Prefeito de Rio Branco participa da inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre

A Prefeitura de Rio Branco marcou presença, na tarde desta quinta-feira (27), na solenidade de inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre (MPAC). O prefeito Tião Bocalom foi uma das autoridades que prestigiaram o evento, reforçando a parceria e o diálogo permanente entre o município e a instituição ministerial, essenciais para a construção de políticas públicas que beneficiam diretamente a população da capital.

O prefeito destacou a importância do novo prédio para o fortalecimento das instituições e ressaltou que a modernização das estruturas públicas contribui para uma cidade mais organizada, eficiente e transparente.

“A gestão do procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro e toda a sua equipe, deixa um grande legado, que é exatamente de trazer todo o Ministério Público para dentro de um único prédio, já que antes ele estava espalhado pela cidade. Para a população é muito mais importante saber que o Ministério Público está em um só lugar, facilitando qualquer demanda que precisem resolver. Parabenizo o doutor Danilo, sua equipe, o governador Gladson Cameli e a Assembleia Legislativa do Acre por todo o esforço em viabilizar esse espaço bonito, acolhedor e de fácil acesso, especialmente com o viaduto Beth Bocalom facilitando a chegada até aqui”, frisou o prefeito.

O secretário especial de Articulação Institucional, Rennan Biths, também destacou a importância da relação entre a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público.

“O Ministério Público tem um papel fundamental, atribuído pela Constituição de 1988: defender o interesse da população. Com esse novo prédio, a instituição poderá organizar melhor seus serviços, facilitar o acesso das pessoas e fortalecer ainda mais a integração entre os poderes. Na Secretaria de Articulação Institucional, temos trabalhado para aproximar todas as secretarias da Prefeitura das demais instituições e o MP tem sido um parceiro constante em nossas ações”, afirmou.