Prefeito de Rio Branco participa de posse do novo Procurador-geral de Justiça do MPAC

A Solenidade de Posse foi realizada no auditório do Detran, em Rio Branco, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros, servidores e convidados

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou na noite da última sexta-feira (30), uma sessão solene de posse da nova administração para o biênio 2026-2028. O evento foi realizado no auditório do Detran, em Rio Branco, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros, servidores e convidados, entre eles, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

O chefe do Executivo municipal destacou a união e atuação harmônica entre os poderes constituídos como fator primordial e benéfico para população.

“Esse trabalho de parceria, que sempre aconteceu entre a Prefeitura de Rio Branco, durante a nossa gestão, com o Ministério Público, vai continuar da mesma forma. O Dr. Oswaldinho (o procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto), esteve lá me visitando, foi uma visita espetacular, é uma pessoa que a gente sabe que tem uma experiência acumulada muito grande, e não tenho dúvida nenhuma que a parceria vai continuar, porque todos nós estamos pensando no bem da sociedade, e algumas vezes a gente sabe que a lei é bastante dura, e o Ministério Público tem que cobrar que se realize o que está escrito na lei, e a gente realiza aquilo que é possível, nem sempre é possível fazer tudo aquilo que a lei pede, mas sempre se tem um bom termo, um bom acordo e quem sai ganhando com isso é a nossa sociedade”, destacou o gestor municipal, enfatizando ainda que com pouco recurso, a Prefeitura tem melhorado muito o atendimento e as demandas, principalmente no atendimento a crianças e adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O gestor municipal, enfatizou ainda que com pouco recurso, a Prefeitura tem melhorado muito o atendimento e as demandas, principalmente no atendimento às crianças e adolescentes e as pessoas em situação de vulnerabilidade.

“O Ministério Público tem consciência plena de que a gente está fazendo muita coisa com o pouco dinheiro que a gente tem. Nós melhoramos muito o atendimento à criança e adolescente, nós melhoramos muito o atendimento às pessoas quando tem a alagação, as famílias, nós melhoramos muito a cara da nossa cidade, enfim, a gente tem feito um grande trabalho aonde o próprio Ministério Público tem reconhecido”, frisou o prefeito.

O procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, também destacou o trabalho com foco na garantia dos direitos dos cidadãos e a harmonia entre os poderes.

“É princípio constitucional. A harmonia é a independência dos poderes. Nós não só iremos fazer isso, como temos o dever de manter uma relação harmônica com todos os poderes e instituições de Estado, porque todos nós temos uma única finalidade, o bem comum e a paz social. Acima de tudo, defender os direitos fundamentais da população acreana. E nós iremos focar, prioritariamente, nav defesa da criança e do adolescente e da segurança pública”, afirmou.

<p>The post Prefeito de Rio Branco participa de posse do novo Procurador-geral de Justiça do MPAC first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários