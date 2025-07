Prefeito de Xapuri sanciona lei que garante prioridade a veículos essenciais na travessia da balsa para o bairro Sibéria

Nova legislação altera regras de acesso e busca garantir agilidade nos serviços de emergência e transporte público em região isolada

Com os dias contados para a substituição por uma ponte definitiva, a balsa que faz a ligação entre o centro urbano de Xapuri e o bairro Sibéria segue tendo importância estratégica para a mobilidade da população e o funcionamento de serviços essenciais na região ribeirinha. Para melhorar o fluxo de veículos considerados prioritários, o prefeito Maxsuel Maia (Progressistas) sancionou, nesta terça-feira (1º), a Lei Municipal nº 1.274, que altera as regras de preferência na travessia.

A nova legislação modifica o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei nº 952/2018, incluindo uma emenda que define os veículos com prioridade na utilização da balsa. De acordo com o texto sancionado, passam a ter preferência de travessia: ambulâncias do SAMU, viaturas das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, caminhões da feira dos colonos, transportes escolares, veículos com pessoas em situação de emergência, carros do Conselho Tutelar e veículos da Secretaria Municipal de Saúde com equipes médicas.

Segundo o prefeito Maxsuel Maia, a mudança tem o objetivo de assegurar mais agilidade no atendimento de ocorrências médicas, operações de segurança pública, transporte de estudantes e serviços assistenciais que dependem diretamente do acesso rápido entre os dois lados do rio Acre.

“A medida visa garantir a continuidade e eficiência dos serviços essenciais, sobretudo em momentos críticos, como durante enchentes ou em períodos de intenso tráfego na balsa”, destacou o gestor municipal.

A balsa da Sibéria segue sendo o único meio de ligação viária entre o centro da cidade e a comunidade do outro lado do rio, e sua operação é vital para o cotidiano de centenas de moradores. A expectativa é de que, com a nova legislação, haja maior organização e celeridade na travessia, beneficiando diretamente a população.

