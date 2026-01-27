Flash
Prefeito Jerry Correia anuncia chegada de novos equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde
Na manhã desta terça-feira(27), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil para anunciar uma importante conquista para o município: a chegada de novos equipamentos que irão reforçar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
O prefeito esteve acompanhado da secretária de Saúde, Silvani Klaumann, e de sua equipe técnica. Durante a visita, Jerry Correia destacou o trabalho sério e comprometido que vem sendo desenvolvido dentro da secretaria, especialmente na área técnica e administrativa.
Segundo o gestor, é esse trabalho de bastidores que garante que os projetos avancem e se tornem realidade. “Essa parte administrativa é fundamental para que aquilo que a gente almeja chegue à cidade, seja um veículo, equipamento ou reforma. Tudo isso tem um trâmite que dá trabalho e exige uma equipe competente para que as emendas se transformem em benefícios reais para a população”, ressaltou o prefeito.
Entre os equipamentos recebidos estão computadores, aparelhos de ar-condicionado, impressoras, computadores de mesa, cadeiras e móveis, que irão melhorar significativamente a estrutura das UBSs e, consequentemente, a qualidade do atendimento prestado à população.
Os itens foram destinados por meio de emenda da então senadora Mailza Assis, atualmente vice-governadora do Acre. O prefeito fez questão de agradecer o apoio e a parceria, destacando a importância dessa colaboração para o fortalecimento da saúde no município.
“Esses equipamentos serão destinados às nossas Unidades Básicas de Saúde, garantindo mais conforto para os profissionais e um atendimento ainda melhor para a população. Seguimos trabalhando com compromisso, união e responsabilidade para cuidar da nossa gente”, concluiu Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o fortalecimento da saúde pública e com ações que promovam mais qualidade de vida para todos os cidadãos.
MIDR autoriza repasse de R$ 3 milhões para nove municípios atingidos por desastres
Recursos serão usados em ações de resposta em cidades do Acre, Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, nesta segunda-feira (26), o repasse de R$ 3 milhões para ações de resposta em nove municípios afetados por desastres.
Receberão recursos as cidades de Epitaciolândia, no Acre, Nova Olinda do Maranhão, no Maranhão, Santa Maria da Vitória e Macaúbas, na Bahia, Cumaru do Norte e Garrafão do Norte, no Pará, Joaíma e Laranjal, em Minas Gerais, e Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul.
As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Confira:
- Epitaciolândia (AC): R$ R$ 27.000,00
- Nova Olinda do Maranhão (MA): R$ 332.100,00
- Santa Maria da Vitória (BA): R$ 1.054.371,00
- Macaúbas (BA): R$ 375.382,37
- Cumaru do Norte (PA): R$ 460.145,00
- Garrafão do Norte (PA): R$ 511.001,80
- Joaíma (MG): R$ 178.647,56
- Laranjal (MG): R$ 79.644,93
- Floriano Peixoto (RS): R$ 49.638,00
Os recursos foram autorizados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.
Como solicitar recursos
Estados e municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio ao MIDR. As solicitações são feitas pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após análise e aprovação da equipe técnica da Defesa Civil Nacional, os repasses são formalizados em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).
As informações são do MIDR
Vídeos: Criminosos armados assaltam loja de variedades no bairro Aviário, em Rio Branco
Dupla chegou de motocicleta, rendeu funcionária e fugiu após roubar relógios; suspeitos não foram localizados
Criminosos armados invadiram uma loja de variedades localizada no estacionamento de um supermercado, na Estrada do Aviário, bairro Aviário, e cometeram um roubo na tarde desta segunda-feira (26), em Rio Branco.
Segundo informações, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, desceram e entraram no estabelecimento se passando por clientes. Em posse de uma arma de fogo, um dos criminosos rendeu a funcionária e anunciou o assalto. A ação durou cerca de dois minutos, tempo suficiente para que a dupla subtraísse três relógios.
Durante a fuga, um dos assaltantes chegou a deixar cair a arma, mas conseguiu recolhê-la rapidamente. Em seguida, os criminosos fugiram correndo até a motocicleta e tomaram rumo ignorado.
A Polícia Militar foi acionada, realizou a coleta de informações e de imagens do sistema de segurança do local, além de patrulhamento na região. Apesar das diligências, os suspeitos não foram localizados.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve utilizar as imagens para tentar identificar e prender os autores do crime.
Prefeitura de Brasiléia entrega kits de trabalho a agentes de endemias
Ação beneficia 22 profissionais e reforça as atividades de prevenção e combate a doenças no município
A Prefeitura de Brasiléia realizou, na manhã desta segunda-feira (26), a entrega de kits de trabalho aos agentes de endemias do município. A ação contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, do secretário municipal de Saúde, Francelio Barbosa, e de integrantes da equipe da pasta.
Ao todo, foram distribuídos 22 kits completos, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diretamente na prevenção e no combate a doenças. Cada kit é composto por três pares de botas, sendo um do tipo sete léguas, dois bonés, duas blusas, duas calças, uma mochila, uma bolsa, uma gandola, além de protetor solar e coletes, itens considerados essenciais para a segurança, o conforto e a eficiência das atividades em campo.
Durante a entrega, o prefeito destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelos agentes de endemias para a saúde da população. Já o secretário de Saúde ressaltou o papel fundamental desses profissionais na promoção da saúde pública e no cuidado direto com os moradores do município.
A iniciativa representa mais um avanço no fortalecimento das ações de saúde em Brasiléia e reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores que atuam na linha de frente do serviço público.
