Geral
Prefeito Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural
Nesta segunda-feira (13), crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento contou com atividades recreativas e muita diversão para os alunos.
O prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária de Educação, Vanderleia Teixeira, realizou a entrega dos kits de fardamento escolar para todas as crianças, reforçando o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos estudantes.
O prefeito parabenizou os professores e a coordenação das escolas pelo trabalho dedicado e pelo esforço em oferecer um ensino de qualidade.
As escolas beneficiadas foram:
•Escola Maria Ferreira de Medeiros – Ramal da Bacia
•Escola Aladia Aquino Bonfim – Ramal do KM 13
•Escola Francisco Chagas – Ramal Vila Progresso
A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo na educação, garantindo que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade em um ambiente acolhedor e estimulante.
Comentários
Geral
Presidente do Conselho de Turismo afirma que ausência do Estado na ABAV Expo 2025 penaliza o segmento
Presidente do Conselho de Turismo e empresário do setor de agentes de viagens afirma que ausência do Estado na ABAV Expo 2025 penaliza o segmento
Agentes de viagens e empreendedores de Turismo do Acre foram penalizados pela ausência do Estado durante a ABAV Expo 2025 -maior evento de turismo da América Latina, realizado de 08 a 10 de outubro no Rio de janeiro- conforme enfatizou o presidente do Conselho Municipal de Turismo do Acre e empresário do setor agências de viagens, Rizomar Araújo, durante articulações junto à Nacional da Associação Brasileira de Agência de Viagens, objetivando mostrar para o Brasil que a região acreana é viável como destino turístico por seus infinitos atrativos.
A ABAV Expo reúne milhares de operadores, agentes de viagens e representantes de destinos nacionais e internacionais é espaço estratégico para geração de negócios, parcerias e promoção turística do Brasil. Portanto, estados de todas as regiões aproveitaram para divulgar suas potencialidades, firmar parcerias e estratégicas para ampliar mercados.
Nesse cenário empreendedor, o Acre ficou ausente justamente num momento em que o turismo sustentável, a cultura amazônica e as experiências autênticas estão em alta demanda no cenário global, inclusive levando em consideração que o Brasil é a sede da COP 30, conforme observou o presidente do Conselho Municipal de Turismo.
Rizomar Araújo lamentou a ausência do Estado, com um estande para expor os atrativos turísticos e as experiências que o turista pode vir a ter no Acre, pois garante visibilidade e coloca a região na prateleira de todas as agência de viagens, podendo ser mostrado as operações nacionais e internacionais.
“Se o Estado tivesse participado, com aquisição de um estande, uma ação simples que garantiria visibilidade para promover nossos atrativos turísticos, colocando o Acre na vitrine das principais agências e operadoras de turismo do Brasil e do mundo, apresentando as experiências únicas que o visitante pode viver no Acre já teria sido um passo enorme”, afirmou.
Araújo esclareceu a necessidade dessas ponderações sobre a ausência do Estado, em meio as articulações sobre a importância de investir no potencial turístico do Acre, como forma de dar voz e representar as empresas do ramo de agentes de viagens no estado, que resistem a falta de incentivo do poder público, trabalham com o pouco que têm, na raça, tentando criar oportunidades, independentes de iniciativas do governo. “Entretanto, é necessário destacar a ajuda do Sebrae/AC e Federação do Comércio com apoio para participação de feiras e eventos. No mais, nós, agentes de viagens, acreditamos no potencial turístico de nossa região, seguimos firmes, enfrentando desafios, gerando postos de trabalho e contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, concluiu Rizomar Araújo durante encontro de trabalho no encerramento da Expo ABAV 2025.
Comentários
Geral
Acessibilidade e urbanização da Cidade da Justiça de Rio Branco é melhorada
Construção do terceiro prédio, Portal de Acolhimento e melhoria no calçamento da região são exemplos de medidas executadas com objetivo de ampliar o acesso da população à Justiça
Considerando as necessidades das cidadãs e dos cidadãos que precisam ir até a Cidade da Justiça, em Rio Branco, medidas que garantem a acessibilidade e urbanização foram implantadas. Entre as inciativas estão: a finalização da calçada de pedestre ao longo da Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, que liga a BR-364 até as unidades da Justiça; e a construção do terceiro prédio na Cidade da Justiça, que deve receber as varas cíveis da capital.
Para verificar o andamento dessas inovações, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, acompanhado da vice-presidente Regina Ferrari, do juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitaram a Cidade da Justiça nessa segunda-feira, 13.
O presidente do TJAC ressaltou que as obras e investimentos visam promover acesso e, principalmente, colocar o jurisdicionado em primeiro lugar. “As pessoas que se deslocam até a Cidade da Justiça precisavam de segurança no deslocamento. Essas iniciativas visam colocam o jurisdicionado em primeiro lugar. É um instrumento de acessibilidade”.
A obra da calçada foi de responsabilidade da Prefeitura, realizada a partir da solicitação do Poder Judiciário, na gestão da desembargadora Regina Ferrari. Uma ação fruto de parceria institucional, para atender melhor a população.
Já o terceiro prédio abrigará o Fórum Cível e tem como objetivo fortalecer a infraestrutura do Judiciário, ampliando a qualidade da prestação jurisdicional e a garantia de direitos à população acreana. O investimento, totalmente custeado com recursos próprios, é de R$ 34,9 milhões.
A vice-presidente do TJAC, Regina Ferrari, lembrou que o novo Fórum visa colocar as unidades da Justiça em um mesmo local, para facilitar que a população chegue ao Judiciário. “A partir do momento que o Judiciário decidiu colocar as unidades da Justiça de Rio Branco em um só lugar, nós verificarmos essa possiblidade para construção dessa calçada, para melhorar a efetividade no acesso aos serviços da Justiça”.
O prefeito de Rio Branco destacou a importância da obra: “O atendimento ao cidadão é importante. Essa calçada visa trazer humanização. Humanização que precisamos em todos os sentidos, na saúde, na Justiça, nas ruas e praças. Nós queremos que nossa cidade seja modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, tanto economicamente, quanto socialmente. Essa obra agrega esses três desenvolvimentos, esse tripé”.
Portal de Acolhimento
Durante a visita, as autoridades da Justiça ainda passaram no Portal de Acolhimento. O local é a porta de entrada da Justiça para os cidadãos. Inaugurado em julho de 2024, o Portal traz inovações que fortalecem a prestação de serviços de forma eficaz e célere, ampliando a confiança e a proximidade com a comunidade.
O setor oferece uma recepção acolhedora, com foco em entender as necessidades individuais de cada pessoa que busca o Judiciário acreano em busca de soluções para seus problemas. Além disso, o Portal unifica atendimentos iniciais, agilizando o tempo dos cidadãos e facilitando o acesso aos serviços.
Comentários
Geral
Semana do Brincar: Joabe Lira inicia projeto com distribuição de brinquedos e atividades lúdicas
Em alusão ao Dia das Crianças, o vereador Joabe Lira (UB) promoveu a primeira ação da Semana Municipal do Brincar no bairro Judia, com o objetivo de afirmar que o brincar é um direito fundamental das crianças.
Na abertura do evento, Lira surpreendeu ao vestir-se de Homem de Ferro, interagir com crianças e distribuir brinquedos, uniformes, bolas, medalhas e lanches. Segundo ele, a iniciativa simboliza “o compromisso de valorizar a infância e promover alegria para nossas crianças”.
Segundo o vereador, a motivação para o projeto surgiu de sua experiência pessoal. “Minha filha teve um atraso na fala e, após avaliações, recebeu o diagnóstico de autismo. Durante esse processo, uma neuropsicóloga nos mostrou como o ato de brincar poderia impactar positivamente o desenvolvimento dela — e eu pude testemunhar essa evolução de perto”, declarou ele, acrescentando que “brincar é coisa séria e pode, sim, transformar vidas.”
A proposta que criou a Semana do Brincar prevê a realização de oficinas, jogos, palestras e atividades culturais, promovendo encontros intergeracionais e valorizando brincadeiras tradicionais. “A ideia é ampliar o engajamento social e institucional em torno desse direito”, finalizou o vereador.
Você precisa fazer login para comentar.