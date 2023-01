Prefeito garante reajuste de 14,95% para professores do município

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, comunicou à presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Assis Brasil, Sônia Bessa, o cumprimento da lei do Piso Nacional da educação que garante reajuste de 14,95% para a categoria. A reunião aconteceu no gabinete da Secretária Municipal de Educação, Vanderléia Araújo e contou com a participação do presidente do Conselho Municipal de Educação, Elias Marques e da gestora escolar, Ângela Araújo.

Em 2022 o prefeito também garantiu o reajuste de 33% estabelecido pela Lei do Piso Nacional do Magistério. Com isso, o salário inicial do professor de Assis Brasil passará a ser de R$ 3.646,79. Como os professores efetivos do município estão enquadrados na tabela salarial a partir da letra F, terão salários superiores a R$ 5.400,00.

