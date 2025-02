Prefeito de Rio Branco visita lavoura de café e destaca apoio aos produtores rurais

O projeto já distribuiu 150 mil mudas para 41 produtores, fortalecendo a economia agrícola local. Para o prefeito Tião Bocalom, o incentivo à produção rural é essencial para garantir autonomia financeira aos agricultores

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou a propriedade do produtor Clóvis Pires, de 80 anos, no ramal do Canil, onde acompanhou o desenvolvimento da lavoura de café implantada com apoio da prefeitura. O projeto, que beneficia 41 agricultores locais, busca incentivar a diversificação da produção agrícola e ampliar a geração de renda no campo.

Apaixonado pelo cultivo do café, Clóvis relatou que tem experiência no plantio desde a infância e já cultivou a cultura em diversas regiões. Agora, investe no café clonal, uma variedade mais produtiva e pretende tornar a lavoura sua principal fonte de renda nos próximos anos.

“Eu gosto de café. Eu já plantei café com meu pai. Plantei no Mato Grosso, em Epitaciolândia, em Capixaba, em Rondônia e agora aqui. É uma paixão.”

Atualmente, a principal fonte de renda da propriedade é o arrendamento de pasto, mas Clóvis já faz planos para, em três anos, substituir essa atividade pela produção de café. A expectativa inicial do seu Clóvis é colher até 150 sacas anuais quando a plantação atingir o pleno desenvolvimento.

“Quando o café estiver produzindo na casa de três anos, aí eu não alugo mais pasto, tiro o gado e boto lá.”

O projeto de incentivo ao cultivo de café é coordenado pela Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), que fornece assistência técnica contínua aos produtores. De acordo com o diretor de produção da pasta, Gleison Aguiar, além do acompanhamento mensal, a prefeitura auxiliou na mecanização do solo e forneceu insumos essenciais.

“O técnico vem aqui na propriedade do seu Clóvis, visita e vê qual a necessidade das mudas de café. A prefeitura entrou com a mecanização, o calcário, a adubação. Agora é a condução da planta. Isso é política de desenvolvimento agrário”, explicou Gleison.

O projeto já distribuiu 150 mil mudas para 41 produtores, fortalecendo a economia agrícola local. Para o prefeito Tião Bocalom, o incentivo à produção rural é essencial para garantir autonomia financeira aos agricultores.

“Eu estou feliz que a prefeitura está podendo realizar aquilo que eu sempre sonhei, que é vê a população da zona rural podendo ganhar dinheiro. O café é a grande alternativa que nós temos no estado do Acre. E isso eu falo desde 1993, quando fui prefeito em Acrelândia, que distribuímos 300 mil mudas de café para os nossos produtores. Por isso, Acrelândia hoje é o maior produtor de café do estado”, destacou o prefeito.

