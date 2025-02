Prefeito Jerry Correia é recebido pelo deputado federal Eduardo Velloso

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com o deputado federal Eduardo Veloso para tratar de importantes avanços nas áreas de saúde e habitação para o município. Durante o encontro, também foi discutida uma parceria para a realização das celebrações do 49º aniversário de Assis Brasil, que acontecerá em maio de 2025.

Um dos destaques da reunião foi a confirmação da construção de 30 novas unidades habitacionais no município, viabilizadas através do governo federal com apoio do ministro das Cidades, Jader Filho. Esse projeto, articulado pelo deputado Eduardo Veloso, tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo moradia digna e mais qualidade de vida para os beneficiados.

Além disso, o deputado reafirmou seu compromisso em buscar novos investimentos na área da saúde para Assis Brasil em 2025. A ideia é fortalecer os serviços oferecidos à população, garantindo melhores condições de atendimento e ampliação dos recursos disponíveis para a saúde pública municipal.

Outro tema abordado foi a parceria para a realização do aniversário de 49 anos de Assis Brasil. O prefeito e o deputado discutiram a organização do evento, que contará com programações especiais.

“Seguimos trabalhando para garantir melhorias para nossa população. A parceria com o deputado Eduardo Veloso tem sido fundamental para conquistarmos avanços importantes em habitação, saúde e no desenvolvimento de Assis Brasil. Estamos animados com as novidades para 2025.” Destacou o prefeito Jerry.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da gestão municipal em buscar parcerias e investimentos que resultem em mais qualidade de vida para a população, fortalecendo o desenvolvimento do município.

