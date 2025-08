Prefeito Jerry Correia busca parceria com Sebrae para realização da primeira Expofronteira 2025

•⁠ ⁠Terminal acreano recebeu quase 150 mil passageiros entre abril e junho deste ano;

•⁠ ⁠Crescimento no primeiro semestre foi de mais de 43%;

•⁠ ⁠Aeroportos operados pela VINCI Airports no Brasil somaram mais de 3 milhões de passageiros.

Julho, 2025 – O Rio Branco Airport, administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da rede VINCI Airports, segue em trajetória de crescimento. No segundo trimestre de 2025, o terminal recebeu 149.477 passageiros, o que representa um aumento de 46,51% em comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, o número chegou a 289.367 passageiros, um crescimento de 43,42% em relação a 2024.​

O aumento no fluxo é reflexo da retomada gradual da malha aérea na região e da maior conectividade com hubs nacionais. A nova rota direta entre Rio Branco e Guarulhos, por exemplo, contribui para ampliar as opções de conexão dos passageiros do Acre com outros estados e destinos internacionais.

No Brasil, a VINCI Airports administra os aeroportos de Salvador, Manaus, Tefé, Tabatinga, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que juntos superaram a marca de 3 milhões de passageiros no segundo trimestre de 2025.​​​​​​

Crescimento global da VINCI Airports​​​​​​​

A rede VINCI Airports, da qual o aeroporto de Salvador e os aeroportos da Amazônia fazem parte, registrou um crescimento global de 6,7% no segundo trimestre de 2025, totalizando mais de 86 milhões de passageiros.​​​​​​​​​

O aumento foi impulsionado por uma maior oferta de assentos, sobretudo de companhias de baixo custo, e pela forte demanda por rotas de longa distância, que tiveram crescimento de 11%. Lisboa, Edimburgo e London Gatwick se destacaram com a expansão de conexões internacionais.

A China foi um dos principais motores do crescimento, com aumento de 66% no tráfego com o Japão em relação a 2024. O aeroporto de Phnom Penh, no Camboja, cresceu 15%, enquanto terminais em Monterrey (México), Budapeste (Hungria) e Cabo Verde também apresentaram desempenho expressivo. Em Portugal, os voos de longa distância continuam fortes, especialmente para o Brasil e os EUA. Edimburgo teve alta de 30% no tráfego internacional, puxada por rotas para a América do Norte.​​​​​​

Sobre o Rio Branco Airport​​​​​​​​​​O Rio Branco Airport é um dos sete aeroportos na Amazônia operados pela VINCI Airports, maior operadora privada de aeroportos no mundo, por meio do contrato de concessão com duração de 30 anos. Principal aeródromo do estado do Acre, o Rio Branco Airport busca maior conectividade e estímulo da economia da região. Incorporando padrões operacionais globais, busca oferecer mais eficiência, segurança e uma melhor experiência de viagem para seus passageiros.​

Sobre a VINCI Airports ​

A VINCI Airports, líder mundial em operação de aeroportos privados, atua em mais de 70 aeroportos em 14 países. Graças à sua expertise como integradora global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e gerencia aeroportos, disponibilizando sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização da infraestrutura, gerenciamento das operações e transição ambiental. A VINCI Airports foi a primeira operadora de aeroportos a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional em 2016, visando alcançar a meta de emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.

