Prefeito Jerry Correia participa da 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Assaltante disparou contra proteção do caixa, mas não conseguiu acessar o dinheiro; polícia já rastreia suspeitos

No início da tarde desta terça-feira (25), um homem armado tentou assaltar uma lotérica no município de Mâncio Lima, no Acre. Equipado com um revólver e usando capacete, o criminoso tentou quebrar o vidro de proteção do caixa e chegou a disparar contra a barreira, mas não conseguiu levar o dinheiro.

Sem sucesso no roubo ao estabelecimento, o assaltante acabou levando o celular de uma cliente antes de fugir. Do lado de fora, um comparsa o aguardava, e os dois conseguiram escapar do local.

De acordo com o delegado José Obetânio, a polícia já iniciou as buscas pelos suspeitos. “Já estamos no encalço deles”, afirmou. As investigações continuam para identificar e prender os envolvidos no crime.

Veja vídeo:



O criminoso não conseguiu pegar dinheiro da lotérica. “Havia um comparsa esperando por ele do lado de fora e os dois fugiram, mas já estamos no encalço deles”, disse a reportagem o delegado José Obetânio.

