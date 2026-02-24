Prefeito de Rio Branco recebe superintendente da CGU e apoia a realização do projeto Integridade Itinerante

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu, na manhã desta terça-feira (24), em seu gabinete, o superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Acre (CGU-AC), Osmar Nilo. A reunião teve como objetivo alinhar ações para a realização do projeto Integridade Itinerante no município.

Durante o encontro, foram discutidos os detalhes da organização do evento, programado para ocorrer entre os dias 6 e 8 de abril, em Rio Branco. A iniciativa contará com a participação de gestores e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU), vindos de Brasília, que irão ministrar palestras e promover debates sobre governança, transparência e integridade na gestão pública.

O prefeito destacou a relevância da temática para o fortalecimento da administração pública e reafirmou o compromisso da gestão municipal com práticas voltadas à ética e à transparência.

“A integridade na gestão pública é fundamental. Este é um evento de abrangência nacional, que vem sendo promovido em todas as capitais. Em Rio Branco, além do município, reuniremos representantes de todas as prefeituras acreanas. Como presidente da AMAC, já determinei à diretoria que providencie os convites aos prefeitos e às equipes municipais. Trata-se de uma iniciativa de grande importância para o aperfeiçoamento da gestão pública”, afirmou Tião Bocalom.

O superintendente da CGU-AC, Osmar Nilo, ressaltou que a visita institucional teve como finalidade fortalecer a parceria com o município e ampliar a mobilização dos gestores públicos.

“O projeto Integridade Itinerante integra a agenda nacional da CGU e tem como objetivo fomentar a cultura da integridade, da prevenção à corrupção e das boas práticas administrativas. A colaboração da Prefeitura de Rio Branco é essencial para ampliarmos o alcance da iniciativa e garantirmos a participação dos gestores municipais”, destacou.

O projeto Integridade Itinerante faz parte das ações estratégicas da Controladoria-Geral da União voltadas ao fortalecimento das políticas de integridade e ao aprimoramento da gestão pública nos estados e municípios. A expectativa é reunir representantes de diversas prefeituras acreanas, promovendo a troca de experiências e o alinhamento de boas práticas.red on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

