recebido pelo general Poti, coordenador do escritório da instituição em Brasília.

Durante o encontro, foram discutidas demandas prioritárias do município e estratégias de captação de recursos junto aos órgãos federais. Em seguida, o prefeito participou da reunião da Bancada Federal do Acre, que contou com a presença de deputadas, deputados e senadores. O objetivo foi apresentar projetos e solicitar apoio para inclusão de emendas no Orçamento Geral da União de 2026.

“Estamos em um momento decisivo de articulação. É aqui que buscamos os recursos que garantirão novas obras, melhorias e avanços para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar trabalhando para trazer benefícios concretos à nossa população”, destacou o prefeito.

A participação na agenda em Brasília ocorre todos os anos e tem garantido resultados importantes para o município, com investimentos que fortalecem áreas como infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano.

A expectativa é de que a viagem gere bons frutos e assegure mais uma rodada de investimentos para o ano de 2026, reforçando o compromisso da gestão com o crescimento de Assis Brasil.

