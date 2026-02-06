Geral
Prefeito de Tarauacá determina apuração de vídeo que denuncia suposto desvio de lenha da secretaria de obras
Morador alega que caminhão carregado saiu do pátio da pasta com destino a olaria do filho do secretário; gestor municipal defende investigação formal por órgãos de controle
O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, determinou a apuração interna de um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (13) com denúncias contra o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Delmar Damasceno. Nas imagens, um morador filma a saída de um caminhão caçamba azul carregado com lenha do pátio da secretaria e afirma que a carga se destinaria a uma olaria em Feijó pertencente ao filho do gestor.
“Já determinei a apuração dos fatos para melhor esclarecimento”, afirmou o prefeito, que está em Brasília em busca de emendas parlamentares. Ele também defendeu que a denúncia seja formalizada junto aos órgãos de controle. “Eu gostaria que a pessoa que fez a denúncia levasse aos órgãos de controle para poder estar averiguando de forma mais apropriada.”
Rodrigo Damasceno declarou ser “totalmente contra” qualquer prática de uso indevido de recursos públicos, mas disse acreditar que não houve irregularidade por parte do secretário. “Deduzo que o secretário também não cometeria um equívoco dessa natureza. Nós vamos apurar. Se houve, as pessoas responsáveis serão devidamente responsabilizadas.”
O vídeo, que circulou amplamente em grupos de WhatsApp e sites de notícias do Acre, mostra o caminhão deixando o pátio da Secretaria de Obras, onde também aparecem máquinas e outros veículos públicos. O narrador questiona a suposta utilização da estrutura municipal para fins particulares e afirma que o episódio revelaria “como as coisas funcionam” dentro da administração.
Secretário não respondeu
Veja vídeo:
Comentários
Geral
Estado convoca candidatos para inspeção de saúde do Concurso de Aluno Oficial Combatente
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Estado (PMAC), publicou o Edital nº 067/2026 no Diário Oficial desta sexta-feira, 6, que convoca candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Aluno Oficial Combatente para a etapa de inspeção de saúde, de caráter eliminatório.
A convocação segue a ordem de classificação final do certame e a inspeção de saúde tem como finalidade verificar se os candidatos apresentam condições físicas e psíquicas compatíveis com as exigências do Curso de Formação Profissional e com o exercício das atribuições do cargo.
Os exames serão realizados de forma presencial até o dia 23 de fevereiro, no horário das 7h30 às 13h, nos seguintes locais: 6º Batalhão da Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, e Diretoria de Saúde da PMAC, em Rio Branco. Para a avaliação, é obrigatório o comparecimento do candidato munido de documento oficial de identificação com foto, além da apresentação dos exames laboratoriais e toxicológicos atualizados conforme a lista contida em edital.
A inspeção de saúde é uma etapa eliminatória, em que o candidato será considerado apto ou inapto. O não comparecimento, bem como a ausência a qualquer exame ou de documento exigido, poderá resultar na eliminação do concurso.
Mais informações podem ser obtidas com a Polícia Militar do Estado do Acre, pelo telefone (68) 98107-5200, ou com a Sead, pelo e-mail [email protected], no horário das 7h30 às 13h.
The post Estado convoca candidatos para inspeção de saúde do Concurso de Aluno Oficial Combatente appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Geral
Polícia Civil prende mulher foragida da Justiça em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu na tarde da última quinta-feira, dia 5, um mandado de prisão contra uma mulher identificada pelas iniciais E.C.C.S., de 30 anos, que estava foragida da Justiça.
A prisão ocorreu na Rua Manoel Lourenço, em via pública. De acordo com a polícia, a suspeita não ofereceu resistência no momento da abordagem e foi conduzida normalmente até a delegacia.
Segundo as investigações, E.C.C.S. é acusada de ter atentado contra a vida de outra mulher, desferindo golpes de faca. A vítima conseguiu fugir e, graças a isso, sobreviveu ao ataque.
Após a captura, a mulher foi encaminhada para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Ela permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
Comentários
Geral
Homem é condenado a 39 anos de prisão por homicídio ocorrido no Calafate
Crime foi marcado por extrema crueldade e motivado por disputa entre facções criminosas; julgamento aconteceu sete anos após o assassinato
O Tribunal do Júri condenou Tiago Gomes da Silva a 39 anos de prisão pelo assassinato de David Rodrigues da Silva, crime ocorrido em 2018 no Conjunto Laélia Alcântara, região do bairro Calafate, em Rio Branco. A sentença reconheceu os crimes de homicídio triplamente qualificado, além da participação do réu em organização criminosa.
De acordo com a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, o homicídio foi praticado com extrema crueldade. Conforme os autos do processo, a vítima foi atingida por disparos à curta distância e, mesmo gravemente ferida, ainda tentou fugir. No entanto, foi alcançada novamente e executada com um tiro na cabeça, descrito como “tiro de misericórdia”.
O julgamento foi realizado no Fórum Criminal de Rio Branco e concluído na tarde de quinta-feira (5). A dosimetria da pena foi fixada pelo juiz Fábio Costa, que presidiu a sessão do júri.
As investigações apontaram que o crime foi motivado por disputa de território entre facções criminosas que atuavam na região do Calafate. Na noite de 4 de outubro de 2018, David Rodrigues da Silva saiu de casa e seguia de bicicleta pela Rua Flamengo quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo efetuou os primeiros disparos pelas costas.
Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu percorrer alguns metros, mas foi novamente alcançada. Tiago Gomes da Silva teria se aproximado e efetuado o disparo fatal antes de fugir com o comparsa. Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, David já estava sem vida.
Identificado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o acusado foi preso ainda durante a fase investigativa. A condenação ocorreu sete anos e três meses após o crime.
Você precisa fazer login para comentar.