Na câmara de vereadores da cidade muitas denúncias chegaram informando que até médicos teriam sido dispensados das unidades de saúde.

Derrotado na eleição para prefeito, quando tentava novo mandato, não passando da terceira colocação, com 3.272 votos, ou 24,03%, André Maia exonerou 94 trabalhadores provisórios que atuavam em diversas áreas da prefeitura.

Foram dispensados funcionários do setores de fiscalização, informática, produção agrícola, coordenadores, funcionários de postos de saúde e farmácia.

O decreto, embora só tenha sido publicado no dia 25 de novembro, tem data retroativa para o último dia 13. Significa que essas pessoas se encontravam demitidas, mas não tinham sido informadas em função da eleição, com o prefeito ainda tentando contar com seus votos.

