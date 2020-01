Preocupados com a situação da elevação repentina das águas do Rio Acre, o prefeito em exercício Raimundão, namanhã desta segunda-fera, dia 06, reuniu-se com sua equipe de secretários municipais e o Coordenador da Defesa civil do município Ivam Ferreira, no Gabinete do Prefeito com o objetivo de que no ato da ocorrência de enchentes e inundações haja uma resposta rápida e ajuda humanitária efetiva para a população.

Raimundão disse acreditar que estas reuniões são essenciais para que estejam preparados para garantir todo o apoio as famílias que venha a ser atingida pelas águas do Rio Acre e quetodos os procedimentos para as equipes agirem caso seja necessário estão prontos.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil Ivam Ferreira, estão monitorando a elevação das águas através da Estação de Coleta de Dados Hidrometeorológicos.

“Ainda temos os meses de fevereiro e março pela frente. Estamos em contado com órgãos que monitoram o clima no Brasil através de técnicos capacitados. Queremos que a população esteja devidamente informada e não queremos deixar ninguém preocupado, mas, preparado caso seja necessário”, disse o coordenador.

