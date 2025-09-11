Flash
Prefeito Jerry Correia garante parceria da SEICT para a primeira ExpoFronteira
Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), onde foi confirmada a participação da instituição na primeira edição da ExpoFronteira.
A SEICT estará presente com um stand de indústria e comércio, fortalecendo o setor produtivo e levando informações e oportunidades para empreendedores. Além disso, a secretaria também contribuirá com a realização de uma arena de jogos, que será montada durante a feira em Assis Brasil, ampliando as atrações para o público jovem.
Segundo o prefeito Jerry Correia, o encontro com o secretário Assurbanípal Mesquita foi mais um passo importante para garantir parcerias sólidas que vão viabilizar e enriquecer a programação da ExpoFronteira.
“Estamos em Rio Branco buscando parceiros que acreditam no potencial de Assis Brasil. A SEICT chega para somar forças, trazendo inovação, tecnologia e desenvolvimento para a nossa feira”, destacou o prefeito.
A ExpoFronteira será um marco para Assis Brasil, reunindo negócios, cultura e entretenimento em um só espaço.
Dois homens ficam feridos em acidente entre moto e carro na Estrada do Pacífico, em Brasiléia
Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), próximo ao km 13 da BR-317; um dos ocupantes será transferido para Rio Branco
Dois motociclistas ficaram feridos após um acidente envolvendo uma moto e um carro na manhã desta quinta-feira (11), na BR-317, Estrada do Pacífico, nas proximidades do km 13, em Brasiléia.
As vítimas foram identificadas como Antônio Marcos Lima, de 51 anos, e Ronaldo Rosa de Paiva, de 50. Ambos sofreram ferimentos e foram levados inicialmente por populares em uma caminhonete, até serem interceptados por equipes do SAMU a caminho do Hospital Raimundo Chaar.
De acordo com informações médicas, Ronaldo Rosa apresentou fratura no úmero esquerdo e deverá ser transferido para Rio Branco, onde passará por cirurgia. Já Antônio Marcos segue em observação, sem risco de vida.
Familiares relataram que os dois seguiam de moto para uma propriedade na zona rural, onde fariam um orçamento de pintura, quando o acidente aconteceu.
As causas da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Escola do Legislativo conquista 1º lugar no Prêmio IEL de Talentos e garante vaga em etapa nacional
A Escola do Legislativo Acreano (EL/Aleac) alcançou uma conquista inédita ao garantir o primeiro lugar na etapa regional do Prêmio IEL de Talentos, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A Escola venceu na categoria Estágio Inovador, consolidando-se como referência no fortalecimento da formação profissional e no incentivo à qualificação de jovens talentos no Acre. A premiação aconteceu na tarde da última terça-feira (9), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).
A diretora da Escola, Michelle Andressa, comemorou o resultado e destacou a importância da parceria com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o êxito da iniciativa. “Esse prêmio representa muito para todos nós, porque mostra que estamos no caminho certo. Ter ficado em primeiro lugar é motivo de orgulho para toda a nossa equipe. Quero agradecer à Mesa Diretora e, em especial, ao presidente Nicolau Júnior, que sempre acreditou e deu total apoio para que a Escola pudesse alcançar esse resultado”, afirmou.
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ressaltou que a conquista é fruto de um trabalho coletivo e do compromisso da atual gestão com a valorização da educação legislativa. “A Escola do Legislativo é um patrimônio da Assembleia e tem cumprido um papel fundamental na formação e qualificação dos servidores e da comunidade. Esse reconhecimento do IEL, com a conquista do primeiro lugar, reforça que estamos no caminho certo e que investir em educação é investir no futuro do Acre”, destacou.
Já o superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, ressaltou o papel social do estágio e reforçou o compromisso do Instituto com a legalidade e a qualidade na intermediação da atividade. “Parabéns a todos os vencedores. Tenham o IEL como um parceiro para a vida toda. Nosso papel também é estimular o empreendedorismo”, afirmou.
Com a vitória na etapa regional, a Escola do Legislativo está automaticamente classificada para a etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos, que será realizada em dezembro, em Pernambuco, reunindo os melhores projetos do país.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Ismael Medeiros
Força Tática da PM estoura laboratório e prende dupla com drogas em Rio Branco
Moisés da Cruz Silva, de 36 anos, e Marcus Gomes de Lima, de 25, foram flagrados em residência usada para fabricação de entorpecentes no bairro Eldorado; materiais e drogas foram apreendidos.
Uma ação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Moisés da Cruz Silva, de 36 anos, e Marcus Gomes de Lima, de 25, pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (10). O flagrante ocorreu em uma residência localizada na Rua Flamengo, no loteamento Mutambo, bairro Eldorado, em Rio Branco.
A operação foi desencadeada após denúncia informando que o imóvel estaria sendo usado para a fabricação de entorpecentes. A guarnição montou um cerco, conseguiu deter os suspeitos e apreendeu duas prensas, vários litros de solvente e drogas prontas para comercialização.
Os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde permanecem à disposição da Justiça.
