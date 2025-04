Prefeito Jerry Correia apresenta nova secretária de Saúde em café da manhã de integração em Assis Brasil

Silvani Maria Klaumann assume a pasta municipal com compromisso de fortalecer a saúde pública; vereador Wendell Marques e equipe da secretaria participaram do encontro

Em um clima de integração e compromisso com a saúde pública, o prefeito Jerry Correia promoveu um café da manhã especial na manhã desta segunda-feira, dia (7), para apresentar oficialmente a nova secretária municipal de Saúde, Silvani Maria Klaumann, à equipe da pasta. O evento contou com a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal, Wendell Marques, além de servidores e profissionais da área.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da nova gestão para a continuidade e o fortalecimento dos serviços de saúde no município. “Estamos empenhados em valorizar nossos profissionais e garantir atendimento de qualidade à população”, afirmou Jerry Correia.

Silvani Klaumann assumiu o cargo com o desafio de liderar a secretaria em um momento de demandas crescentes na saúde pública. Em seu discurso, a nova secretária reforçou o compromisso com a equipe e com os usuários do sistema. “Vamos trabalhar juntos para melhorar cada vez mais os serviços de saúde em nosso município”, declarou.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma, assim, seu compromisso com a saúde pública, buscando aprimorar a gestão e o atendimento à população por meio de uma equipe integrada e qualificada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários