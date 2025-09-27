Prefeito em Exercício realiza visita técnica ao Mercado Aziz Abucater

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, realizou na manhã desta sexta-feira (26), uma visita técnica ao Mercado Aziz Abucater, com o objetivo de ouvir os concessionários e avaliar as necessidades mais urgentes do local. A ação, que foi determinada pelo prefeito Tião Bocalom, teve a participação de diversos secretários municipais e equipes técnicas da prefeitura.

Segundo Bestene, a visita faz parte da estratégia de manter um olhar sensível e atento às demandas dos trabalhadores e frequentadores do mercado. Durante o encontro, o prefeito em exercício conversou diretamente com os concessionários e acompanhou a situação da estrutura do mercado de perto.

“A pedido do nosso prefeito Tião Bocalom, estamos acompanhados das secretarias da SDTI, com o coronel Bino, nosso secretário, que é responsável pelos concessionários aqui do Mercado Aziz Abucater, também com o nosso secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, e toda a equipe da prefeitura. Viemos aqui justamente para ver e garantir as melhores condições, promovendo a limpeza do local”, destacou Alysson Bestene.

O secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, também participou da visita e aproveitou para destacar os esforços contínuos da secretaria para garantir um ambiente limpo e organizado no centro de Rio Branco.

“Esse nosso planejamento é de domingo a domingo. Temos uma equipe de 40 colaboradores, entre margaridas e garis, que fazem a varrição, além da Limpebras, que também realiza a higienização das caixas de coleta. Portanto, a área central da cidade, por determinação do prefeito Tião Bocalom, deve ser mantida sempre limpa”, informou Tony Roque.

Além das melhorias nas condições de higiene, está sendo feito um levantamento detalhado das necessidades do mercado para garantir melhores condições de trabalho para os concessionários e um atendimento de qualidade à população.

A visita reflete o compromisso da gestão municipal em melhorar a infraestrutura dos espaços públicos e promover um ambiente mais adequado tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta o Mercado Aziz Abucater.