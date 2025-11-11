Acre
Prefeito Jerry Correia entrega laboratório móvel de informática para escolas municipais
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, acaba de ampliar o acesso à tecnologia nas escolas da rede municipal. O prefeito Jerry Correia entregou o novo laboratório móvel de informática, um investimento que vai beneficiar inicialmente três escolas: Vicente Bessa, Maria Ferreira e Edilsa Maria Batista.
O laboratório conta com 25 computadores modernos, preparados com todos os programas necessários para oferecer aos alunos noções básicas de informática e introdução ao mundo digital. Por ser móvel, o laboratório poderá atender cada escola por período, garantindo que mais alunos tenham acesso aos equipamentos e ao aprendizado.
“Esse investimento representa mais conhecimento, mais oportunidades e mais futuro para nossas crianças. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, e queremos que nossos alunos estejam preparados para esse mundo digital”, destacou o prefeito Jerry Correia, agradecendo à secretária de Educação, Vanderléia, e toda a equipe pelo empenho na execução do projeto. Em breve, um técnico especializado será contratado para acompanhar o uso dos equipamentos e auxiliar os alunos.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade e o desenvolvimento de novas habilidades para os estudantes de Assis Brasil.
Acre
Atropelamento na BR-364 deixa pedestre em estado gravíssimo e motociclista ferido no Bujari
Vítimas foram socorridas e levadas a Rio Branco; pedestre sofreu TCE grave e fratura exposta, enquanto condutor da moto teve ferimentos moderados
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (10), no km 29 da BR-364, em frente ao Ramal Santa Luzia, no município do Bujari, interior do Acre. Um pedestre e um motociclista ficaram feridos após um atropelamento na rodovia.
Segundo informações apuradas no local, João Santos da Silva, de 59 anos, caminhava às margens da estrada na companhia de um sobrinho quando foi atingido por uma motocicleta conduzida por Dione Ribeiro, de 43. Testemunhas relataram que o pedestre aparentava estar sob efeito de álcool e atravessava a pista de forma irregular, em zigue-zague, no momento do impacto.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico. Diante da gravidade do quadro, o suporte avançado também foi solicitado para o atendimento.
João sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) grave e fratura exposta na perna esquerda. Ele foi entubado ainda no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, sendo direcionado ao setor de traumatologia para avaliação especializada.
O motociclista Dione Ribeiro também precisou ser hospitalizado, apresentando fratura no nariz, escoriações corporais e TCE leve. Ele deu entrada na unidade de saúde em estado estável, passando por exames complementares.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal deve conduzir as investigações para determinar a dinâmica da ocorrência.
Acre
Governo anula 4 nomeações e exclui candidatos do concurso do ISE; veja
A governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), publicou nesta sexta-feira, 11, dois decretos no Diário Oficial do Estado que alteram as nomeações de candidatos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE). As decisões estão registradas nos decretos nº 11.697-P e nº 11.698-P.
O primeiro decreto determina a exclusão dos candidatos Weverton Almeida Almada e Tássio dos Santos Ferreira, aprovados para o cargo de agente socioeducativo masculino, do Decreto nº 11.433-P, publicado em 1º de outubro deste ano. Segundo o texto, a medida considera pedidos de reclassificação apresentados pelos candidatos nos processos administrativos internos do governo.
Já o segundo decreto tornou sem efeito as nomeações de outros dois candidatos, que não tomaram posse no prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos de ingresso no cargo. Foram anuladas as nomeações de Vornei Henrique, aprovado para o cargo de agente socioeducativo masculino, e de Joas da Silva Pereira, nomeado como técnico administrativo e operacional.
Acre
Calor abafado e chuvas pontuais devem marcar a semana no AC
O meteorologista Davi Friale prevê uma semana de calor intenso, alta umidade e chuvas diárias, mas de forma pontual, em todo o estado do Acre. A previsão indica que as temperaturas máximas devem variar entre 31°C e 34°C, podendo superar esse limite em alguns municípios.
Segundo Friale, uma fraca onda polar chegou ao estado no domingo (9), provocando chuvas intensas em várias regiões e deixando o tempo mais ameno no vale do Rio Acre. Em Assis Brasil, na estação de Aldeia dos Patos, o acumulado chegou a 80,8 milímetros, enquanto em Jordão foram 78,6 mm. Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as precipitações somaram 28,2 mm e 25,8 mm, respectivamente.
Em Rio Branco, a temperatura máxima no domingo foi de apenas 26,7°C, registrada no aeroporto da capital. A previsão é de que, até quarta-feira (12), o estado siga com calor abafado e pancadas isoladas de chuva.
Entre quinta-feira (13) e sábado (15), o cenário muda: chuvas mais fortes e volumosas devem atingir diversas regiões, com possibilidade de transtornos em áreas vulneráveis. O acumulado semanal pode variar entre 50 e 100 mm, podendo chegar a 130 mm em alguns municípios.
Friale alerta ainda que, apesar das temperaturas não tão elevadas, a sensação térmica pode ultrapassar 37°C, devido à alta umidade e baixa circulação de ventos, o que aumenta o desconforto térmico e o suor excessivo.
O meteorologista também destaca que o nível do Rio Acre tende a subir rapidamente nos próximos dias, podendo atingir 4 metros até o próximo domingo (16). Na tarde desta segunda-feira (10), o nível marcava 1,92 m em Rio Branco.
Os rios Tarauacá e Iaco, em Sena Madureira, também devem registrar aumento repentino, enquanto o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, continuará subindo de forma mais lenta.
