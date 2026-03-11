Prefeito de Rio Branco participa de agenda técnica no CEMADEN e no INPE para fortalecer prevenção a desastres climáticos

A Prefeitura de Rio Branco participou nesta terça e quarta-feira, 10 e 11, de uma visita técnica ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos (SP). A agenda integrou uma programação voltada ao fortalecimento das estratégias de prevenção, monitoramento e resposta a desastres climáticos nos municípios.

A visita foi realizada a convite do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio da presidente Dulcinéia Benício, e reuniu prefeitos de diversos municípios acreanos. O objetivo foi aproximar gestores públicos de especialistas, tecnologias, metodologias e plataformas de dados utilizadas no monitoramento ambiental e climático.

Durante a programação, os gestores participaram de palestras e atividades técnicas sobre a estrutura das Defesas Civis no Brasil, sistemas de alerta para desastres climáticos e estratégias voltadas à construção de cidades mais resilientes.

A agenda também incluiu apresentações sobre o Programa Queimadas, além de visitas ao Programa de Monitoramento do Clima Espacial e ao Centro de Controle e Rastreio de Satélites, estruturas responsáveis pelo acompanhamento de fenômenos ambientais e pelo monitoramento de satélites brasileiros.

Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o intercâmbio com instituições científicas é fundamental para aprimorar o planejamento e a tomada de decisões nos municípios.

“Foi um encontro muito importante aqui em São José dos Campos. Viemos a convite da presidente do TCE-AC, doutora Dulcinéia, e aprendemos muito sobre as mudanças climáticas. Temos muitos municípios que sofrem com enchentes em um período do ano e, em outro, enfrentam a seca. Por isso é fundamental buscar conhecimento técnico e conhecer as experiências que estão sendo aplicadas para sabermos como agir bem nos momentos de crise em nossos municípios”, destacou o prefeito.

A comitiva de Rio Branco também contou com a presença do secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, e da secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Bittar. A participação da equipe técnica reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à prevenção de riscos ambientais e à proteção da população.

Também participaram da agenda os prefeitos João Padeiro (Bujari), Olavinho Boiadeiro (Acrelândia), Jerry Correia (Assis Brasil), Rosana Gomes (Senador Guiomard) e Camilo da Silva (Plácido de Castro), além do vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, e do coordenador do Consórcio de Resíduos Sólidos do Acre, Emerson Leão.

Parceria institucional

A presidente do TCE-AC, Dulcinéia Benício, evidenciou que a iniciativa foi realizada em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e reuniu 18 cientistas do INPE e do CEMADEN, que compartilharam conhecimentos técnicos com os gestores municipais.

“São profissionais muito bem preparados, que se dispuseram a doar seu tempo e sua experiência para fortalecer a capacidade dos prefeitos de responder positivamente às crises causadas por eventos climáticos”, frisou.

Segundo ela, além da troca de experiências, também foram disponibilizados materiais e iniciativas nas áreas de educação ambiental e formação de mediadores, ações consideradas importantes para ampliar a capacidade dos municípios de responder aos impactos provocados por eventos climáticos.

A participação na agenda reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em buscar conhecimento científico, inovação e cooperação institucional para fortalecer o planejamento urbano, a gestão de riscos e a qualidade de vida da população.















