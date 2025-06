Prefeito de Sena Madureira passa por cirurgia no joelho e se recupera bem

Selcimar Maciel não segue no futebol profissional do Independência na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Na reapresentação desta quarta, 18, no Marinho Monte, o professor foi comunicado do desligamento por um dos gestores do futebol do clube, João Paulo Junqueira.

A diretoria do Independência não se pronunciou oficialmente a respeito do caso, mas os comentários dos bastidores indicam problemas extracampo.

“Estava empregado no Humaitá com carteira assinada e resolvi vir para o Independência. Poderia dizer muitas coisas, mas estou no mundo da bola há muito tempo e sei como as coisas funcionam”, disse Selcimar Maciel.

Segue no clube

Selcimar Maciel seguirá no Independência e vai trabalhar nas categorias de base com o técnico Illimani Suarez.

“Sou um profissional do futebol. Vou continuar realizando meu trabalho na base e isso é o mais importante”, afirmou o professor.

Ytalo Costa

Ytalo Costa deixa o cargo de auxiliar técnico e assume o comando da preparação do Tricolor.

