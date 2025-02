Prefeito de Rio Branco recebi cônsul do Japão em Manaus e fortalecem parcerias

O novo cônsul do Japão, em Manaus, Yuichi Miyagawa, acompanhado da assessora, Takako Shima, além do presidente e do vice-presidente da Associação Nipo-Brasileira no Acre, Eduardo Kawada e Luciano Sasai, realizou uma visita de cortesia à Prefeitura de Rio Branco, para fortalecer laços de cooperação entre as instituições. Essa é a segunda vez, durante a atual gestão, que um representante do consulado japonês visita à capital acreana.

Durante o encontro, foram estreitadas parcerias já estabelecidas entre o governo japonês e a prefeitura, como a Casa Rosa Mulher, projeto voltado ao acolhimento e suporte de mulheres em situação de vulnerabilidade. Além disso, foi apresentado ao cônsul o Projeto “1001 Dignidades”, que chamou a atenção do representante japonês. Segundo o prefeito Tião Bocalom, a iniciativa despertou grande interesse, e há expectativa de que possa contar com o apoio do governo do Japão, seja por meio de sugestões tecnológicas ou outras formas de cooperação.

“Eu espero que a gente possa ter também uma parceria com o “1001 Dignidades”, pelo menos foi o que foi demonstrado durante a visita deles aqui. Se a gente pudesse ter o governo do Japão também participando de alguma forma, de repente sugerindo tecnologias, ajudando em algum tipo de tecnologia seria muito importante”, explicou o prefeito.

Outro tema abordado foi a agricultura familiar. A expertise japonesa no setor, especialmente na produção sustentável e orgânica, foi ressaltada como uma referência para possíveis colaborações. O Japão tem uma experiência milenar no aproveitamento de espaços e na produção agrícola sustentável. Esse diálogo pode resultar em avanços importantes para a agricultura familiar em Rio Branco.

“Tratamos também sobre a questão da agricultura familiar, que a gente sabe que os japoneses têm nisso daí uma experiência. Que já trazem a milhares de anos de aproveitamento, de espaço, da forma como tratar a agricultura como sendo com produtos orgânicos. Então, eu penso que isso começa a estreitar a nossa relação no sentido de ter apoio também de lá, nessa questão da agricultura familiar mais sustentável”, complementou.

Segundo o diplomata japonês, o Japão mantém uma relação próxima com Rio Branco e já contribuiu com iniciativas importantes em parceria com outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Manaus. Até o momento foram realizados quatro projetos voltados ao fortalecimento das comunidades locais e à aquisição de equipamentos para a área da saúde, especialmente nos setores de saúde da mulher e da criança. O investimento total dessas ações, de acordo com ele, chega a cerca de R$ 2 milhões. Durante a visita, o cônsul destacou a importância da comunidade japonesa no Acre, que há décadas tem colaborado para o desenvolvimento da agricultura, da medicina e da educação no estado. Ele ressaltou que a viagem também teve como propósito conhecer melhor a atual situação do município e identificar novas oportunidades de cooperação.

“Esta minha visita o objetivo é conversar para promover ainda mais os laços, a amizade entre o Japão e a Prefeitura de Rio Branco e também para planejar mais projetos para essa Prefeitura do Rio Branco. E agradeço muito esse recebimento, e estou muito contente de estar aqui como cônsul do Japão, em Manaus.”

