Acre

Prefeito Jerry Correia anuncia data da escolha da Rainha da Expofronteira 2025

Publicado

39 minutos atrás

em

O prefeito Jerry Correia anunciou a data oficial da escolha da Rainha da Expofronteira 2025. O evento acontecerá no próximo dia 26 de setembro, às 20h, na Praça Central SD. Marinho.

O tradicional concurso promete agitar a cidade com o desfile das candidatas, que vão disputar a faixa e a coroa de Rainha do Rodeio, símbolo de beleza, simpatia e representatividade da festa. Além do concurso, a noite contará com um animado show de Cristiano Paulo e Daniel, garantindo música e muita diversão para o público.

A escolha da Rainha da Expofronteira marca o início das grandes atrações do evento, que neste ano traz ainda mais novidades para valorizar a cultura, o agronegócio e o entretenimento em Assis Brasil. “Estamos preparando uma Expofronteira histórica, que vai ficar marcada na memória da nossa população e também dos visitantes”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Acre

Presidente da Aleac participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima

Publicado

28 minutos atrás

em

13 de setembro de 2025

Por

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.

Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.

 

Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.

A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.

A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.

Confira mais fotos:

Acre

Rio Acre registra 1,98m neste sábado em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil

Publicado

32 minutos atrás

em

13 de setembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste sábado, 13, o boletim diário sobre o monitoramento do Rio Acre. Às 5h13, o manancial marcou 1,98 metros, apresentando leve elevação em relação ao dia anterior.

De acordo com os dados repassados pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, nas últimas 24 horas foram registrados 10 milímetros de chuva na capital acreana. Apesar do aumento, o nível do rio segue muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros.

Acre

Datafolha: avaliação de Lula sobe para 33%, mas reprovação ainda é maior

Publicado

42 minutos atrás

em

13 de setembro de 2025

Por

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) • 03/06/2025 – REUTERS/Adriano Machado

Pesquisa Datafolha divulgada nesta primeira quinzena de 2025,  indica que a avaliação positiva do governo Lula registrou melhora, mas ainda é superada pela negativa. Segundo o levantamento, 33% dos brasileiros consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 38% a avaliam como ruim ou péssima. Outros 28% consideram o desempenho regular.

Os números, coletados nos dias 8 e 9 de abril, mostram uma evolução em relação à última pesquisa, de julho de 2023:

  • Ótimo/Bom: subiu de 29% para 33%.

  • Regular: caiu de 29% para 28%.

  • Ruim/Péssimo: caiu de 40% para 38%.

A pesquisa ouviu 2.005 pessoas em 113 cidades e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Divisão Regional e Social

O apoio ao governo apresenta forte divisão regional e socioeconômica, um padrão tradicional na política brasileira. Os maiores percentuais de avaliação positiva estão concentrados:

  • No Nordeste (45%);

  • Entre pessoas com baixa escolaridade (40%);

  • Na faixa etária de 45 a 59 anos (40%);

  • Entre os mais pobres (39%).

Por outro lado, as avaliações negativas são maiores:

  • No Sul (52% consideram ruim/péssimo);

  • Entre os mais ricos (atinge de 41% a 47% nas faixas de renda acima de 2 salários mínimos);

  • Entre pessoas com ensino superior (45%).

Comparação com Bolsonaro

No mesmo período de seus respectivos mandatos, o governo Lula tem uma avaliação mais favorável que a de Jair Bolsonaro. Em abril de 2019, o governo Bolsonaro era considerado ótimo/bom por 21% da população, contra 33% de Lula agora. A reprovação (ruim/péssimo) de Bolsonaro era avassaladora: 53%, ante os 38% do governo atual.

