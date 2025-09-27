Flash
Prefeito em Exercício realiza visita técnica ao Mercado Aziz Abucater
Comentários
Flash
Polícia Federal deflagra operação contra rede de imigração ilegal na fronteira do Acre com o Peru
Operação Milagros” cumpre mandados em Foz do Iguaçu (PR) e investiga grupo suspeito de facilitar entrada clandestina de estrangeiros e falsificar documentos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Milagros para investigar uma rede suspeita de facilitar a entrada irregular de estrangeiros pela fronteira do Brasil com o Peru, no Acre. A investigação começou após a interceptação de três migrantes em situação irregular pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) em Assis Brasil.
De acordo com a PF, a análise de objetos apreendidos com os migrantes revelou indícios de uma atuação organizada para criar rotas migratórias clandestinas, com falsificação de documentos e obtenção de vantagem econômica. Com base nas provas coletadas, a Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão em endereços de Foz do Iguaçu (PR).
As diligências visam coletar novos elementos para identificar outros envolvidos e elucidar a extensão das atividades ilegais.
A PF reforçou em nota seu compromisso com o “enfrentamento aos crimes transfronteiriços e à proteção da soberania nacional”, especialmente em áreas sensíveis como a faixa de fronteira amazônica. As investigações continuam em andamento.
Comentários
Flash
Educação em Foco! Prefeitura realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 24 e 25 de setembro a II Jornada Pedagógica, voltada para professores e mediadores que atuam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental.
O evento foi conduzido pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação — Ivanderlene Pires, Elias Chaves e Everaldo Nunes — em parceria com a coordenadora de ensino Nilcilene Eduíno, responsáveis pela organização de atividades de estudo, reflexões e oficinas práticas que proporcionaram momentos de troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.
Com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e Matemática, a programação incluiu análises, estudos de caso e debates sobre metodologias que podem contribuir para um aprendizado mais efetivo. O objetivo central foi estimular a reflexão crítica e oferecer subsídios para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula.
A abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Eunice Maia, que ressaltou o compromisso da gestão em valorizar os profissionais da rede. Em sua fala, destacou a relevância da formação continuada como ferramenta de transformação educacional:
“Momentos como este fortalecem o trabalho dos nossos educadores, garantindo que estejam sempre preparados para enfrentar os desafios da sala de aula e proporcionar uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou a secretária.
A II Jornada Pedagógica reafirma o empenho da Prefeitura de Epitaciolândia em investir na formação e valorização dos professores, reconhecendo que são eles os protagonistas no processo de construção do conhecimento e no futuro da educação do município.
Comentários
Flash
Caso Juliana Marçal: Justiça concede liberdade provisória a “Agroboy” acusado de homicídio
Diego Passo, réu pelo assassinato de Juliana Marçal, deixa prisão por decisão da Câmara Criminal, mas deve cumprir medidas cautelares
O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) concedeu, nesta quinta-feira (25), liberdade provisória a Diego Passo, conhecido como “Agroboy”, acusado de matar Juliana Marçal em junho deste ano.
A decisão foi tomada pela Câmara Criminal, que, por maioria de votos, acatou o pedido de habeas corpus apresentado pelo advogado Wellington Silva. O réu, no entanto, deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
O relator do processo, desembargador Samoel Evangelista, votou contra a concessão da liberdade, argumentando que Diego teria cometido um homicídio consumado e ainda permaneceu 22 dias foragido antes de ser preso, em 15 de julho.
O crime ocorreu em 21 de junho, após uma confusão na saída de uma casa noturna em Rio Branco. Durante a briga, Juliana foi atropelada pela caminhonete conduzida por Diego e não resistiu aos ferimentos, morrendo no Pronto-Socorro da capital.
Você precisa fazer login para comentar.