Prefeito de Rio Branco participa de “Rio de Águas Vivas” e destaca importância da fé na construção de uma sociedade mais justa
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã deste domingo (15) da celebração católica “Rio de Águas Vivas”, realizada na Escola Imaculada Conceição, no Segundo Distrito da capital.
O evento ocorre anualmente durante o período de Carnaval e oferece à população um espaço de oração e reflexão espiritual.
Durante a programação, o prefeito acompanhou a missa, realizou a leitura bíblica do dia e participou dos momentos de oração junto aos fiéis. A celebração deve reunir mais de duas mil pessoas ao longo dos quatro dias de atividades.
Ao falar sobre a importância do encontro, o prefeito ressaltou que o período também é uma oportunidade de fortalecimento da fé.
“Não é só um momento de pular e brincar, mas também de reflexão espiritual. Participar mais uma vez do ‘Rio de Águas Vivas’ me deixa muito feliz, porque sempre fui católico desde criança. Sou cristão e acredito que precisamos estudar e, principalmente, praticar os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia”, afirmou.
O organizador do evento, Francisco Maia, destacou que o encontro é um instrumento de renovação espiritual.
“O ‘Rio de Águas Vivas’ é um momento, dentro da liturgia da Igreja, que permite a quem deseja ter um encontro pessoal com Deus, que transforma e renova vidas. É uma grande alegria realizar esse evento com o apoio da comunidade, da Igreja e das instituições parceiras”, declarou.
O prefeito também reforçou a importância dos valores cristãos para a construção de uma sociedade melhor.
“Para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais livre, precisamos praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo”, concluiu.
A participação da gestão municipal no evento reforça o respeito às manifestações religiosas e o apoio a iniciativas que promovem valores de fé, solidariedade e convivência social.
Motociclista embriagado foge de blitz, quase atropela policial e é preso após perseguição na BR-364
A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na noite de sábado (14), após fuga durante uma fiscalização de alcoolemia no km 138 da BR-364, em Rio Branco.
De acordo com a corporação, a equipe realizava a desmobilização do comando quando uma motocicleta colidiu contra a sinalização da operação e quase atingiu um policial rodoviário federal que recolhia os cones na pista, além de outros veículos que transitavam pelo local. Mesmo após receber ordens de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, o que motivou acompanhamento tático por parte dos agentes.
Durante a evasão, o motociclista realizou manobras perigosas, colocando em risco outros usuários da rodovia. A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento.
O homem sofreu escoriações leves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.
Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, foi constatado o teor de 1,25 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — índice que configura crime de trânsito e também gera sanções administrativas. Durante a abordagem, os policiais também verificaram que o condutor não possuía habilitação para dirigir.
Diante dos fatos, a PRF constatou, a princípio, os crimes de embriaguez ao volante e de conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, com a integridade física preservada.
A motocicleta foi removida ao pátio do Detran, e os autos de infração correspondentes às irregularidades foram lavrados.
A PRF reforçou que dirigir sob efeito de álcool compromete a capacidade psicomotora do condutor e coloca em risco a vida de todos os usuários da rodovia. A instituição informou que mantém fiscalização permanente para prevenir sinistros e salvar vidas.
Procon promove ação educativa no Carnaval, com foco em consumo responsável e segurança no trânsito
O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Rádio Calçadão, realiza, durante o período de Carnaval, a Parada Calçadão, em frente ao Terminal Urbano, com uma ação preventiva de conscientização voltada ao consumo responsável e à segurança no trânsito.
A mobilização reuniu equipes dos órgãos parceiros e comunicadores da rádio comunitária para orientar diretamente a população, com distribuição de materiais informativos e alertas sobre direitos do consumidor, cuidados em compras e contratações típicas do período, além de orientações sobre direção segura e os riscos da combinação entre álcool e direção.
A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo da população, levando informação clara e acessível. O Carnaval é um período de grande movimentação econômica e social, e a prevenção é fundamental para evitar prejuízos ao consumidor e promover um trânsito mais seguro”, afirmou.
Além da ação na capital, as atividades de defesa do consumidor também estão sendo realizadas nos municípios. Durante as fiscalizações, os agentes observam, principalmente, a correta precificação dos produtos, que deve estar clara, visível e de fácil compreensão. E a comercialização de bebidas, com atenção especial às embalagens fechadas, que precisam conter informações obrigatórias, como validade, procedência, composição e condições adequadas de armazenamento.
Rainha Trans e Rainha Gay são eleitas no segundo dia de folia na Praça da Revolução
Nem mesmo a chuva forte que caiu sobre Rio Branco na noite de sábado (14) foi capaz de apagar o brilho, a alegria, o encanto e a magia da 2ª noite do Carnaval 2026 – Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, onde foram escolhidas as Rainhas Trans e Gay, que junto ao Rei Momo e a Rainha do Carnaval irão comandar a folia, durante os cinco dias de folia na capital acreana.
Fantasias exuberantes, muito brilho, plumas e paetês fizeram parte do figurino das candidatas, que mostraram muita desenvoltura e samba no pé. Muito além de um concurso de beleza, fantasias e adereços marcantes e chamativos, a 2ª noite do carnaval de Rio Branco mostrou muito glamour, dignidade, sonhos, representatividade e inclusão.
Ao todo 11 candidatas disputaram o título nas duas categorias. Na categoria Rainha Trans foram sete candidatas que disputaram o título com muita leveza e graça: Paulina Martins, Brenda Strass, Liah Souza, Vitória Bogéa, Israely Lima, Ketlyn Esmeralda e Beth Alessandra. Já na categoria Rainha Gay, quatro candidatas disputaram ao título, Beatriz Brasil, Bianca Lins, Gabrielle Brasil e Isabella Santos.
Ao final da disputa, apenas um décimo separou a primeira da segunda colocada. Representando o bloco Unidos do Fuxico, a grande campeã foi Liah Souza. Com 1,70m, de altura a escorpiana e flamenguista recebeu 198,9 pontos dos jurados, enquanto a vice-campeã, a libriana e também flamenguista Vitória Bogéa, de 1,88m recebeu 198,8 pontos.
“É uma emoção única. Eu já tinha concorrido outras duas vezes e esse ano falei que era meu último ano e o título veio. Eu só queria ganhar uma vez”, revelou Liah Souza.
Na categoria Rainha Gay a grande vencedora foi Bianca Lins que recebeu 200 pontos dos jurados e teve a melhor avaliação da noite entre todas as candidatas. Esse foi o terceiro título de Bianca Lins. Ela já havia conquistado os títulos do carnaval de 2017 e 2024.
“Agora que a gente consegue respirar aliviado, são noites e dias acordados fazendo a fantasia. Eu mesmo confecciono a minha roupa desde a cabeça até o costeiro. E quando a gente é coroado é só a gratificação de um trabalho, de um esforço”, comemorou.
O vice-prefeito Alysson Bestene, assim como na primeira noite de folia, elogiou a organização do Carnaval 2026, destacando a segurança como ponto forte do evento.
“Uma festa com todo o glamour, que a Prefeitura, através da gestão do prefeito Tião Bocalom, preparou para gente essas cinco noites, para população de Rio Branco. Essa festa popular é pro povo, é tradição, é folia, é alegria. A gente tem que aproveitar esses momentos. A vida é muito rápida, e nada mais justo do que a gente comemorar nesse espaço. Um espaço maravilhoso, que é a Praça da Revolução, onde a Prefeitura teve todo esse cuidado, ampliou, deixou um espaço seguro para as famílias” afirmou Bestene.
Roberta Lins, esposa de Alysson Bestene, também comemorou o sucesso que está sendo o Carnaval 2026.
“Segura, com vários entretenimentos. Como o Alysson falou, amanhã tem o baile dos idosos, das crianças aqui. Então venham com seus familiares. Um ambiente super bem preparado e seguro para as suas famílias”.
