Prefeito Jerry Correia destaca importância estratégica de Assis Brasil no VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou nesta quinta-feira(27) do VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial, evento que reuniu lideranças políticas, empresariais e especialistas para discutir desenvolvimento regional, inovação e oportunidades de crescimento no Acre.
Durante o encontro, o prefeito integrou o painel “A Força da Fronteira”, onde apresentou as potencialidades de Assis Brasil e reforçou o papel estratégico do município para o fortalecimento econômico do Acre e da região amazônica.
Jerry Correia destacou que Assis Brasil, por ser um município fronteiriço, cumpre uma função essencial nas relações comerciais, turísticas e culturais entre Brasil, Peru e Bolívia.
“Somos um ponto chave para ampliar o desenvolvimento fronteiriço. Investir em Assis Brasil significa fortalecer todo o estado, criando rotas, negócios e novas oportunidades”, afirmou.
A participação de Assis Brasil no congresso reforça o compromisso da administração municipal em ampliar parcerias, atrair investimentos e garantir que a cidade continue avançando como referência no desenvolvimento integrado da fronteira.
Feira de Agricultura Familiar fortalece produtores e impulsiona economia de Tarauacá
Evento acontece de 27 a 30 de novembro com a participação de 35 produtores
Cerca de 35 produtores rurais devem participar da Feira de Comercialização da Agricultura Familiar de Tarauacá, entre os dias 27 e 30 de novembro, realizada pelo Sebrae no Acre, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Cooperativa dos Produtores Familiares e Extrativistas de Tarauacá (Cooptacre).
O evento tem como objetivo criar oportunidades para a comercialização do abacaxi, produto típico da região, além de gerar renda e fortalecer as cadeias produtivas da agricultura familiar. Durante os quatro dias de feira serão comercializadas hortaliças, tapioca, farinha e demais produtos regionais oriundos de cadeias produtivas atendidas pelo Sebrae.
Segundo a gerente Regional do Sebrae, Laiz Mappes, a instituição tem apoiado o desenvolvimento desses empreendedores rurais, oferecendo orientação técnica e ações que fortalecem o empreendedorismo rural na região.
“A feira é uma oportunidade importante para fortalecer a agricultura familiar e ampliar o mercado dos nossos produtores. O Sebrae tem acompanhado de perto o avanço das cadeias produtivas da região, especialmente a do abacaxi, que conta com 25 produtores em Tarauacá, e seguimos apoiando ações que geram renda e valorizam quem vive do campo”, conclui a gerente.
Polícia apreende arma e entorpecentes durante abordagem em Assis Brasil
Dupla é presa após tentar dispensar objeto ao perceber aproximação da viatura
Uma guarnição da Radiopatrulha realizava rondas ostensivas na Rua Francisco das Chagas, em Assis Brasil, quando dois indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram descartar um objeto em uma planta na calçada ao avistar a viatura. A atitude chamou atenção dos policiais, que imediatamente realizaram a abordagem e a revista pessoal.
Com os suspeitos, foram encontrados dinheiro em espécie e porções de entorpecentes, indicando possível prática de tráfico de drogas. Durante a averiguação na área onde o objeto havia sido lançado, os militares localizaram uma arma de fogo tipo garruncha, calibre .28, sem numeração, além de um cartucho.
Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Joabe Lira propõe feriado municipal em homenagem ao Dia do Gari em Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), apresentou nesta quarta-feira, 26, um Projeto de Lei que cria oficialmente o Dia Municipal do Gari e estabelece feriado para a categoria no dia 23 de outubro.
A iniciativa, já aprovada pelos parlamentares e encaminhada para sanção do Executivo, altera o calendário oficial de eventos do município e reconhece o papel dos profissionais responsáveis pela limpeza e manutenção das vias públicas da capital.
O texto também determina que o Poder Público realize ações de conscientização e valorização do trabalho desempenhado pelos garis, incentivando o respeito e o reconhecimento da população.
Com a nova proposta, fica revogada a Lei nº 501, de 17 de outubro de 1984, que tratava anteriormente da data comemorativa. A legislação passará a valer a partir da publicação oficial.
