O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, filiado ao PT, entrou na brincadeira e resolveu pagar o 13º salário do funcionalismo público nesta quarta-feira, dia 11, em homenagem ao número 11 do partido Progressista, de Gladson Cameli. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Bira, aliado antigo dos partidos de esquerda, comentou no vídeo que vai fazer semelhante ao governador acreano, e que os salários dos servidores estariam disponíveis às 11 horas deste dia 11 de dezembro. Cameli paga o 13º salário dos servidores estaduais na próxima sexta-feira, dia 13, às 13 horas, em homenagem ao PT.

Bira é um dos poucos que sobraram no comando de uma prefeitura. Além dele, Fernanda Hassem, de Brasiléia, também é filiada ao partido.

“Quero dizer que não estou tentando fazer um paralelo com o que está acontecendo no Estado. Saudavelmente, após um ano muito difícil, cuidando da coisa pública, do dinheiro público. Ele paga no dia 13, e eu pago no dia 11. Quem ganha com isso é a população, os comerciantes, os servidores. Isso vai servir muito para a economia da nossa cidade”, comentou o prefeito.

