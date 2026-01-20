Brasil
Prefeito, esposa, irmãos e cunhado são denunciados por corrupção no MA
Conhecido como Paulo Curió (União-MA), José Paulo Dantas Silva Neto, prefeito de Turilândia, cidade no Maranhão a 120 km de distância da capital São Luís, é apontado como o líder de um esquema de corrupção, que teria causado danos de mais de R$56 milhões aos cofres públicos. Ele está preso preventivamente desde 22 de dezembro passado e agora foi denunciado pelo Ministério Público do Maranhão junto a supostos cúmplices, quase todos seus parentes.
Além de Curió, mais nove pessoas estariam envolvidas. Veja:
- Eva Maria Oliveira Cutrim Dantas (esposa de Paulo Curió),
- Tânya Karla Cardoso Mendes Mendonça (vice-prefeita),
- Janaína Soares Lima (ex-vice-prefeita de Turilândia),
- Domingos Sávio Fonseca Silva (pai de Paulo Curió),
- Marcel Everton Dantas Filho (irmão do prefeito),
- Taily de Jesus Everton Silva Amorim (irmão do prefeito),
- José Paulo Dantas Filho (tio de Paulo Curió),
- Ritalice Souza Abreu Dantas (cunhado do prefeito) e
- Jander Silvério Amorim Pereira (cunhado do prefeito).
Segundo as investigações, o esquema de corrupção acontecia pela “venda” de notas fiscais por empresas que venciam licitações simuladas, pelo menos desde 2021. O prefeito e pessoas próximas a ele recebiam de 82% a 90% dos valores pagos pela prefeitura.
Os valores eram utilizados para pagar despesas pessoais, como a faculdade de medicina da esposa Eva Dantas, além da aquisição de bens imóveis como forma de lavagem de dinheiro.
Na Justiça, o MPMA requer a condenação dos denunciados pelos crimes de organização criminosa, peculato-desvio, fraude a procedimento licitatório, corrupção passiva e lavagem de capitais. Além do ressarcimento integral do valor desviado, R$ 56.328.937,59, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.
A reportagem tenta contato com a defesa do prefeito e com o União Brasil e aguarda resposta.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Café acreano cresce mais de 400% e supera a soja, aponta secretário da Agricultura
Com VBP de R$ 139,6 milhões em 2025, cadeia do café avança com compra direta de mudas, geração de renda e impacto social em todo o Estado
Anne Nascimento
O café produzido no Acre vive um salto histórico. Em sete anos, o Valor Bruto da Produção (VBP) da cultura cresceu 428%, passando de R$ 26,4 milhões, em 2018, para R$ 139,6 milhões em 2025, segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O desempenho colocou o café à frente da soja no ranking estadual de produção, consolidando a cultura como um dos principais motores da economia rural acreana.
Na comparação mais recente, entre 2023 e 2025, o crescimento foi ainda mais expressivo: 314%. Em 2025, o café alcançou a 50ª colocação no ranking estadual de VBP, superando a soja, que registrou R$ 123,6 milhões no mesmo período.
De acordo com a Seagri, os números refletem uma política pública voltada à geração de renda, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Em 2015, o VBP do café era de R$ 20,5 milhões. Em 2022, o valor chegou a R$ 32,5 milhões, antes do salto observado nos últimos anos.
Para o secretário de Estado de Agricultura, Luiz Tchê, o avanço da cafeicultura é resultado de uma construção coletiva e de decisões estratégicas adotadas pelo governo.
“É um marco histórico. O Acre já tem a cadeia do café bem avançada, fruto de várias ações do nosso governo, como o Quali-Café, que mostrou para o Brasil e para o mundo que aqui se planta café de qualidade”, destacou.
Luiz Tchê também ressaltou a importância da regulamentação da lei que autoriza a compra direta de mudas de café e cacau junto aos viveiristas, fortalecendo a agricultura familiar e a economia local. “A Assembleia Legislativa aprovou a compra de mudas diretamente dos viveiristas. Isso fortalece a economia do nosso estado e garante um ganho significativo, porque estamos comprando mudas de qualidade, produzidas perto do nosso produtor rural”, afirmou.
Segundo o secretário, a proximidade entre viveiristas e produtores reduz perdas, melhora o desempenho das lavouras e amplia os resultados econômicos e sociais da política pública. “Quem vai ganhar com isso é o produtor e a produtora rural. O desafio do nosso governo é dar dignidade a quem vive no campo, e o café vem para garantir essa dignidade, gerando renda e emprego no nosso estado”, completou.
Impacto social e projeções
As projeções da Seagri para os próximos dez anos indicam impactos ainda mais amplos. A cadeia do café pode contribuir diretamente para a saída de 45 mil pessoas da extrema pobreza, além de impulsionar a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que pode avançar de 0,559 para 0,680.
O potencial do Valor Bruto da Produção anual da cultura pode chegar a R$ 532 milhões, com retenção de cerca de 85% da renda dentro do próprio estado, fortalecendo a economia local e garantindo maior estabilidade às famílias rurais.
Edital aberto
O secretário explicou ainda que o edital de credenciamento dos viveiristas será publicado no Diário Oficial do Estado e terá caráter permanente.
“O edital é aberto, não tem prazo de validade. Quem não conseguir se organizar agora, poderá se inscrever depois. E um ponto importante é que não só quem tem CNPJ, mas também quem possui CPF poderá participar”, finalizou.
Petecão não acredita que Bocalom será candidato a governador: “Isso é só charme”
Senador do PSD aposta que prefeito blefa para valorizar esposa e sinaliza possível aliança com Mailza a partir de abril
O senador Sérgio Petecão (PSD) duvida que o prefeito Tião Bocalom (PL) realmente dispute o governo do Acre em 2026. Em declarações, Petecão classificou a pré-candidatura anunciada por Bocalom como “charme” e blefe, sugerindo que o real objetivo do prefeito seria lançar a esposa, Kellen Bocalom, como candidata a deputada federal ou vice.
“Eu não acredito que o Bocalom vai ser candidato. Isso é só charme. Ele tem números. Bocalom não é burro”, afirmou o senador, indicando que a movimentação seria uma estratégia de valorização política.
Sobre a disputa pelo governo, Petecão sinalizou inclinação para uma aliança com a pré-candidata do PP, a vice-governadora Mailza Assis, com quem mantém amizade. No entanto, afirmou que só discutirá o apoio a partir de 5 de abril, data a partir da qual Mailza assumirá interinamente o governo do estado, durante licença do governador Gladson Cameli.
Ranking de Competitividade evidencia avanços no funcionamento da máquina pública no Acre
O resultado reforça a importância de manter e ampliar políticas públicas voltadas à eficiência administrativa, especialmente em áreas como digitalização de serviços, fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência e capacitação contínua dos servidores
O Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), trouxe um retrato detalhado do funcionamento da máquina pública nas capitais brasileiras.
No ranking específico do pilar Funcionamento da Máquina Pública, Rio Branco aparece na 8ª posição entre as capitais, um resultado que coloca o Acre em posição de destaque no cenário nacional. O indicador avalia critérios como custo da função administrativa e legislativa, qualificação dos servidores públicos, transparência, qualidade das informações fiscais e contábeis, além do tempo necessário para abertura de empresas.
O desempenho do Acre reflete esforços do governo estadual e da gestão municipal em fortalecer a administração pública, ampliar a transparência e investir na qualificação do funcionalismo. Medidas voltadas à modernização da gestão, ao controle dos gastos e à melhoria da organização administrativa têm contribuído para avanços graduais nos indicadores avaliados.
Segundo o CLP, o pilar de Funcionamento da Máquina Pública tem peso de 9,3% no ranking geral e é considerado estratégico para impulsionar a competitividade local. Uma máquina pública mais eficiente reduz a burocracia, diminui custos de transação e cria um ambiente mais favorável ao investimento, à geração de empregos e à inovação.
No contexto acreano, o resultado reforça a importância de manter e ampliar políticas públicas voltadas à eficiência administrativa, especialmente em áreas como digitalização de serviços, fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência e capacitação contínua dos servidores.
O levantamento do CLP serve, portanto, como um instrumento de diagnóstico e planejamento, permitindo ao governo do Acre identificar pontos fortes, corrigir fragilidades e orientar políticas públicas capazes de promover desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.
