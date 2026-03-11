Acre
Prefeito de Rio Branco participa de agenda técnica no CEMADEN e no INPE para fortalecer prevenção a desastres climáticos
A Prefeitura de Rio Branco participou nesta terça e quarta-feira, 10 e 11, de uma visita técnica ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos (SP). A agenda integrou uma programação voltada ao fortalecimento das estratégias de prevenção, monitoramento e resposta a desastres climáticos nos municípios.
A visita foi realizada a convite do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio da presidente Dulcinéia Benício, e reuniu prefeitos de diversos municípios acreanos. O objetivo foi aproximar gestores públicos de especialistas, tecnologias, metodologias e plataformas de dados utilizadas no monitoramento ambiental e climático.
Durante a programação, os gestores participaram de palestras e atividades técnicas sobre a estrutura das Defesas Civis no Brasil, sistemas de alerta para desastres climáticos e estratégias voltadas à construção de cidades mais resilientes.
A agenda também incluiu apresentações sobre o Programa Queimadas, além de visitas ao Programa de Monitoramento do Clima Espacial e ao Centro de Controle e Rastreio de Satélites, estruturas responsáveis pelo acompanhamento de fenômenos ambientais e pelo monitoramento de satélites brasileiros.
Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o intercâmbio com instituições científicas é fundamental para aprimorar o planejamento e a tomada de decisões nos municípios.
“Foi um encontro muito importante aqui em São José dos Campos. Viemos a convite da presidente do TCE-AC, doutora Dulcinéia, e aprendemos muito sobre as mudanças climáticas. Temos muitos municípios que sofrem com enchentes em um período do ano e, em outro, enfrentam a seca. Por isso é fundamental buscar conhecimento técnico e conhecer as experiências que estão sendo aplicadas para sabermos como agir bem nos momentos de crise em nossos municípios”, destacou o prefeito.
A comitiva de Rio Branco também contou com a presença do secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, e da secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Bittar. A participação da equipe técnica reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à prevenção de riscos ambientais e à proteção da população.
Também participaram da agenda os prefeitos João Padeiro (Bujari), Olavinho Boiadeiro (Acrelândia), Jerry Correia (Assis Brasil), Rosana Gomes (Senador Guiomard) e Camilo da Silva (Plácido de Castro), além do vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, e do coordenador do Consórcio de Resíduos Sólidos do Acre, Emerson Leão.
Parceria institucional
A presidente do TCE-AC, Dulcinéia Benício, evidenciou que a iniciativa foi realizada em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e reuniu 18 cientistas do INPE e do CEMADEN, que compartilharam conhecimentos técnicos com os gestores municipais.
“São profissionais muito bem preparados, que se dispuseram a doar seu tempo e sua experiência para fortalecer a capacidade dos prefeitos de responder positivamente às crises causadas por eventos climáticos”, frisou.
Segundo ela, além da troca de experiências, também foram disponibilizados materiais e iniciativas nas áreas de educação ambiental e formação de mediadores, ações consideradas importantes para ampliar a capacidade dos municípios de responder aos impactos provocados por eventos climáticos.
A participação na agenda reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em buscar conhecimento científico, inovação e cooperação institucional para fortalecer o planejamento urbano, a gestão de riscos e a qualidade de vida da população.
<p>The post Prefeito de Rio Branco participa de agenda técnica no CEMADEN e no INPE para fortalecer prevenção a desastres climáticos first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
No Março Mulher, Prefeitura de Rio Branco entrega kits para mulheres vítimas de violência doméstica
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta semana a entrega de kits para 50 mulheres atendidas pela Casa Rosa Mulher. A ação integra a programação do Março Mulher e o evento ocorreu na Praça da Juventude Cidade Nova, localizada no prédio da antiga rodoviária.
Os kits foram doados pela Receita Federal por meio do programa “Receita por Elas”. Entre os itens distribuídos estavam mantas, cobertores, roupas, utensílios domésticos e jogos de lençol, entregues conforme a necessidade de cada beneficiária. A seleção dos produtos e a logística de entrega ficaram sob a responsabilidade das servidoras que acompanham diretamente as mulheres atendidas pelo serviço.
A diretora de Direitos Humanos, Suhellen Farias, destacou que a iniciativa busca fortalecer a rede de apoio às vítimas de violência doméstica e incentivar a denúncia desse tipo de crime.
“A determinação do prefeito Tião Bocalom é garantir apoio às mulheres que sofreram violência, oferecendo orientação, assistência e oportunidades por meio de cursos e atividades que contribuam para o desenvolvimento pessoal e a reconstrução de suas vidas”, afirmou.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, ressaltou que as ações do Março Mulher também têm como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância de combater a violência contra a mulher.
“Além de prestar assistência às vítimas, trabalhamos na sensibilização da população, incentivando a denúncia de qualquer forma de violência, seja ela psicológica, patrimonial ou física”, explicou.
Como parte da programação da semana, a Prefeitura de Rio Branco também promoveu um café da manhã com as mulheres assistidas pela Casa Rosa Mulher, criando um espaço de diálogo e reflexão sobre o enfrentamento à violência e o fortalecimento da rede de proteção.
<p>The post No Março Mulher, Prefeitura de Rio Branco entrega kits para mulheres vítimas de violência doméstica first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Novo prédio do RBPREV será inaugurado neste mês de março e reforça modernização da capital
<p>The post Novo prédio do RBPREV será inaugurado neste mês de março e reforça modernização da capital first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Carnaval 2026: Unidos do Fuxico se consagra campeão do Desfile de Blocos em Rio Branco
Após análise da Comissão do Carnaval 2026, da Prefeitura de Rio Branco, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (11), o resultado oficial do Desfile de Blocos Carnavalescos realizado durante o Carnaval da capital acreana.
A reavaliação ocorreu após a apresentação de um recurso administrativo por parte do bloco Unidos do Fuxico, que solicitou revisão de critérios previstos no regulamento do desfile. A comissão responsável analisou o pedido com base nas normas estabelecidas no edital do evento e procedeu à atualização da pontuação.
Com a revisão, a classificação final do desfile ficou definida da seguinte forma:
- 1º lugar : Unidos do Fuxico
- 2º lugar: Sambase
- 3º lugar : 6 É D+
De acordo com o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, todo o processo seguiu rigorosamente o que está previsto no regulamento do Carnaval 2026.
“A comissão cumpriu o que estava determinado no edital. Esse é o resultado apresentado pela comissão, e nós, enquanto Fundação Garibaldi Brasil, anunciamos oficialmente a classificação final do desfile dos blocos carnavalescos do Carnaval de 2026”, destacou.
Após a divulgação do resultado oficial, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para os procedimentos administrativos de homologação.
O Desfile de Blocos é um dos momentos mais tradicionais do Carnaval de Rio Branco e reúne agremiações que contribuem para fortalecer a cultura popular, a criatividade e a alegria da festa na capital.
<p>The post Carnaval 2026: Unidos do Fuxico se consagra campeão do Desfile de Blocos em Rio Branco first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Você precisa fazer login para comentar.