Prefeito Jerry Correia anuncia parceria com o SEBRAE para a 1ª ExpoFronteira
Nesta quarta-feira (10), em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve no SEBRAE para uma importante reunião de alinhamento e planejamento da primeira ExpoFronteira, que será realizada em nossa cidade.
Durante o encontro, o prefeito destacou o SEBRAE como um dos principais parceiros e financiadores do evento, reforçando o compromisso de fortalecer o empreendedorismo e a economia local. A instituição estará presente na feira, oferecendo apoio em diversas áreas, contribuindo para o sucesso da ExpoFronteira e para a valorização dos produtores e comerciantes da região.
“Estamos felizes em contar com o SEBRAE como parceiro. Essa parceria é fundamental para que a ExpoFronteira seja um marco no desenvolvimento econômico de Assis Brasil e incentive ainda mais o potencial dos nossos empreendedores”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
A ExpoFronteira promete movimentar a cidade, reunindo produtores locais, empreendedores e visitantes de toda a região, promovendo negócios, cultura e integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
Técnicos da Ufac aderem à paralisação nacional contra reforma administrativa
Os técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiram à paralisação nacional que acontece nesta quarta e quinta-feira, 10 e 11, em várias universidades do país.
A mobilização foi convocada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra Sindical) e demais entidades que integram o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).
De acordo com os organizadores, a paralisação tem como objetivo pressionar o Congresso Nacional contra a proposta de Reforma Administrativa, que, segundo o movimento, promove um desmonte no serviço público, retira direitos dos servidores e precariza o atendimento à população e a estrutura do Estado.
Além disso, os trabalhadores reivindicam do Governo Federal o cumprimento integral do Acordo de Greve firmado anteriormente.
Em razão da adesão ao movimento, o Diretório Central de Estudantes (DCE/Ufac) informou que as bibliotecas da instituição estarão fechadas nos dois dias de paralisação.
Prefeitura de Rio Branco articula acordo e paralisação do transporte coletivo é suspensa
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Articulação Institucional, realizou na tarde desta terça-feira (9) uma reunião com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), para evitar a paralisação do transporte coletivo, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10).
O movimento seria motivado por reivindicações da categoria, como reajuste salarial e aumento do vale-alimentação. Assim que tomou conhecimento da pauta, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, mobilizou a equipe da prefeitura para iniciar o diálogo imediato com o sindicato.
De acordo com o secretário de Articulação, Rennan Biths, a prefeitura apresentou as medidas já adotadas, em especial o projeto de lei protocolado nesta terça-feira na Câmara Municipal, que trata do subsídio pago pelo município ao transporte coletivo.
“O prefeito em exercício nos incumbiu de iniciar essa articulação de imediato. Conversamos com o sindicato e mostramos que o município já tomou providências, inclusive com o envio do projeto de lei que viabiliza o atendimento às reivindicações da categoria. Agora estamos em diálogo com os vereadores para que avaliem a proposta, garantindo que a população não seja prejudicada”, afirmou Rennan Biths.
Após a reunião, o presidente do SINTTPAC, Antônio Neto da Silva Oliveira, confirmou a suspensão da paralisação até quinta-feira (11), ressaltando que o sindicato seguirá acompanhando os desdobramentos da negociação.
“Atendemos ao chamado da prefeitura porque sempre estivemos abertos ao diálogo. Decidimos suspender o movimento até quinta-feira, quando vamos avaliar o andamento das negociações. Nosso objetivo nunca foi ser radical, mas encontrar soluções que contemplem os trabalhadores sem prejudicar a população”, destacou Antônio Neto.
De acordo com o secretário, a prefeitura de Rio Branco continuará as tratativas ao longo da semana para buscar um entendimento que atenda às demandas da categoria e, ao mesmo tempo, garanta a continuidade do serviço essencial à população.
Profissionais de comunicação do Acre ganham destaque no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo
Premiação valoriza o jornalismo como parceiro do empreendedorismo local
A cerimônia da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) aconteceu nesta terça-feira (9), e premiou as 14 melhores reportagens sobre o empreendedorismo no Acre, nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.
Além de reunir profissionais da imprensa, autoridades e representantes de instituições locais, o evento contou com a palestra “Desafios e Oportunidades da Inteligência Artificial”, ministrada pelo jornalista especialista em tecnologia, Thássius Veloso.
Os primeiros colocados de cada categoria seguem para a etapa regional, que classificará os finalistas da etapa nacional, ampliando a visibilidade aos conteúdos sobre pequenos negócios. Conheça os vencedores:
Categoria Texto
1º lugar: Com moda ancestral, indígenas potencializam bioeconomia ao mesmo tempo que fortalecem identidade cultural no Acre (A Gazeta do Acre)
Vencedora: Tácita Muniz
2º lugar: Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco (ContilNet Notícias)
Vencedor: Vitor Paiva
3º lugar: Maquiadora trans converte preconceito em força e conquista espaço no empreendedorismo do AC: ‘Protagonista da minha história’ (G1 AC)
Vencedor: Renato Menezes
Categoria Áudio
1º lugar: Com apoio do Sebrae, Acre desperta para a produção de café (Rádio Difusora Acreana)
Vencedor: Wesley Moraes
2º lugar: Cafeiculturas acreanas que tem revolucionado a produção de café na Região do Alto Acre (Rádio Aldeia FM)
Vencedora: Andréia Nobre
3º lugar: Inovar pra cuidar: startups que transformam a saúde no Acre (CBN Amazônia)
Vencedora: Vitória Guimarães
Categoria Vídeo
1º lugar: Com orientação e apoio do SEBRAE Acre, mulher transformou o medo do futuro em coragem para empreender (TV5 – BAND ACRE)
Vencedora: Janequeli Silva
2º lugar: Mercado Mulheres Indígenas (TV Gazeta)
Vencedor: Adailson Oliveira
3º lugar: Mulheres na terceira idade transformam dificuldades em negócios (TV Gazeta)
Vencedor: João Victor Cardoso
Categoria Fotojornalismo
1º lugar: Empreendedores da noite: a energia que mantém vivas as praças de Rio Branco – em especial a Praça Relógio do Sol (Cidade AC News)
Vencedor: Mayke Wily
2º lugar: Muito além do agro: startups apostam em tecnologia e levam inovação à Expoacre 2024 (G1 Acre)
Vencedor: Victor Lebre
Categoria Jornalismo Universitário
1º lugar: Mulheres que fazem acontecer: a força do trabalho manual no empreendedorismo acreano (Site A Catraia – Ufac)
Vencedora: Thaynar Moura
2º lugar: Da seringa aos sapatos: a tradição de uma profissão quase esquecida (Site A Catraia – Ufac)
Vencedora: Amanda de Sousa
3º lugar: Trabalhar e Resistir (Site A Catraia – Ufac)
Vencedor: Victor Manoel Castro
