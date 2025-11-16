Prefeito de Xapuri usa COP-30 para ganhar visibilidade após críticas e declarações polêmicas

Maxsuel Maia participa de painel em Belém enquanto cidade aguarda entrega da nova ponte

Após protagonizar declarações polêmicas — incluindo a afirmação de que a oposição deveria usar “óleo de peroba” —, o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia (PP), buscou projeção nacional ao participar da COP-30, em Belém (PA), mesmo o evento sendo organizado por governos de oposição.

Segundo sua assessoria, o prefeito integrou a programação oficial ao participar do painel “Cooperação para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia (DUSA)”, no Pavilhão CAU/SP, na Zona Verde da conferência. O encontro reuniu especialistas e gestores municipais para discutir políticas públicas direcionadas às cidades da Amazônia Legal.

Apesar de quase um ano de mandato marcado por baixa expressividade política e poucas ações de impacto, Maxsuel usou o espaço para destacar desafios históricos do município. “Sou da cidade de Chico Mendes, mas também pertenço a um município que, em pleno 2025, ainda enfrenta a ausência de um plano de saneamento adequado e carece de um sistema eficiente para gestão de resíduos sólidos”, afirmou. Ele defendeu cooperação técnica e projetos qualificados para avançar no desenvolvimento local.

O prefeito também ressaltou a relação entre justiça climática e justiça social, defendendo que os recursos anunciados nos debates climáticos precisam resultar em melhorias concretas para povos da floresta, ribeirinhos, assentados e moradores das periferias da Amazônia.

A presença de Maxsuel na COP-30 ocorre às vésperas de Xapuri ganhar destaque na mídia estadual: o governador Gladson Cameli deve entregar nesta semana a nova ponte que ligará o centro ao bairro mais antigo da cidade, uma obra histórica que promete impulsionar o desenvolvimento local e substituir de vez a antiga balsa.

