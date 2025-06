Prefeito Jerry Correia participa da abertura do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública em Assis Brasil

Segunda maior feira de negócios do Acre é realizada pelo Governo do Estado e Sebrae

Realizada pelo Governo do Acre e Sebrae, a Expoacre Juruá 2025 acontecerá de 1º a 6 de julho, em Cruzeiro do Sul. A feira é a maior vitrine de negócios do Vale do Juruá, atraindo empreendedores e visitantes de diversas regiões do estado.

Nesta edição, o Espaço Sebrae traz o tema “Tradição que nos inspira, inovação que nos impulsiona”, reafirmando seu compromisso com um desenvolvimento que valoriza a identidade local e aposta na criatividade para transformar realidades.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, a participação na feira busca impulsionar a competitividade dos negócios locais e o desenvolvimento econômico da região. “Temos um compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios de todo o Acre, sobretudo do Juruá, e o objetivo do nosso espaço é conectar o empreendedor local às novas oportunidades de mercado, sem perder a identidade e a cultura da região”, destacou.

O espaço oferecerá experiências interativas e atrações voltadas para inovação, tecnologia e empreendedorismo, como jogos digitais criados por desenvolvedores acreanos, atividades como tiro ao alvo e roleta premiada, com distribuição de brindes, de acordo com as regras. O visitante receberá o Passaporte do Empreendedor com o mapa com pontos para visitação e a possibilidade de ser sorteado para participação na Feira do Empreendedor, em São Paulo, com subsídio repassado pelo Sebrae de até R$ 6 mil (exclusivo para Pessoa Jurídica).

A programação inclui shows de artistas locais no palco cultural, a criação de artes em grafitte durante o evento e uma loja colaborativa onde os visitantes poderão conhecer e adquirir produtos locais como banana chips, farinha de mandioca, biscoitos, mel, entre outros.

Também haverá o lançamento da inteligência artificial LIS, que irá responder as dúvidas dos participantes referentes ao empreendedorismo, e a participação do Robô LED, levando ao público um espetáculo visual envolvente que alia tecnologia, entretenimento e interatividade para inspirar empreendedores a criarem conexões marcantes com seus clientes.

Os produtos regionais ganharão evidência durante a Expoacre Juruá, como o Açaí de Feijó, que possui Indicação Geográfica (IG) de Procedência; e o café, com o espaço “Robustas Acreanas Cafeteria”, onde além da exposição, serão produzidas bebidas com café para degustação.

Em parceria com outras instituições, o Sebrae também estará presente no Turismo, com apresentação de produtos e serviços de ecoturismo e turismo de aventura, na piscicultura, com tanques para exposição de peixes de produção local, e na panificação, com demonstração e degustação de pães, bolos e doces.

Práticas ambientais serão promovidas durante a feira, com apoio da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis – COOPSUL. Serão realizadas ações práticas e educativas como coleta de resíduos recicláveis e exposição de produtos produzidos com material reciclado. Durante as seis noites, será estimulado o descarte correto de resíduos em tambores de coleta seletiva.

Durante as seis noites da feira o Espaço Sebrae funcionará das 18h às 23h. Mais detalhes sobre a programação serão divulgados no Instagram @SebraenoAcre.

