Prefeito de Rio Branco prestigia posse de juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre

A Unidade de Coordenação do Programa REM Acre, da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), realizou na manhã desta segunda-feira, 23, a reunião de acompanhamento executivo da segunda fase do Programa REM Acre com os doadores do Banco KfW e BEIS. Realizada todos os meses, a reunião teve como objetivo alinhar o planejamento executivo sob a condução do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) do Acre, para o último ano de vigência do Programa.

O novo presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Leonardo Carvalho, apresentou as ações priorizadas para o Plano de 100 dias do governo, dentro do marco lógico do Programa REM Acre, que envolvem as entregas dos produtos técnicos do Sistema de Mensuração, Relato e Verificação (MRV), alinhado ao Sistema Nacional de Monitoramento Florestal, por meio do Nível de Emissões Florestais (FREL). Também foram apresentadas as revisões das diretrizes de salvaguardas socioambientais e gestão de riscos do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), iniciativas diretamente relacionadas à garantia do compromisso do Estado na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), possibilitando que o REM Acre se habilite para efetivar o último desembolso dos recursos que ainda estão bloqueados, em virtude dos índices de desmatamento.

Durante a oportunidade foi definida a agenda da primeira Missão de Supervisão do ano, com os doadores KfW e BEIS, para a primeira semana do mês de julho de 2023.

Na reunião estiveram presentes Klaus Köhnlein – gerente de Portfólio do Banco KfW; Cláudia Levy – especialista em salvaguarda socioambiental pelo KfW; Svenja Bunte – gerente de Programa e Assessora de Políticas REDD+ pelo BEIS – Reino Unido; Roseneide Sena – coordenadora-geral do Programa REM Acre; Leonardo Carvalho – presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e os consultores internacionais para a implementação do Programa REM Acre – Fase II, da GFA Consulting Group em parceria com o Earth Innovation Institute (EII), Elsa Mendoza e Dan Pasca.

