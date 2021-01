Por Antonia Nascimento

Na manhã desta Sexta-Feira(01), a Câmara Municipal de Assis Brasil reuniu-se no Plenário do Legislativo, em sessão solene, presidida pela Vereadora mais votada, Cláudia Gonçalves, para no ato empossar os Vereadores eleitos no Pleito 2020, sendo eles: Wendell Gonçalves (Thyero) – PSDB, Wermyson Martins – PSDB, Gilda Almeida – PSD, Juraci Pacheco (Jura) – PT, Aroldo Batista – MDB, Francisco Furtado (Moura) – PCdoB, Eduardo Marques (Peleco) – PT, Adelson Cunha (Sabiá) – PCdoB, como também a própria Presidente Cláudia Gonçalves – PSD.

Seguindo o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, Cláudia, fez a abertura e instalação da 11ª Legislatura, empossando os Vereadores eleitos sob juramento de compromisso, para exercerem o mandato durante o quadriênio 2021/2024. Em seguida, coordenou a eleição da Mesa Diretora para o biênio de 2021/2022.

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Assis Brasil

Foi eleito por unanimidade de votos, o Vereador Wendell Gonçalves como Presidente da Câmara, Cláudia Gonçalves como Vice-Presidente, Gilda Almeida como 1ª Secretária e Wermyson Martins como 2º Secretário.

A Posse do Prefeito Jerry Correia e seu Vice Reginaldo Martins

De acordo com o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, o Prefeito somente pode ser empossado depois que os Vereadores tomam posse e elegem a Mesa Diretora, uma vez que quem empossa o Prefeito e o seu Vice, é o Presidente da Câmara, nesse caso o Vereador Wendell Gonçalves.

Após as formalidades de estilo, foi realizado um segundo ato solene no Auditório Municipal, aonde o Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves empossou Jerry Correia Marinho (PT) no cargo de Prefeito de Assis Brasil e Reginaldo Bezerra Martins (PT) no cargo de Vice-Prefeito sob juramento para governarem Assis Brasil durante o quadriênio 2021/2024.

Após serem empossados oficialmente, o ex Prefeito Antônio Barbosa de Souza (Zum), passou a faixa de Gestor Maior da cidade para o Prefeito Jerry Correia.

Comentários