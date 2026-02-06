Prefeito de Tarauacá determina apuração de vídeo que denuncia suposto desvio de lenha da secretaria de obras

Morador alega que caminhão carregado saiu do pátio da pasta com destino a olaria do filho do secretário; gestor municipal defende investigação formal por órgãos de controle

O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, determinou a apuração interna de um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (13) com denúncias contra o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Delmar Damasceno. Nas imagens, um morador filma a saída de um caminhão caçamba azul carregado com lenha do pátio da secretaria e afirma que a carga se destinaria a uma olaria em Feijó pertencente ao filho do gestor.

“Já determinei a apuração dos fatos para melhor esclarecimento”, afirmou o prefeito, que está em Brasília em busca de emendas parlamentares. Ele também defendeu que a denúncia seja formalizada junto aos órgãos de controle. “Eu gostaria que a pessoa que fez a denúncia levasse aos órgãos de controle para poder estar averiguando de forma mais apropriada.”

Rodrigo Damasceno declarou ser “totalmente contra” qualquer prática de uso indevido de recursos públicos, mas disse acreditar que não houve irregularidade por parte do secretário. “Deduzo que o secretário também não cometeria um equívoco dessa natureza. Nós vamos apurar. Se houve, as pessoas responsáveis serão devidamente responsabilizadas.”

O vídeo, que circulou amplamente em grupos de WhatsApp e sites de notícias do Acre, mostra o caminhão deixando o pátio da Secretaria de Obras, onde também aparecem máquinas e outros veículos públicos. O narrador questiona a suposta utilização da estrutura municipal para fins particulares e afirma que o episódio revelaria “como as coisas funcionam” dentro da administração.

Secretário não respondeu

A imprensa da região tentou contato com Delmar mas, o secretário não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens enviadas.

A imprensa da região tentou contato com Delmar mas, o secretário não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens enviadas.

Veja vídeo:

