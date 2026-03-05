Prefeito em exercício recebe visita do diretor nacional do Grupo Norte de Comunicação

O ano de 2026 promete ser um marco importante para a cultura em Rio Branco, com o lançamento de um conjunto de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento das políticas culturais no município. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com a Comissão Intergestores Bipartite da Cultura (CIB-AC), a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Ministério da Cultura (MinC), anunciou um plano que visa consolidar o Sistema Municipal de Cultura, qualificar a gestão cultural e ampliar o acesso da população às políticas públicas culturais.

Este planejamento faz parte do Plano Estratégico 2026 da CIB e do Plano de Ação 2025-2026 do Escritório do MinC no Acre, com foco em governança, formação de gestores culturais e fortalecimento institucional no estado, com um olhar especial para Rio Branco.

Uma das grandes prioridades desse planejamento para 2026 é garantir que o Sistema Municipal de Cultura esteja plenamente instituído e em funcionamento em Rio Branco. Para isso, será realizado um diagnóstico situacional no início de 2026, a fim de avaliar a estrutura da cultura na cidade e identificar eventuais lacunas que precisam ser corrigidas, como a criação de leis municipais, conselhos e fundos de cultura.

Ao longo do ano, a FGB será peça-chave na missão técnica itinerante, que visitará os municípios acreanos, mas com especial atenção para Rio Branco. Além de reuniões com gestores municipais, a fundação estará disponível para apoiar na criação e fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e no desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura.

Capacitação de Gestores e Fazedores de Cultura

Outra ação central do planejamento é a capacitação dos gestores culturais, conselheiros e produtores culturais. Oficinas presenciais serão realizadas em Rio Branco e nas regiões próximas, com foco na elaboração de projetos culturais, especialmente para a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A FGB desempenhará um papel de liderança no desenvolvimento de cursos e workshops voltados para a formação em execução financeira, prestação de contas e gestão de recursos, visando melhorar a aplicação dos recursos federais no município.

Essas capacitações são fundamentais para garantir a eficiência e a transparência na execução de projetos culturais, ampliando o alcance das políticas públicas em Rio Branco.

A Fundação Garibaldi Brasil e as demais instituições envolvidas no planejamento estratégico para 2026 também têm como objetivo garantir uma boa execução das políticas culturais em Rio Branco por meio da criação de um sistema de governança mais eficaz. A CIB realizará reuniões bimestrais durante o ano, com foco no monitoramento da implementação da PNAB e na avaliação de ações culturais. Para a FGB, a meta é garantir a execução de 90% dos recursos previstos para o setor cultural e reduzir inconsistências nas prestações de contas de projetos realizados no município.

Mapa da Cultura de Rio Branco

Uma das inovações no planejamento estratégico é a criação de um Catálogo Digital das Ações Culturais dos Municípios, que será lançado em 2026. Em Rio Branco, esse catálogo reunirá informações sobre a agenda cultural da cidade, editais abertos, projetos financiados pela PNAB, mapeamento cultural e boas práticas de gestão cultural. Além disso, será uma importante ferramenta de articulação e visibilidade para o Mapa da Cultura do Acre, promovendo maior transparência nas ações culturais do município e permitindo o fortalecimento da rede cultural local.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Klowsbey Viegas Pereira, enfatizou a importância do momento para a cultura de Rio Branco. “Estamos construindo um novo tempo para a cultura de Rio Branco. A união entre os órgãos municipais, estaduais e federais fortalece a governança e garante que os recursos cheguem de forma eficiente aos fazedores de cultura. O nosso compromisso para 2026 é consolidar sistemas, qualificar a gestão cultural e transformar a cultura de Rio Branco em uma política pública estruturante e permanente no município”, afirmou Klowsbey.

Projeto “Vereadores da Cultura”

No âmbito do projeto “Vereadores da Cultura”, a FGB se compromete a trabalhar junto às Câmaras Municipais, incluindo a Câmara de Rio Branco, para a institucionalização do Sistema Municipal de Cultura. A meta é garantir que o município tenha um sistema estruturado de cultura, com conselhos e planos de cultura em pleno funcionamento até o final de 2026. A iniciativa visa não apenas a mobilização dos gestores locais, mas também o fortalecimento da economia criativa e o apoio à produção cultural de Rio Branco.

Entre os resultados esperados, destaca-se a criação de um Sistema Municipal de Cultura fortalecido, a consolidação do Mapa da Cultura de Rio Branco, o reconhecimento da Fundação Garibaldi Brasil como a principal representação cultural no município e o fortalecimento da economia criativa local.

Na reunião que deu início a essa série de ações, estiveram presentes representantes das diversas entidades parceiras, incluindo Eudiran Carneiro, presidente da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), Elane Cristine, chefe do Departamento de Políticas Culturais da FEM, Leila Hoffmann, secretária executiva da CIB, Letícia Gadelha, coordenadora de comunicação da CIB, Camila Cabeça, coordenadora do Escritório Estadual do MinC no Acre, e Kamila Costa, servidora do Escritório Estadual do MinC.

Com uma forte articulação interinstitucional e metas claras, 2026 se projeta como um ano decisivo para a cultura de Rio Branco, com o compromisso de fortalecer a identidade cultural do município e promover o desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.