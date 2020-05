Segunda maior cidade do Acre tem 606 casos confirmados da doença, sendo s em 24h, conforme boletim da Sesacre dessa quinta-feira (28).

Por Iryá Rodrigues

O prefeito de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, Ilderlei Cordeiro, divulgou ontem quinta-feira (28), em suas redes sociais, que testou positivo para o novo coronavírus. O gestor foi diagnosticado por teste rápido. Ele segue no comando do município com trabalho remoto.

A secretária Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Juliana Pereira, também está infectada com a Covid-19 e em isolamento domiciliar. Ela também anunciou que estava com a doença em um vídeo nas redes sociais na terça-feira (26). Com pouco mais de 88 mil habitantes, Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre e também registra o segundo maior número de casos de Covid-19 do estado. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o município tem 606 casos da doença, sendo 123 confirmados em 24 horas. A cidade registrou ainda cinco das 122 mortes por Covid-19 do estado. O maior número de óbitos é de moradores da capital acreana, Rio Branco, com 105 casos. Já no ranking da taxa de contaminação, Cruzeiro do Sul aparece em 4º lugar, com incidência de 69 casos para cada 10 mil habitantes. Os municípios de Acrelândia e Rio Branco apresentam as maiores incidências do estado com 98 e 92 para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

No vídeo, o prefeito disse que já estava há cerca de nove dias apresentando alguns sintomas como dor no corpo e coriza e que aguardou o tempo adequado para fazer o teste.

“Já estou há alguns dias com os sintomas, aí eu comecei a tomar medicação e esperando a quantidade de dias certo para fazer o exame. Deu positivo meu teste e estou em casa me resguardando. É muito ruim os sintomas, você sente muita dor no corpo, dor de cabeça, coriza o todo tempo. Não perdi o olfato e paladar, como ocorre em outros casos, não sei se no decorrer dos dias terei esses sintomas também. Mas, a dor no corpo é muito ruim”, disse Cordeiro.

O prefeito afirmou ainda que a situação na cidade tem ficado “preocupante” e que os 42 leitos de isolamento instalados para atendimento de pacientes com Covid-19 estão ocupados. Ele reforçou o pedido para que a população respeite o isolamento social e as demais medidas de prevenção contra a doença.

“No Hospital do Juruá tem 42 leitos de isolamento para Covid-19 e não existe mais vaga. O hospital está adaptando outro local de observação que vai abrir mais 14 leitos. E na UTI tem apenas três vagas. Então, é preocupante mesmo, peço mais uma vez a compreensão da população na parte de prevenção”, afirmou.

A secretária Juliana informou que também vai seguir com a condução das ações de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade mesmo à distância.

“Assim como muitos profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfretamento dessa doença estão sendo contaminados por esse vírus, assim também fui. Graças a Deus estou bem, estou em casa, seguindo todas as orientações médicas. Informo a todos que estarei junto ao prefeito e toda nossa equipe, mesmo a distância, conduzindo as ações e tomadas de decisões no enfrentamento dessa doença e de todas as ações de saúde do nosso município”, disse a secretária.

Ela também fez um apelo para que os moradores da cidade permaneçam em casa. “Conto com todos vocês, que nós possamos continuar com a quarentena, que as pessoas contaminadas pelo vírus cumpram com o isolamento domiciliar para que logo possamos voltar para nossas atividades diárias”, concluiu.

Medidas adotadas

Assim como as demais cidades acreanas, antes mesmo da confirmação de casos de Covid-19, a prefeitura de Cruzeiro do Sul adotou uma série de medidas para tentar evitar a proliferação do coronavírus no município.

Já são vários decretos e medidas provisórias que determinam o fechamento do comércio, suspensão de aulas, isolamento social, uso obrigatório de máscara e até multas para quem descumprir as medidas.

Os dois primeiros casos confirmados na cidade, de um casal, foram divulgados no último dia 12 de abril e de lá para cá, os números vêm aumentando e as medidas ficando mais rígidas.

A mais recente é a medida provisória publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Estado em que o prefeito Ilderlei Cordeiro determina multa de até R$ 1 mil para quem for diagnosticado com Covid-19 e desobedecer ao isolamento social.

Está proibida a circulação de pessoas em praças públicas pelo período de 14 dias. E foi estabelecida multa para quem for flagrado sem usar máscara, inclusive no interior dos comércios essenciais.

