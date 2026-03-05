Conecte-se conosco

Acre

Prefeito em exercício recebe visita do diretor nacional do Grupo Norte de Comunicação

Publicado

2 horas atrás

em

O prefeito de Rio Branco em exercício, Alysson Bestene, recebeu, na manhã desta quinta-feira (5), o diretor nacional do Grupo Norte de Comunicação, Elton Bittencourt, e o diretor-executivo, Manoel Júnior, responsável pela unidade no estado do Acre.

A visita de cortesia teve como objetivo o fortalecimento da parceria entre a Prefeitura e o Grupo Norte. Durante a conversa, o diretor nacional mencionou que tem acompanhado a gestão, parabenizou pela seriedade e responsabilidade nos trabalhos executados no município e falou ainda sobre a expansão do Grupo nas regiões brasileiras.

“Nós estamos fazendo essa visita para conhecer melhor Rio Branco e reforçar que estamos de portas abertas para levar a cidade para toda a nossa rede, sempre valorizando a regionalidade e o conteúdo local”, afirmou o diretor. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Esta é mais uma visita institucional para reforçar que sempre estamos de portas abertas para levar Rio Branco para toda a nossa rede. Hoje somos o maior grupo de comunicação do país em termos de presença. Nenhum outro grupo está presente em nove estados como nós. Só de jornalistas, contamos com mais de 100 profissionais que produzem conteúdo diariamente, porque, justamente, esse é o nosso diferencial. Por mais que sejamos uma rede, entendemos que a participação local deve ser forte. E, para produzir conteúdo local, é preciso jornalismo, é preciso viver e, principalmente, ouvir a população local”, afirmou o diretor.

“Quero agradecer a visita do Elton, representante do Grupo Norte, um grupo importante para o estado e para Rio Branco. Essa parceria tem gerado oportunidades e fortalecido a comunicação”, comentou Bestene. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, destacou a importância do Grupo Norte para o Acre e, especialmente, para Rio Branco, ressaltando que a parceria com a gestão municipal tem contribuído para levar informação à população e gerar oportunidades de emprego e renda. Também enfatizou que o crescimento e a expansão do grupo fortalecem o desenvolvimento da capital, reforçando o compromisso de manter e ampliar essa parceria em benefício da cidade e do estado.

“O Grupo Norte é um grupo importantíssimo para o nosso estado e, especialmente, para o nosso município. Diante do que temos construído na gestão do prefeito Tião Bocalom, esse grupo forte tem gerado oportunidades e trazido todas as notícias importantes. A parceria com o município, especialmente no trabalho que estamos realizando, é fundamental. Agradecemos por essa parceria, que tem proporcionado oportunidades para o estado do Acre, em especial para Rio Branco”, comentou Bestene.

Acre

Ex-sargento da PM é absolvido pela segunda vez pela morte de adolescente de 13 anos em Rio Branco

Publicado

45 minutos atrás

em

5 de março de 2026

Por

Erisson Nery teve tese de legítima defesa acolhida pelo Tribunal do Júri; em 2024, ele havia sido condenado a 8 anos, mas julgamento foi anulado por irregularidades

Erisson de Melo Nery foi absolvido novamente pela morte de Fernando de Jesus, de 13 anos, em 2017. Foto: captada 

O ex-sargento da Polícia Militar do Acre (PM-AC) Erisson de Melo Nery foi absolvido, na noite desta quinta-feira (5), pela morte do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, ocorrida em 2017. O novo julgamento foi realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco e durou cerca de 12 horas.

A absolvição foi confirmada pelo advogado de defesa, Wellington Silva. “Alegamos a tese de legítima defesa. Ficou comprovada a inexistência do crime de fraude processual do júri passado, então o Nery chegou neste júri só pelo homicídio”, resumiu.

A tese da defesa

Segundo o advogado, o Ministério Público Estadual sustentou o pedido de condenação entendendo que o réu não agiu em legítima defesa, mas se excedeu na quantidade de disparos. A acusação destacou que a vítima era um jovem de 13 anos e que a arma que o adolescente portava estava travada no momento do furto.

No entanto, a defesa apresentou um rol de testemunhas qualificado, incluindo o delegado de polícia que esteve no local no dia dos fatos e uma testemunha que viu os indivíduos invadindo a casa e acionou os policiais.

“Os laudos corroboraram também com a tese defensiva. A balística confirmou que a arma que o adolescente portava estava útil para a utilização de disparos, e a perícia de local determinou muitos dos argumentos da defesa. A tese foi acolhida e ele está absolvido”, concluiu Wellington Silva.

Histórico do caso

O julgamento iniciou às 8h e contou com cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público e dez pela defesa. Em 23 de novembro de 2024, Erisson Nery havia sido condenado a oito anos em regime semiaberto pela morte do adolescente, enquanto o outro denunciado, Ítalo de Souza Cordeiro, foi absolvido pelo crime de fraude processual.

No entanto, em maio de 2025, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) anulou o primeiro julgamento após recurso da defesa, que alegou que o promotor do caso fez referências a fatos e provas que não constavam nos autos durante a sessão.

Com a nova absolvição, Erisson Nery, que já respondia ao processo em liberdade, permanece sem condenação pelo caso.

Relembre o caso

Conforme a denúncia, na manhã do dia 24 de novembro de 2017, Nery matou o adolescente com pelo menos seis tiros, no intuito de “fazer justiça pelas próprias mãos”. O caso ocorreu no Conjunto Canaã, bairro Areal, em Rio Branco.

O adolescente teria ido com outros dois homens furtar a casa do então cabo da PM. E, ao perceberem a chegada de uma viatura da polícia, os dois maiores de idade conseguiram pular o muro e fugir, enquanto que Fernando de Jesus foi deixado para trás pelos comparsas e acabou morto pelo policial.

Após o homicídio, ainda segundo a denúncia, Nery e o colega de farda Ítalo Cordeiro alteraram a cena do crime, lavando tanto o corpo da vítima quanto os arredores do local onde estava caído, para poder alegar que agiu em legítima defesa. Os militares teriam ainda colocado a pistola na mão direita do adolescente e fotografado. O ex-sargento foi ouvido em audiência de instrução em agosto de 2022 na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

No depoimento, a mãe de Fernando de Jesus afirmou que o filho era usuário de drogas e andava com alguns jovens do bairro. Contudo, não era violento, era pequeno fisicamente e não andava armado. A mulher também reforçou a mudança na cena do crime e que soube da morte do filho por grupos de mensagem.

Fernando de Jesus foi morto aos 13 anos em 2017 ao tentar furtar a casa do ex-sargento da PM Erisson Nery. Foto: Arquivo pessoal

Acre

Governador e vice participaram do encerramento do 2º Encontro de Vereadores do Acre

Publicado

2 horas atrás

em

5 de março de 2026

Por

Para fortalecer a parceria entre as esferas municipais e estadual, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis participaram nesta quinta-feira, 5, do 2º Encontro de Vereadores do Acre, realizado no espaço Afa Jardim, em Rio Branco.

Promovido pela Secretaria de Governo (Segov), o evento reuniu parlamentares acreanos para um ciclo de debates técnicos e estratégicos voltados à gestão pública e comunicação política.

Evento reuniu parlamentares para um ciclo de debates técnicos e estratégicos voltados à gestão pública e comunicação políticaFoto: José Caminha/Secom

Em sua fala, o chefe do Executivo estadual reforçou a importância da harmonia entre os poderes e o papel fundamental do vereador como o elo mais próximo da população. “O vereador é quem está na ponta, ouvindo os anseios das comunidades. Fortalecer o mandato parlamentar é garantir que as políticas públicas cheguem com mais eficiência ao cidadão”, afirmou Camelí.

Chefe do Executivo estadual reforçou a importância da harmonia entre os poderes e o papel fundamental do vereador como o elo mais próximo da população. Foto: José Caminha/Secom

A vice-governadora reafirmou, durante o encontro, o compromisso do Estado em fortalecer o mandato dos parlamentares municipais. Com a presença de representantes dos 22 municípios, Mailza enfatizou que o vereador é o elo direto entre as necessidades da população e o planejamento das políticas públicas estaduais. “Oferecer cursos de capacitação e formação, com temas atuais como a Inteligência Artificial, é garantir que eles tenham ainda mais condições de nos ajudar na gestão e dar exemplo em suas regiões”, pontuou Mailza.

Vice-governadora reafirmou, durante o encontro, o compromisso do Estado em fortalecer o mandato dos parlamentares municipais. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O vereador Felipe Tchê, de Rio Branco, classificou como um “sucesso” a realização da segunda edição do encontro voltado aos legisladores municipais. Presente desde a primeira edição, o parlamentar ressaltou o expressivo engajamento dos vereadores do interior do Acre, que se deslocaram até Rio Branco para participar do ciclo de capacitações e trocas de experiências. “A adesão, especialmente dos colegas do interior, demonstra o compromisso com o aprimoramento do mandato. Essa troca de experiências enriquece o parlamento e nos permite levar para a população uma execução mais eficiente do serviço público”, afirmou o vereador.

Sobre a continuidade da prática de ouvir o Poder Legislativo municipal, Mailza garantiu que o diálogo será intensificado. Segundo ela, o diagnóstico trazido pelos vereadores é o que permite uma execução eficiente das obras e serviços públicos. Para a vice-governadora, além da experiência prática, é fundamental que os legisladores tenham acesso a ferramentas tecnológicas e formação técnica para o exercício de seus mandatos.

“Nosso foco deve ser o bem-estar do povo acreano, destacou Camelí. Foto: José Caminha/Secom

Para Gladson, o momento é de união de esforços. “Independente de bandeiras partidárias, o nosso foco deve ser o bem-estar do povo acreano. Eventos como este qualificam o debate e preparam nossos representantes para os desafios que o Acre enfrenta”, pontuou.

Qualificação

O encontro contou com uma programação diversificada, abordando desde a infraestrutura até o marketing político. Entre os principais palestrantes, estavam o secretário de Obras, Ítalo Lopes, que apresentou o cronograma de investimentos do Estado nos municípios. O procurador do Estado e Subchefe da Casa Civil, Cristovam Pontes, que tratou de temas cruciais sobre a legalidade e os desafios jurídicos na administração municipal. Na área de Comunicação e Imagem, o marqueteiro político Wilson Rodrigues e o jornalista do grupo Globo, Ben-Hur Correia, debateram as tendências da comunicação moderna e o relacionamento com a imprensa.

Durante o evento, o palestrante Ben-Hur apresentou as potencialidades das novas ferramentas tecnológicas para o cotidiano do Poder Legislativo municipal. Segundo o especialista, a adoção de modelos de inteligência artificial (IA) não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para parlamentares que buscam maior agilidade e transparência em seus gabinetes.

“A inteligência artificial é a ferramenta ideal para lidar com a grande massa de dados gerada em um mandato. Ela permite processar conteúdos extensos e oferecer opções mais objetivas, o que agiliza significativamente o fluxo de trabalho dentro de um gabinete parlamentar”, explicou o palestrante.

Ben Hur destacou que a rotina de um vereador exige o processamento de um grande volume de informações, desde textos de leis até reivindicações da comunidade. Nesse cenário, a IA atua como um braço direito na triagem e síntese desses conteúdo.

Fortalecimento

Durante o encontro foram realizados vários debates com mesas redondas e espaços para o intercâmbio de experiências entre os legisladores municipais.

Ben-Hur apresentou as potencialidades das novas ferramentas tecnológicas para o cotidiano do Poder Legislativo Municipal. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Além da organização interna, o especialista apontou que a principal tendência tecnológica para o setor público é a utilização da IA como ferramenta de escuta social. Essa prática permite que o vereador identifique com mais precisão os problemas da cidade e otimize sua função fiscalizadora. “O mandato do vereador só tem a ganhar com essa adoção. Ao utilizar a IA para otimizar a participação popular, o parlamentar fortalece sua base e exerce uma fiscalização muito mais assertiva”, concluiu Ben Hur.

Essa aproximação entre os municípios e o Estado é o que garante resultados reais na ponta para o nosso cidadão”, concluiu Felipe Tchê. Foto: José Caminha/Secom

Para Felipe Tchê, o evento não é apenas um momento de aprendizado, mas uma oportunidade estratégica para alinhar as ações entre os diferentes níveis de governo e fortalecer a atuação do parlamento acreano. “Quero parabenizar a Segov e toda a equipe do governo, em nome do governador Gladson e da vice Mailza, por idealizarem este momento. Essa aproximação entre os municípios e o Estado é o que garante resultados reais na ponta para o nosso cidadão”, concluiu.

Acre

Rio Branco se prepara para avançar nas políticas culturais com planejamento estratégico para 2026

Publicado

2 horas atrás

em

5 de março de 2026

Por

O ano de 2026 promete ser um marco importante para a cultura em Rio Branco, com o lançamento de um conjunto de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento das políticas culturais no município. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com a Comissão Intergestores Bipartite da Cultura (CIB-AC), a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Ministério da Cultura (MinC), anunciou um plano que visa consolidar o Sistema Municipal de Cultura, qualificar a gestão cultural e ampliar o acesso da população às políticas públicas culturais.

Este planejamento faz parte do Plano Estratégico 2026 da CIB e do Plano de Ação 2025-2026 do Escritório do MinC no Acre, com foco em governança, formação de gestores culturais e fortalecimento institucional no estado, com um olhar especial para Rio Branco.

Uma das grandes prioridades desse planejamento para 2026 é garantir que o Sistema Municipal de Cultura esteja plenamente instituído e em funcionamento em Rio Branco. Para isso, será realizado um diagnóstico situacional no início de 2026, a fim de avaliar a estrutura da cultura na cidade e identificar eventuais lacunas que precisam ser corrigidas, como a criação de leis municipais, conselhos e fundos de cultura.

Ao longo do ano, a FGB será peça-chave na missão técnica itinerante, que visitará os municípios acreanos, mas com especial atenção para Rio Branco. Além de reuniões com gestores municipais, a fundação estará disponível para apoiar na criação e fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e no desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura.

Capacitação de Gestores e Fazedores de Cultura

Outra ação central do planejamento é a capacitação dos gestores culturais, conselheiros e produtores culturais. Oficinas presenciais serão realizadas em Rio Branco e nas regiões próximas, com foco na elaboração de projetos culturais, especialmente para a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A FGB desempenhará um papel de liderança no desenvolvimento de cursos e workshops voltados para a formação em execução financeira, prestação de contas e gestão de recursos, visando melhorar a aplicação dos recursos federais no município.

Essas capacitações são fundamentais para garantir a eficiência e a transparência na execução de projetos culturais, ampliando o alcance das políticas públicas em Rio Branco.

A Fundação Garibaldi Brasil e as demais instituições envolvidas no planejamento estratégico para 2026 também têm como objetivo garantir uma boa execução das políticas culturais em Rio Branco por meio da criação de um sistema de governança mais eficaz. A CIB realizará reuniões bimestrais durante o ano, com foco no monitoramento da implementação da PNAB e na avaliação de ações culturais. Para a FGB, a meta é garantir a execução de 90% dos recursos previstos para o setor cultural e reduzir inconsistências nas prestações de contas de projetos realizados no município.

Mapa da Cultura de Rio Branco

Uma das inovações no planejamento estratégico é a criação de um Catálogo Digital das Ações Culturais dos Municípios, que será lançado em 2026. Em Rio Branco, esse catálogo reunirá informações sobre a agenda cultural da cidade, editais abertos, projetos financiados pela PNAB, mapeamento cultural e boas práticas de gestão cultural. Além disso, será uma importante ferramenta de articulação e visibilidade para o Mapa da Cultura do Acre, promovendo maior transparência nas ações culturais do município e permitindo o fortalecimento da rede cultural local.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Klowsbey Viegas Pereira, enfatizou a importância do momento para a cultura de Rio Branco. “Estamos construindo um novo tempo para a cultura de Rio Branco. A união entre os órgãos municipais, estaduais e federais fortalece a governança e garante que os recursos cheguem de forma eficiente aos fazedores de cultura. O nosso compromisso para 2026 é consolidar sistemas, qualificar a gestão cultural e transformar a cultura de Rio Branco em uma política pública estruturante e permanente no município”, afirmou Klowsbey.

Projeto “Vereadores da Cultura” 

No âmbito do projeto “Vereadores da Cultura”, a FGB se compromete a trabalhar junto às Câmaras Municipais, incluindo a Câmara de Rio Branco, para a institucionalização do Sistema Municipal de Cultura. A meta é garantir que o município tenha um sistema estruturado de cultura, com conselhos e planos de cultura em pleno funcionamento até o final de 2026. A iniciativa visa não apenas a mobilização dos gestores locais, mas também o fortalecimento da economia criativa e o apoio à produção cultural de Rio Branco.

Entre os resultados esperados, destaca-se a criação de um Sistema Municipal de Cultura fortalecido, a consolidação do Mapa da Cultura de Rio Branco, o reconhecimento da Fundação Garibaldi Brasil como a principal representação cultural no município e o fortalecimento da economia criativa local.

Na reunião que deu início a essa série de ações, estiveram presentes representantes das diversas entidades parceiras, incluindo Eudiran Carneiro, presidente da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), Elane Cristine, chefe do Departamento de Políticas Culturais da FEM, Leila Hoffmann, secretária executiva da CIB, Letícia Gadelha, coordenadora de comunicação da CIB, Camila Cabeça, coordenadora do Escritório Estadual do MinC no Acre, e Kamila Costa, servidora do Escritório Estadual do MinC.

Com uma forte articulação interinstitucional e metas claras, 2026 se projeta como um ano decisivo para a cultura de Rio Branco, com o compromisso de fortalecer a identidade cultural do município e promover o desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.

