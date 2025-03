Prefeito Jerry Correia acompanha de perto a reforma da Escola Simon Bolívar

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 25, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou a convocação para as provas objetivas (para todos os cargos) e discursivas (para os cargos de nível superior) do concurso público para o provimento de vagas na Educação.

Os candidatos inscritos deverão consultar seus locais de prova no site oficial do Instituto Nosso Rumo, acessando a seção Certames em Andamento.

As provas objetivas para todos os cargos e as discursivas para os cargos de nível superior serão realizadas no dia 13 de abril de 2025. No turno da manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h. No turno da tarde, a abertura será às 13h30 e o fechamento às 14h, ambos no horário do Acre.

Os candidatos aos cargos de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) farão apenas provas objetivas, enquanto os candidatos aos cargos de Professor P2, nas diversas disciplinas, realizarão provas objetivas e discursivas.

Os candidatos deverão comparecer ao local de prova munidos de documento de identidade original e caneta esferográfica de corpo transparente, nas cores azul ou preta.

Será permitido aos participantes levar o caderno de questões após duas horas do início da prova. Recomenda-se que os candidatos imprimam a consulta do local de prova para facilitar o acesso ao endereço de aplicação do exame.

Aqueles que insistirem em sair antes do tempo mínimo estipulado de permanência em sala serão eliminados do concurso.

