Prefeito e vice-prefeito participam do tradicional Baile Vermelho e Branco do Rio Branco Futebol Clube

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o vice-prefeito Alysson Bestene participaram, neste domingo (15), do tradicional Baile Vermelho e Branco, uma das celebrações mais simbólicas da história do Rio Branco Futebol Clube.

O evento reuniu torcedores, dirigentes, autoridades e representantes da sociedade acreana em uma noite marcada por confraternização e valorização das raízes esportivas da capital.

Durante a programação, o presidente do clube, Gerson Boaventura, destacou que o baile representa o início de uma nova fase administrativa. Segundo ele, a atual diretoria trabalha para resgatar a tradição do Vermelho e Branco e reacender o entusiasmo da torcida.

“Estamos resgatando o vermelho e branco que fez tanto sucesso no passado e que animou a sociedade acreana. Com essa nova diretoria, queremos aproximar novamente o torcedor, fortalecer o clube e devolver ao Rio Branco o protagonismo que sempre teve. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental. O prefeito já nos ajudou com equipamentos e tem sido um grande parceiro nesse processo. Estamos muito felizes com esse apoio”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância histórica do clube para a identidade de Rio Branco e reforçou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento institucional da agremiação.

“Participar do resgate do nosso querido Rio Branco é algo muito importante para mim e para o Alysson, que é rio-branquense. Estamos falando de um time que escreveu uma linda história, mas que estava um pouco esquecido. Com essa parceria entre a Prefeitura e o clube, queremos contribuir para que ele se transforme em um time mais estruturado, com perfil de organização moderna e visão de negócio. Tenho certeza de que todos nós ainda teremos muito orgulho do nosso Rio Branco”, declarou o prefeito.

O vice-prefeito Alysson Bestene também enfatizou o momento de reconstrução vivido pelo clube e relacionou esse processo ao desenvolvimento da capital.

“Fazer parte desse momento é motivo de orgulho. Assim como a cidade vem crescendo e se modernizando, o Rio Branco também está sendo resgatado por essa nova diretoria. Com parcerias e planejamento, poderemos realizar grandes eventos e fortalecer ainda mais o centro da cidade, que já vem passando por melhorias importantes. Queremos uma cidade cada vez melhor e um Rio Branco vitorioso, representando nossa capital Brasil afora”, destacou.

A noite foi encerrada em clima de celebração, ao som da bateria e com o público dançando, reafirmando o espírito de união e tradição que marca a história do Rio Branco Futebol Clube.





































