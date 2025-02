Prefeito de Sena Madureira propõe isenção de taxa para transferência de veículos

O diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Mário Sandro Martins, enfatizou a relevância da renovação da frota do rabecão na regional do Purus, substituindo um veículo que já estava em operação há mais de uma década

Dentre os veículos entregues, três são voltados para investigações e um modelo rabecão para os traslados de corpos. Durante a visita, a direção da PCAC também realizou a vistoria das obras de reforma da delegacia, que incluem reparos na parte elétrica, cobertura, pintura e adequações internas.

As melhorias abrangem a construção de novas instalações, como salas para a Polícia Militar, alojamentos masculinos e femininos equipados com banheiros, e a criação do núcleo da Polícia Técnico-Científica. Esse novo espaço contará com alojamentos, copa, sala de perícias, custódia e um laboratório de teste de eficiência de armamentos.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância desses investimentos para o fortalecimento da instituição e o atendimento à população.

“Esses avanços demonstram o compromisso do governo do estado com o aprimoramento das condições de trabalho dos nossos profissionais. A renovação da frota e a reestruturação da delegacia de Sena Madureira garantem mais eficiência e qualidade na prestação de serviços à sociedade, fortalecendo as investigações e proporcionando mais segurança para a população”, destacou.

“A entrega desse novo veículo representa um grande avanço para os trabalhos periciais na região. O antigo rabecão já não oferecia condições adequadas, e agora contamos com um automóvel moderno, que proporciona mais segurança e eficiência tanto nos ramais quanto nas ruas de Sena Madureira e das demais cidades atendidas”, enfatizou.

O Delegado de Sena Madureira, Dr. Thiago Parente, expressou sua satisfação em receber as novas viaturas. “A renovação da frota reforça a capacidade investigativa da Polícia Civil e garante melhores condições de trabalho para nossos agentes. Além disso, a reestruturação da delegacia, com novas instalações e adequações, trará mais eficiência ao nosso atendimento e às nossas operações. Estamos empenhados em continuar prestando um serviço de qualidade para a população de Sena Madureira e de toda a regional do Purus”, destacou.

Além dessas melhorias, em 2024, o governo do Acre reforçou o atendimento pericial na região, destinando três peritos criminais a Sena Madureira. Os profissionais atuam em uma estrutura específica, equipada com computadores, ferramentas especializadas e um veículo próprio para deslocamento. Esse reforço garante mais agilidade e precisão nas análises periciais, beneficiando também os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

