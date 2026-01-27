Prefeito Jerry Correia anuncia chegada de novos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde

Na manhã desta terça-feira(27), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil para anunciar uma importante conquista para o município: a chegada de novos equipamentos que irão reforçar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O prefeito esteve acompanhado da secretária de Saúde, Silvani Klaumann, e de sua equipe técnica. Durante a visita, Jerry Correia destacou o trabalho sério e comprometido que vem sendo desenvolvido dentro da secretaria, especialmente na área técnica e administrativa.

Segundo o gestor, é esse trabalho de bastidores que garante que os projetos avancem e se tornem realidade. “Essa parte administrativa é fundamental para que aquilo que a gente almeja chegue à cidade, seja um veículo, equipamento ou reforma. Tudo isso tem um trâmite que dá trabalho e exige uma equipe competente para que as emendas se transformem em benefícios reais para a população”, ressaltou o prefeito.

Entre os equipamentos recebidos estão computadores, aparelhos de ar-condicionado, impressoras, computadores de mesa, cadeiras e móveis, que irão melhorar significativamente a estrutura das UBSs e, consequentemente, a qualidade do atendimento prestado à população.

Os itens foram destinados por meio de emenda da então senadora Mailza Assis, atualmente vice-governadora do Acre. O prefeito fez questão de agradecer o apoio e a parceria, destacando a importância dessa colaboração para o fortalecimento da saúde no município.

“Esses equipamentos serão destinados às nossas Unidades Básicas de Saúde, garantindo mais conforto para os profissionais e um atendimento ainda melhor para a população. Seguimos trabalhando com compromisso, união e responsabilidade para cuidar da nossa gente”, concluiu Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o fortalecimento da saúde pública e com ações que promovam mais qualidade de vida para todos os cidadãos.

