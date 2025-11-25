Flash
Prefeito Jerry Correia acompanha início de nova etapa de construção de casas populares no município
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com o secretário municipal de Planejamento, Quedinei, vistoriou nesta semana o início de mais uma importante obra habitacional no município: a construção de 11 novas casas populares no Km 02, na parte alta da cidade. Além das moradias, está sendo realizado o asfaltamento da rua e toda a infraestrutura necessária para garantir que as famílias vivam com conforto, segurança e dignidade.
Essas 11 novas unidades habitacionais se somam às 11 casas já concluídas na parte baixa da cidade, que estão nos últimos preparativos para serem entregues às famílias contempladas no sorteio. As obras da parte baixa foram realizadas em parceria com o Governo do Estado do Acre, reforçando a união de esforços para reduzir o déficit habitacional em Assis Brasil.
Além dos projetos já em execução, a gestão municipal garante avanços ainda maiores. O prefeito Jerry Correia destacou que o município possui mais três programas habitacionais com recursos assegurados pelo Minha Casa, Minha Vida, sendo:
•24 novas unidades em um primeiro projeto;
•30 unidades em um segundo;
•20 unidades em um terceiro programa.
Somando todas as iniciativas, Assis Brasil avança para transformar a vida de dezenas de famílias, oferecendo moradia digna e fortalecendo o desenvolvimento urbano da cidade.
“O nosso compromisso é trabalhar para quem mais precisa. Moradia é dignidade, é segurança, é qualidade de vida. Estamos construindo uma nova história para o povo de Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia durante a visita técnica.
A Prefeitura segue firme no propósito de garantir investimentos, ampliar programas sociais e promover melhorias que impactem diretamente na vida da população.
Deputado Tadeu Hassem cobra urgência no PCCR da Comunicação e anuncia Audiência Pública da LOA
Durante a sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) voltou a cobrar prioridade para a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação, destacando que a categoria sofre há décadas com defasagem salarial e, consequentemente, falta de reconhecimento.
O parlamentar informou que a Secretaria de Comunicação já encaminhou o pedido de atualização do plano e que a Secretaria de Planejamento está finalizando o estudo de impacto financeiro. “São menos de setenta servidores que mantêm de pé uma das áreas mais estratégicas do governo. É hora de olhar para essas pessoas”, declarou Hassem, ressaltando que a valorização da Comunicação deve ser tratada como pauta essencial dentro da discussão orçamentária.
Na mesma oportunidade, o deputado anunciou a realização de uma audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, marcada para o dia 11 de dezembro, no plenário da Aleac. O evento reunirá representantes dos poderes, órgãos e entidades de classe para debater as metas e prioridades do governo para o próximo ano.
“A LOA é o instrumento que define onde os recursos do Estado serão aplicados. É aqui, neste plenário, que ajustamos, corrigimos e propomos emendas para garantir que o orçamento reflita as necessidades reais da população”, afirmou o parlamentar, reforçando o convite para que os servidores da Comunicação participem da audiência e defendam a inclusão do PCCR no planejamento financeiro do Estado.
Torcedores do Flamengo e do Palmeiras dividem poltronas de ônibus leito para ver final da Libertadores da América em Lima, no Peru.
O embarque no Rio de Janeiro, de torcedores do Flamengo neste domingo (23) rumo à final da Copa Libertadores da América em Lima, no Peru, chamou a atenção da imprensa nacional. A equipe do programa Profissão Repórter, liderada pelo premiado jornalista Caco Barcelos, da Rede Globo, acompanhou de perto o embarque e gravou entrevistas com os torcedores sobre a expectativa da viagem.
Em São Paulo, além os torcedores do Palmeiras, outra equipe de jornalistas se juntou aos viajantes: o time do Portal UOL, que seguirá a bordo até Lima, documentando cada passo, cada história e cada emoção dessa travessia pela maior linha de ônibus do mundo. Novos torcedores ainda eram aguardados para embarque em Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.
A comitiva viaja sob a coordenação do proprietário da empresa, Fernando Lourenço. Dentro do ônibus, o clima não poderia ser melhor. Passageiros interagindo, risadas, novas amizades e até roda de jogo de cartas animaram o trajeto. Um verdadeiro aquecimento para a grande final! A previsão de chegada em Lima está para o final da sexta-feira (28) e madrugada de sábado (29), já na vibração do dia do jogo. A caravana de torcedores foi idealizada pela Trans Acreana para atender à corrida dos brasileiros rumo à disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título da Copa Libertadores da América em Lima.
A empresa Trans Acreana está apostando em seus cinco anos de experiência na linha regular de ônibus ligando o Rio de Janeiro à capital peruana. A companhia lançou um pacote especial de viagem “bate-volta” em ônibus-leito equipados com internet via satélite, Wi-Fi e ar-condicionado, um conforto comparável ao de ponte aérea sobre rodas. O investimento, de R$ 2,6 mil, pode ser parcelado em até seis vezes.
A caravana partiu do Rio de Janeiro às 13h do dia 23 de novembro, com paradas programadas para embarque de passageiros em São Paulo, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), última capital antes da fronteira com o Peru.
Em seguida a caravana segue para Porto Maldonado e começa a subida das Cordilheiras dos Andes. A chegada ao Estádio Nacional, em Lima, está prevista para o dia 28, véspera da grande decisão, depois de cinco dias de estrada e mais de seis mil quilômetros percorridos. O retorno será no dia 30, às 13h, deixando aos passageiros tempo suficiente para celebrar o título ou afogar as mágoas na boemia limeña.
Mais do que uma viagem para ver futebol, o trajeto oferece um recorte impressionante da geografia sul-americana. Dos campos do cerrado e das planícies do Pantanal mato-grossense às florestas amazônicas, antes da subida aos altiplanos andinos e da descida vertiginosa até as escarpas que margeiam o Pacífico. É uma travessia por seis biomas e por uma diversidade cultural e ambiental única no planeta.
A Trans Acreana mantém, desde 2020, as linhas regulares Rio Branco–Puerto Maldonado–Lima e Rio de Janeiro–Lima. Esta última, com mais de 6.300 quilômetros de extensão, figura no Guinness Book como a viagem de ônibus mais longa do mundo, uma proeza logística que agora se soma ao fervor do futebol continental.
Com o motor em marcha e o coração na Libertadores, os torcedores que embarcarem nessa jornada terão não apenas uma final para recordar, mas também uma epopeia rodoviária pela espinha dorsal da América do Sul.
Dora Monteiro, da Assessoria de Imprensa
Governo anuncia pagamento dos servidores para o dia 27 de novembro
O governo do Acre anunciou a data do pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas. Ao todo, 56.262 servidores serão beneficiados com a medida, que deve injetar R$ 425,5 milhões na economia acreana.
De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o pagamento de todos os servidores — ativos, aposentados e pensionistas — será creditado na quinta-feira, 27 de novembro.
“Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. A medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirma o governador Gladson Camelí.
Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.
