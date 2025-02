Prefeito de Rio Branco visita obra do novo prédio da RBPrev em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita técnica às obras de construção da sede própria do RBPrev, a previdência municipal da capital acreana. A nova estrutura, localizada na Avenida Ceará, promete não apenas garantir maior sustentabilidade ao instituto previdenciário, mas também contribuir para o desenvolvimento da cidade.

De acordo com o prefeito, o novo prédio trará uma importante economia para o RBPRrev que deixará de arcar com aluguel e, ao mesmo tempo, poderá gerar receita ao alugar parte do espaço para outras secretarias municipais.

“É muito importante isso aí. O que a gente precisa pensar é no futuro do nosso fundo previdenciário. Coisa que não foi pensada. O fundo nacional que tem problemas seríssimos e outros fundos que quebraram. O nosso, graças a Deus, está bem”, destacou.

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos da prefeitura para transformar a infraestrutura da cidade. O prefeito ressaltou que Rio Branco está se tornando um verdadeiro canteiro de obras, com mais de 50 projetos em andamento, todos visando a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

“Eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente está fazendo na nossa gestão hoje são coisas que talvez outras gestões não fizeram, mas que a nossa preocupação é melhorar a vida. Da vida do povo de Rio Branco, gerando emprego, renda e principalmente gastando bem o dinheiro”, explicouo gestor.

O diretor-presidente do RBPrev, Felipe Moura, enfatizou que a construção do prédio agrega valor patrimonial ao fundo previdenciário dos servidores municipais e representa uma nova forma de gerar receita.

“É um patrimônio a mais para o Fundo Previdenciário, para o Fundo dos Servidores e agrega na geração de novas receitas, ou seja, eu tenho um patrimônio que ele ainda rentabiliza, então como nosso objetivo é a sustentabilidade, perenidade do regime, isso aqui contempla e de uma forma até não convencional”, informou Felipe.

Já o arquiteto responsável pelo projeto, João Bessa, informou que a obra segue dentro do cronograma, com previsão de conclusão entre julho e agosto. Ele destacou os desafios enfrentados devido à complexidade da construção vertical e às chuvas, que impactam os serviços externos. No entanto, garantiu que a equipe tem priorizado a qualidade em todas as etapas, incluindo instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e climatização.

“A gente tem um prazo final de conclusão dessa obra para junho, julho, agosto, é um pouco complexa porque ela é uma obra verticalizada. Então ela tem uma certa demanda de equipe e deslocamento de material, porém a gente está cumprindo com o que está no cronograma.”

“Rio Branco é um canteiro de obras que a prefeitura está realizando, elas geram emprego, geram renda, mas tudo isso é passageiro, é só durante a obra. Essa obra precisa continuar gerando oportunidades”, concluiu Bocalom.

