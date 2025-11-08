Flash
Prefeito Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou neste sábado(08) a grande final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, localizada no Seringal Icuriã, região da Divisão. O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, moradores de diversas comunidades vizinhas, além de atletas, famílias e comerciantes locais que aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.
A iniciativa faz parte do projeto de incentivo ao esporte promovido pela gestão municipal, que vem investindo tanto na zona rural quanto na zona urbana, contemplando também as comunidades indígenas. O objetivo é fortalecer a prática esportiva, promover integração entre as comunidades e gerar oportunidades de renda.
A festa foi marcada por animação, jogos disputados. A comunidade fez questão de participar e apoiar seus times, mostrando o quanto o esporte tem força e representatividade no meio rural.
Para o prefeito Jerry Correia, o esporte é também um importante instrumento social e econômico.
“Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, prestigiando o esporte, movimentando a economia local e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: estar presente e apoiar iniciativas que fortalecem a vida das pessoas, seja na zona urbana, rural ou indígena.”, destacou o prefeito.
A competição rural é mais uma ação da Prefeitura de Assis Brasil que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento comunitário e com o lazer aliado à qualidade de vida dos cidadãos.
Associação da Resex de Epitaciolândia recebe veículos da Prefeitura com apoio de Márcio Bittar
Prefeitura de Epitaciolândia e Senador Márcio Bittar entregou veículos à AMOPRELANDIA e anunciam novos investimentos para o município
Na manhã deste sábado, (08), o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, realizou a entrega de três veículos à Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes (AMOPRELANDIA). A ação representa mais um importante investimento na infraestrutura e na valorização das comunidades da zona rural de Epitaciolândia.
Foram entregues duas motocicletas Honda Bros 160 e uma caminhonete Mitsubishi Triton, adquiridas por meio de emendas parlamentares do Senador Márcio Bittar, que esteve presente na solenidade. O ato contou ainda com a presença dos vereadores José Henrique, Jezo, Girlene da Saúde, Eliade Silva, além do presidente da AMOPRELANDIA, José Maria (Açúcar), o vice-presidente Sr. Silva, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, secretários municipais, assessores e população em geral.
Durante a cerimônia, o vice-presidente da AMOPRELANDIA, Sr. Silva, agradeceu ao prefeito Sérgio Lopes e ao senador Márcio Bittar pelo apoio e compromisso com os moradores da Reserva Chico Mendes.
O presidente da associação, José Maria (Açúcar), destacou a importância da parceria e reconheceu o empenho do senador e do prefeito em garantir melhores condições de trabalho e dignidade para as famílias da região.
Os vereadores presentes também enalteceram o trabalho conjunto entre o Executivo Municipal e o Senado, ressaltando o compromisso de ambos com o desenvolvimento de Epitaciolândia e com a melhoria da vida das comunidades extrativistas.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita enfatizou que o senador Márcio Bittar tem sido um grande parceiro de Epitaciolândia:
“Hoje o senador traz uma caminhonete e duas motos, mas ele já trouxe muito mais para o município e continuará trazendo. É justo que Epitaciolândia reconheça aqueles que realmente fazem pelo nosso povo. O senador Márcio Bittar é, sem dúvida, o maior articulador político do Acre, e sua atuação tem sido marcada por investimentos que chegam de fato à população.”
O Senador Márcio Bittar, por sua vez, aproveitou o momento para anunciar a destinação de uma emenda de bancada para a construção da segunda ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da região do Alto Acre.
“Essa é uma obra fundamental para acabar com a dependência de uma única ponte e garantir mais mobilidade e dignidade para quem vive e trabalha aqui. Com o apoio da bancada federal, os recursos estão assegurados e a obra será concluída”, afirmou o senador.
O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o senador pelo constante apoio ao município e destacou que os investimentos vão muito além dos veículos entregues:
“O senador Márcio Bittar tem sido um verdadeiro defensor da Amazônia e do homem amazônico. Com sua ajuda, conseguimos autorizar a construção da Escola José Joaquim Meireles dentro da reserva, além de outros investimentos que transformam a vida das famílias rurais. Ele é, sem dúvida, o senador que mais destinou recursos para o Acre mais de um bilhão em emendas e tem olhado com carinho especial para Epitaciolândia.”
Durante seu discurso, o prefeito também reforçou a importância de novas obras que estão em andamento, como a recuperação da Rua Fontenele de Castro e do Bairro Satél, que somam mais de R$ 4 milhões em investimentos, e o projeto de construção de casas populares, no valor de R$ 5 milhões, também oriundo de emenda do senador.
O evento foi marcado por reconhecimento, emoção e sentimento de gratidão entre os moradores da Reserva Chico Mendes, que agora contam com mais estrutura para fortalecer suas atividades e melhorar as condições de vida das famílias extrativistas.
“Hoje celebramos não apenas a entrega de veículos, mas o fortalecimento de uma parceria que tem gerado resultados concretos. Epitaciolândia segue avançando com trabalho, união e compromisso com o povo”, concluiu o prefeito Sérgio Lopes.
Dois acidentes no mesmo trecho de Brasiléia deixam motociclistas feridos
Ocorrências foram registradas no cruzamento que liga as avenidas Manoel Marinho Montes e Rui Lino
Dois acidentes envolvendo motocicletas e carros foram registrados quase simultaneamente na noite desta sexta-feira (8), em Brasiléia, deixando os condutores das motos com ferimentos. As ocorrências aconteceram por volta das 23h, em um trecho que liga duas das principais avenidas da cidade — Manoel Marinho Montes e Rui Lino — área com histórico de colisões e que dá acesso à BR-317.
O primeiro sinistro foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um Fiat Uno branco trafega pela Avenida Manoel Marinho Montes e sinaliza para acessar a Avenida Rui Lino, respeitando a via preferencial. No momento da conversão, uma motocicleta modelo Honda/Fan surge, invade a preferencial e colide com a parte dianteira do veículo. O impacto arremessou o motociclista, que caiu violentamente sobre o meio-fio.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.
Minutos depois, um segundo acidente ocorreu praticamente no mesmo ponto. Uma caminhonete Fiat, de cor preta, tentava acessar a Rua Valdemir Lopes quando outra motocicleta modelo Kingo colidiu frontalmente com o veículo ao sair da Avenida Rui Lino em direção à Manoel Marinho Montes, sentido parte alta da cidade.
Os motociclistas e os condutores dos carros não tiveram as identidades divulgadas. Informações preliminares apontam que uma das vítimas sofreu ferimentos graves, e a equipe médica avalia a necessidade de transferência urgente para Rio Branco.
Os dois casos estão sob análise das autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde atualizado dos feridos não havia sido confirmado.
Veja vídeo do primeiros acidente entre moto e carro modelo Fiat de cor Branca abaixo.
SEGUNDO ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHONETE FIAT E MOTO MODELO KINGO BOLIVIANA.
Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday
A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.
Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.
As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.
“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.
A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.
Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.
“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.
Canais de comunicação
Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].
