Prefeito de Rio Branco reforça parceria com Campinas para ampliar eficiência do saneamento em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está nesta terça-feira (7), em Campinas (SP), onde cumpre uma série de agendas voltadas ao fortalecimento das ações de saneamento básico na capital acreana. Em reunião no gabinete do prefeito Dário Saadi, foi assinada a prorrogação do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), e a Prefeitura de Campinas, através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (Sanasa).

O acordo formaliza a continuidade de uma parceria iniciada em 2022 e tem como objetivo a troca de experiências, o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento dos serviços de abastecimento e tratamento de água e esgoto em Rio Branco. O termo reforça o compromisso de ambos os municípios com o cumprimento do Marco Legal do Saneamento, estimulando práticas modernas e sustentáveis de gestão pública.

Durante o encontro, o prefeito Tião Bocalom entregou um kit com produtos regionais do Acre ao gestor campineiro e recebeu, em retribuição, o brasão da cidade de Campinas e dois livros sobre a história e cultura local.

“Esse é um grande momento para o Saerb. A Sanasa tem uma experiência consolidada em saneamento e será uma parceira fundamental para que Rio Branco avance ainda mais. Desde que reassumimos o sistema em 2022, temos investido pesado — mais de R$ 200 milhões — para garantir que a água chegue às casas dos rio-branquenses com regularidade e qualidade. Com o apoio técnico de Campinas, vamos continuar avançando”, destacou o gestor municipal.

O prefeito Dário Saadi ressaltou a importância da cooperação e colocou a expertise da Sanasa à disposição da capital acreana. “Para Campinas, é um orgulho poder assinar esse termo de parceria. A Sanasa tem mais de 50 anos de experiência e está pronta para compartilhar conhecimento e soluções que possam contribuir com o desenvolvimento do saneamento em Rio Branco”, afirmou Saadi.

De acordo com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, a colaboração entre as equipes técnicas já vem rendendo bons resultados desde o início do convênio. “Ajudamos o Saerb na estruturação de processos e na melhoria da gestão técnica e operacional. Nossa missão é dividir o que aprendemos em meio século de trabalho, para que Rio Branco avance de forma segura e sustentável”, destacou Magalhães.

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, reforçou que a cooperação tem sido essencial para superar os desafios enfrentados desde a municipalização do sistema. “Quando reassumimos o serviço, em 2022, a estrutura estava bastante comprometida. Desde então, trabalhamos para garantir o funcionamento do sistema e reduzir as interrupções. Com a orientação da Sanasa, conseguimos melhorar significativamente a distribuição de água e ampliar o tratamento de esgoto — que saltou de 1,5% para mais de 16%. Nossa meta é chegar a 52% até o próximo ano”, explicou Pereira.

Além da parte técnica, a parceria prevê ações de capacitação profissional, intercâmbio de equipes e aperfeiçoamento da área comercial do Saerb, voltadas à eficiência administrativa e sustentabilidade financeira da autarquia. Técnicos de Rio Branco permanecerão em Campinas nos próximos dias para acompanhar projetos de setorização e implantação do sistema de água 24 horas na capital acreana, com foco inicial na Regional Calafate e parte alta da cidade.

Com a colaboração entre os dois municípios, a atual gestão reforça o compromisso em garantir um serviço de água e esgoto cada vez mais eficiente, moderno e acessível.