Prefeito de Rio Branco participa de “Rio de Águas Vivas” e destaca importância da fé na construção de uma sociedade mais justa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã deste domingo (15) da celebração católica “Rio de Águas Vivas”, realizada na Escola Imaculada Conceição, no Segundo Distrito da capital.

O evento ocorre anualmente durante o período de Carnaval e oferece à população um espaço de oração e reflexão espiritual.

Durante a programação, o prefeito acompanhou a missa, realizou a leitura bíblica do dia e participou dos momentos de oração junto aos fiéis. A celebração deve reunir mais de duas mil pessoas ao longo dos quatro dias de atividades.

Ao falar sobre a importância do encontro, o prefeito ressaltou que o período também é uma oportunidade de fortalecimento da fé.

“Não é só um momento de pular e brincar, mas também de reflexão espiritual. Participar mais uma vez do ‘Rio de Águas Vivas’ me deixa muito feliz, porque sempre fui católico desde criança. Sou cristão e acredito que precisamos estudar e, principalmente, praticar os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia”, afirmou.

O organizador do evento, Francisco Maia, destacou que o encontro é um instrumento de renovação espiritual.

“O ‘Rio de Águas Vivas’ é um momento, dentro da liturgia da Igreja, que permite a quem deseja ter um encontro pessoal com Deus, que transforma e renova vidas. É uma grande alegria realizar esse evento com o apoio da comunidade, da Igreja e das instituições parceiras”, declarou.

O prefeito também reforçou a importância dos valores cristãos para a construção de uma sociedade melhor.

“Para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais livre, precisamos praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo”, concluiu.

A participação da gestão municipal no evento reforça o respeito às manifestações religiosas e o apoio a iniciativas que promovem valores de fé, solidariedade e convivência social.



















































Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

