Prefeito de Santa Rosa do Purus sanciona lei que autoriza mais de 100 contratações emergenciais no município

O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (19) a visita do cônsul-geral do Peru no Acre, Pedro Alberto Rubin Heraud, para tratar do fortalecimento dl comércio bilateral.

Na ocasião, o deputado acreano foi homenageado pelo cônsul peruano pelos serviços prestados às comunidades brasileira e peruana em prol do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru.

Gonzaga, que defende o comércio bilateral com os países vizinhos como forma de desenvolvimento econômico do Acre, agradeceu a homenagem e afirmou que a responsabilidade de lutar pela integração comercial entre os dois países só aumenta. O parlamentar destacou os avanços no comércio entre Acre e o Peru.

“Recebo essa homenagem com muita alegria, pois é um reconhecimento que o trabalho que estamos desempenhando em prol da interação entre Acre e Peru está dando resultados. Isso nos traz mais motivação para continuarmos buscando que essa integração seja cada vez mais realidade”, disse Gonzaga.

O cônsul Pedro Alberto explicou que a homenagem tem como objetivo fomentar o espírito de união entre o Acre e as regiões peruanas.

“Essa homenagem ao deputado Gonzaga é uma forma de fomentar o espírito de união e crescimento das regiões de fronteiras entre Brasil e Peru. Queremos melhorar a situação econômica das pessoas que moram nessas regiões”, disse o cônsul.

