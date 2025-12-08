Prefeito Jerry Correia assina contrato que fortalece a agricultura familiar e garante aquisição da merenda escolar

O prefeito Jerry Correia assinou nesta segunda-feira(08), o contrato com a Coopegrãos para garantir o cumprimento da legislação que determina a aplicação de 30% dos recursos destinados à merenda escolar na compra de produtos oriundos da agricultura familiar. A atual gestão já vem mantendo este compromisso desde o início do mandato, valorizando o produtor rural, fortalecendo a economia local e assegurando alimentos frescos e de qualidade para os estudantes da rede municipal de ensino.

O novo contrato tem vigência para o ano letivo de 2026, e a Prefeitura reforça que os produtores rurais de Assis Brasil devem participar ativamente do programa, garantindo oferta e regularidade dos produtos. A iniciativa gera renda, estimula a produção local e contribui para uma merenda escolar nutritiva e diversificada.

Entre os itens que serão adquiridos estão:

•Banana comprida — R$ 9,70/kg

•Abacate — R$ 10,90/kg

•Banana prata — R$ 8,00/kg

•Couve — R$ 17,27/kg

•Goma de mandioca — R$ 18,28/kg

•Macaxeira com casca — R$ 7,40/kg

Os preços demonstram a valorização do agricultor, que passa a ter garantia de comercialização e incentivos para ampliar sua produção. Embora a Coopegrãos seja uma cooperativa sediada em Brasiléia e não em Assis Brasil, ela venceu o processo licitatório de forma regular. A gestão municipal já alinhou com a direção da cooperativa a priorização da compra de produtos cultivados no próprio município, desde que haja oferta com qualidade e quantidade necessárias.

A Prefeitura reforça o convite aos agricultores locais: participem do programa, fortaleçam a produção e garantam presença na merenda escolar das crianças assis-brasilenses. O compromisso com a compra local fortalece a economia do município, gera desenvolvimento e oferece mais qualidade de vida para quem produz e para quem consome.

