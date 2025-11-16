Flash
Prefeito de Xapuri usa COP-30 para ganhar visibilidade após críticas e declarações polêmicas
Maxsuel Maia participa de painel em Belém enquanto cidade aguarda entrega da nova ponte
Após protagonizar declarações polêmicas — incluindo a afirmação de que a oposição deveria usar “óleo de peroba” —, o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia (PP), buscou projeção nacional ao participar da COP-30, em Belém (PA), mesmo o evento sendo organizado por governos de oposição.
Segundo sua assessoria, o prefeito integrou a programação oficial ao participar do painel “Cooperação para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia (DUSA)”, no Pavilhão CAU/SP, na Zona Verde da conferência. O encontro reuniu especialistas e gestores municipais para discutir políticas públicas direcionadas às cidades da Amazônia Legal.
Apesar de quase um ano de mandato marcado por baixa expressividade política e poucas ações de impacto, Maxsuel usou o espaço para destacar desafios históricos do município. “Sou da cidade de Chico Mendes, mas também pertenço a um município que, em pleno 2025, ainda enfrenta a ausência de um plano de saneamento adequado e carece de um sistema eficiente para gestão de resíduos sólidos”, afirmou. Ele defendeu cooperação técnica e projetos qualificados para avançar no desenvolvimento local.
O prefeito também ressaltou a relação entre justiça climática e justiça social, defendendo que os recursos anunciados nos debates climáticos precisam resultar em melhorias concretas para povos da floresta, ribeirinhos, assentados e moradores das periferias da Amazônia.
A presença de Maxsuel na COP-30 ocorre às vésperas de Xapuri ganhar destaque na mídia estadual: o governador Gladson Cameli deve entregar nesta semana a nova ponte que ligará o centro ao bairro mais antigo da cidade, uma obra histórica que promete impulsionar o desenvolvimento local e substituir de vez a antiga balsa.
Câmara de Brasileia recebe auditores da Receita Federal para fortalecer diálogo institucional
Encontro aborda transparência, modernização administrativa e ações conjuntas para melhorar a gestão pública
A Câmara Municipal de Brasileia recebeu a visita institucional de auditores da Receita Federal. O presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do assessor jurídico Dr. Darcio Vidal e dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Careca Gadelha, Djahilson Américo, Lucélia Borges e Jorge da Laura, conduziu a reunião com os auditores Gideon Bessa, Eliomar Luiz Autor e Luiz Eduardo.
O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre o Legislativo municipal e os órgãos de fiscalização tributária, ampliando o diálogo e promovendo o alinhamento de ações voltadas para a melhoria da gestão pública. Entre os temas discutidos estiveram transparência, arrecadação, modernização administrativa e possibilidades de parcerias institucionais.
Os vereadores destacaram a relevância de manter um canal permanente de comunicação com a Receita Federal, ressaltando que a cooperação técnica pode contribuir para políticas públicas mais eficientes e adequadas às demandas da população.
Ao final, a Câmara reafirmou seu compromisso com a responsabilidade pública e com a construção de iniciativas que impulsionem o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores de Brasileia.
Prefeito Bolacom ensina técnica de manejo do café e reforça apoio aos produtores rurais
Vídeo sobre “desbrota” viraliza entre agricultores e destaca importância do cuidado adequado na lavoura
O prefeito Bolacom voltou às redes sociais com um conteúdo voltado diretamente aos produtores rurais, mostrando na prática a técnica da “desbrota”, um procedimento essencial no manejo do café. No vídeo, ele explica passo a passo como retirar brotos excedentes do pé de café, preservando apenas os ramos que fortalecem o desenvolvimento da planta.
Segundo o prefeito, esse cuidado direciona a energia da planta para os galhos mais produtivos, favorece um crescimento equilibrado e garante uma lavoura mais uniforme. Ele reforça ainda que realizar a desbrota no período adequado aumenta a produtividade e facilita outras etapas do cultivo.
A publicação rapidamente ganhou engajamento entre agricultores, que elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de receber orientações técnicas de forma clara, acessível e útil para o dia a dia no campo.
