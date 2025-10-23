Acre
Prefeito Jerry Correia agradece parcerias e reforça cooperação com o Deracre para 2026
Na manhã desta quarta-feira(22), o prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, onde foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Ximenes. O encontro teve como principal objetivo agradecer pelas importantes parcerias firmadas entre o órgão estadual e a Prefeitura de Assis Brasil ao longo deste ano.
Durante 2025, o Deracre foi um grande aliado do município, apoiando diretamente na recuperação de mais de 120 km de ramais, na aplicação de 400 toneladas de massa asfáltica e na reconstrução da ponte do Poço da Balsa, cuja ordem de serviço já foi assinada e as obras devem começar nas próximas semanas.
Além disso, a parceria também garantiu apoio logístico e estrutural para a zona urbana e rural, com o transporte de equipamentos, insumos para a construção de pontes, recuperação de ruas e até doação e cessão de combustíveis que fortaleceram os trabalhos nos ramais.
O prefeito destacou que essa colaboração foi essencial para melhorar a mobilidade e o acesso das comunidades rurais, beneficiando diretamente os produtores e famílias do interior.
“Foi uma parceria que trouxe resultados concretos e melhorou a vida das pessoas. Agradeço à presidente Sula e a toda equipe do Deracre pelo comprometimento com Assis Brasil. Já estamos atentos e planejando juntos as ações para o próximo verão de 2026”, ressaltou Jerry Correia.
O encontro também serviu para alinhar novos investimentos e estratégias para o próximo ano, garantindo a continuidade das ações que fortalecem o desenvolvimento e a infraestrutura do município.
Comentários
Acre
Enquanto Acre sofre com surto de dengue, município de Brasiléia consegue quase zerar casos
Brasileia serve de exemplo com trabalho intenso da vigilância sanitária; já a capital Rio Branco e outras 13 cidades estão em alerta máximo pela doença
O Acre enfrenta uma epidemia de dengue com força total em 2025. Dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostram que o estado já registrou quase 30 mil casos notificados da doença, com 7.120 confirmações e mais de 1.2 mil sob investigação. A situação é crítica em 14 municípios – incluindo a capital, Rio Branco –, que estão em alerta máximo por alta incidência.
Contraste na Fronteira
Enquanto o vírus se alastra pelo estado, a cidade de Brasileia se tornou um caso raro de sucesso. O município, que faz fronteira com a boliviana Cobija (onde há registros altos de dengue e febre Oropouche), aparece com apenas 158 notificações e 13 casos confirmados – um número que chega a ser irrisório perto do cenário estadual.
O Segredo do Sucesso
O resultado é fruto de um trabalho intenso da vigilância sanitária local. A administração municipal investiu pesado em ações educativas de ‘Vigilância em Saúde’, com atividades de promoção, prevenção e orientação em estabelecimentos públicos e privados. A estratégia, focada em combater o mosquito e conscientizar a população, mostrou que é possível frear a doença mesmo em uma região de risco.
Situação por nível de incidência no estado
🔴 Alta incidência (>300 casos/100 mil hab.): 14 municípios
Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter
Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Manoel Urbano
Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Rio Branco, Capixaba, Epitaciolândia
🟡 Média incidência (100-300 casos/100 mil hab.): 4 municípios
Sena Madureira, Xapuri, Senador Guiomard, Plácido de Castro
🟢 Baixa incidência (<100 casos/100 mil hab.): 4 municípios
Jordão, Santa Rosa do Purus, Acrelândia e Brasiléia com 13 notificações confirmada
Contrastando com a epidemia de dengue que assola o Acre, a prefeitura de Brasileia comemora uma vitória no combate à doença. A atual administração do prefeito Carlinhos do Pelado atribui a drástica redução nos casos de dengue, chikungunya e zika a uma nova estratégia de vigilância Sanitária (Endemias), implementada desde o início de sua gestão.
A queda expressiva nos registros é comemorada como um resultado direto do trabalho preventivo. Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) comprovam a eficácia das ações, que levaram o município a ter um dos menores índices da doença no estado, com apenas 13 casos confirmadosaté o momento.
A equipe de saúde tem se desdobrado para levar atendimento preventivo além das paredes das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os profissionais estão atuando diretamente em locais críticos, tanto públicos quanto privados, em uma estratégia de ir até a população para bloquear a proliferação do mosquito.
Ao tomar conhecimento dos números positivos, o prefeito Carlinhos do Pelado parabenizou o esforço coletivo de sua equipe. O gestor já determinou que a mesma dinâmica de trabalho dos agentes de endemias deve ser mantida. “Assim, quem sai ganhando é a população”, declarou o prefeito, reforçando o compromisso de manter os casos controlados.
Diante do surto de dengue no Acre, as autoridades de saúde reforçam que a imunização é uma das principais estratégias para conter o avanço da doença. O vírus é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, mesmo inseto responsável por zika e chikungunya, e representa risco grave à população.
A doença se manifesta de duas formas: a dengue clássica, com sintomas que podem ser leves, e a dengue hemorrágica, versão mais grave que pode levar à morte. Os sinais costumam aparecer de quatro a 10 dias após a picada do mosquito infectado, exigindo atenção redobrada da população em áreas de risco.
Tabela com os casos totais no estado:
Comentários
Acre
Imac publica portaria com novas diretrizes para licenciamento ambiental após decisão judicial sobre sítios arqueológicos no Acre
O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) publicou nesta quinta-feira, 23, a Portaria nº 206, estabelecendo procedimentos a serem adotados em processos de licenciamento ambiental relacionados a áreas com possíveis sítios arqueológicos, em cumprimento a uma decisão da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, proferida pelo juiz Jair Araújo Facundes.
De acordo com a portaria, o IMAC passa a adotar as determinações judiciais constantes nos autos do processo nº 1010848-11.2025.4.01.3000, reforçando a obrigatoriedade de consultas prévias ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) antes da concessão de licenças ambientais, mesmo em áreas sem registros oficiais de sítios arqueológicos.
O documento também determina que o órgão ambiental estadual mantenha o licenciamento de atividades agrícolas, pecuárias e agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas, incluindo o manejo de pastagens, a limpeza e a roçada de terrenos, bem como a reincorporação de áreas licenciadas que estejam em pousio por até cinco anos.
A medida reforça o compromisso do Estado com a proteção do patrimônio arqueológico e ambiental, em consonância com as legislações federais e estaduais, como a Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), a Lei Complementar nº 140/2011 e a Lei Estadual nº 1.117/1994, que tratam da cooperação e das responsabilidades compartilhadas na gestão ambiental.
Além disso, o texto reconhece que as normas da Resolução CEMAF nº 2/2022, que regula o licenciamento de atividades agropecuárias no Acre, estão em processo de revisão no Conselho Estadual de Meio Ambiente e Florestas (CEMAF), o que poderá ajustar futuras práticas de licenciamento às novas diretrizes jurídicas e ambientais.
Comentários
Acre
Grupo de trabalho é criado para implantação de escola técnica na reserva Chico Mendes
O secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, assinou a Portaria SEE nº 2.579, que institui um Grupo de Trabalho Executivo (GTE) responsável por conduzir o processo de implantação da Escola Técnica na Comunidade Rio Branco, localizada dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.
De acordo com o documento, o grupo será formado por representantes da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC). O colegiado terá como missão planejar, coordenar e executar as ações necessárias para a criação da nova unidade de ensino técnico, que atenderá comunidades extrativistas e ribeirinhas da região.
Entre as atribuições do grupo estão o planejamento estratégico e operacional do projeto, a realização de estudos técnicos e diagnósticos educacionais, o mapeamento da infraestrutura local e a identificação dos cursos técnicos mais adequados ao perfil socioeconômico da comunidade. Também caberá ao grupo articular parcerias com universidades, órgãos governamentais, ONGs e lideranças locais, assegurando a participação ativa da população em todas as etapas do processo.
Você precisa fazer login para comentar.