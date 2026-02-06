Conecte-se conosco

Acre

Prefeito Jerry Correia firma parceria com o SEBRAE para comemorações dos 50 anos de Assis Brasil

Publicado

20 minutos atrás

em

O prefeito Jerry Correia firmou, nesta sexta-feira(06), em Rio Branco, uma importante parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para a realização da programação comemorativa dos 50 anos de emancipação política de Assis Brasil, celebrados no mês de maio.

Durante a agenda na capital, o gestor municipal se reuniu com Kléber Pereira Campos Júnior, diretor técnico do SEBRAE, com o objetivo de alinhar ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da economia local e à valorização dos empreendedores do município durante o período festivo.

A parceria prevê a realização de atividades como feiras, capacitações, incentivo ao empreendedorismo local e apoio a pequenos negócios, aproveitando o aniversário da cidade como uma vitrine para movimentar o comércio e gerar oportunidades para a população.

Segundo o prefeito Jerry Correia, a união com o SEBRAE reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e social de Assis Brasil. “Estamos trabalhando para que os 50 anos da nossa cidade sejam comemorados com organização, geração de renda e valorização de quem empreende aqui”, destacou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada na construção de uma programação especial que marque a história do município, reunindo cultura, desenvolvimento e participação popular nas comemorações do cinquentenário.

Acre

Governo Federal reconhece situação de emergência em Sena Madureira por causa de enchentes

Publicado

35 minutos atrás

em

6 de fevereiro de 2026

Por

Decreto publicado no Diário Oficial da União permite acesso a recursos federais e agiliza ações de assistência e recuperação no município

O reconhecimento federal foi concedido após a prefeitura encaminhar decreto municipal acompanhado de relatórios técnicos que apontam danos significativos em diversos setores da cidade. Foto: captada 

O Governo Federal reconheceu oficialmente a situação de emergência em Sena Madureira devido às enchentes que atingiram o município nas últimas semanas. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União, confirmando a gravidade dos impactos causados pela elevação dos rios na região.

O reconhecimento ocorreu após a prefeitura encaminhar um decreto municipal acompanhado de relatórios técnicos que apontam danos como alagamentos de áreas residenciais, comprometimento da infraestrutura urbana, dificuldades de acesso e prejuízos a serviços essenciais.

Com a medida, o município tem agora respaldo legal para acelerar ações emergenciais, como assistência às famílias atingidas, distribuição de itens de primeira necessidade, recuperação de áreas danificadas e limpeza de locais afetados. O reconhecimento também facilita o acesso a recursos federais e apoio logístico.

A classificação do evento como inundação reforça o cenário crítico vivido durante as chuvas intensas, quando os rios ultrapassaram níveis de segurança. Mesmo com a redução gradual das águas, os efeitos da cheia ainda são percebidos em vários bairros, especialmente nas áreas ribeirinhas.

A decisão fortalece a articulação entre os governos municipal, estadual e federal para ações de recuperação e prevenção. As equipes de defesa civil seguem monitorando áreas sensíveis e orientando a população sobre medidas de segurança no período pós-enchente.

A análise técnica levou em conta dados coletados durante o auge da enchente, que evidenciaram a dimensão dos danos provocados. Foto: arquivo 

Acre

Luto! Morre seu Osmar Girardi, proprietário de farmácia no Universitário, em Rio Branco

Publicado

51 minutos atrás

em

6 de fevereiro de 2026

Por

O senhor Osmar era uma figura querida e respeitada na comunidade local

Figura conhecida em Rio Branco, senhor Osmar Girardi, proprietário de uma farmácia localizada no Conjunto Universitário, em Rio Branco, morreu nesta sexta-feira (6). A causa da morte não foi divulgada.

Osmar Girardi era proprietário de uma farmácia no Conjunto Universitário/Foto: Repordução/Redes sociais

O senhor Osmar era uma figura querida e respeitada na comunidade local, sendo considerado um dos pioneiros do bairro. O proprietário da farmácia era conhecido não apenas pelo trabalho, mas pelo atendimento atencioso e disposição em ajudar os moradores da região e clientes há décadas.

As informações iniciais indicam que ele enfrentava problemas de saúde há algum tempo. Mais informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas logo mais pela família.

Acre

Inscrições para o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora encerram em 9 de fevereiro

Publicado

1 hora atrás

em

6 de fevereiro de 2026

Por

Iniciativa reconhece o trabalho realizado nos municípios para estimular o empreendedorismo

Os gestores públicos municipais do Acre podem se inscrever para participar da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) até o dia 9 de fevereiro. As prefeituras podem ter o reconhecimento por iniciativas promovidas em prol dos pequenos negócios em suas localidades.

A premiação é uma vitrine das melhores práticas de gestão pública municipal, estimuladas por meio dos programas Cidade Empreendedora e Territórios Empreendedores, que oferecem suporte e ferramentas para transformar os ambientes mais favoráveis para quem empreende.

O Prêmio possui nove categorias: Simplificação; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Socioprodutiva; Turismo e Identidade Territorial; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Empreendedorismo Rural; e Gestão Inovadora.

Além disso, o PSPE estimula a inovação no setor público, contribui para a ampliação das capacidades municipais, promove a aprendizagem e inspira novos projetos e ideias, que beneficiarão a comunidade como um todo.

O PSPE 2025/2026 acontece em duas etapas: Estadual – de agosto/2025 a abril/2026 – e Nacional – maio de 2026. Os detalhes do Prêmio, bem como das categorias e demais critérios para participação, estão no regulamento que pode ser encontrado no site da premiação: prefeituraempreendedora.sebrae.com.br.

