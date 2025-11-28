O Idaf alerta que o não cumprimento do prazo pode gerar multas, bloqueio da Guia de Trânsito Animal (GTA) e outras restrições sanitárias, impactando diretamente a comercialização e o transporte dos rebanhos.
Prefeito de Rio Branco participa da inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre
Nova estrutura do Ministério Público do Acre reúne serviços em um único espaço, reforça o acesso da população fortalecendo a parceria institucional com o município
Porto Acre ganha novos CEPs por logradouro no interior do estado
Código único será desativado em seis meses
Novos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) estão ativos em Porto Acre/AC, desde a última quinta-feira (27). Cada avenida, praça, rua e travessa da região terá uma identificação individual, substituindo o CEP genérico (69927-000) usado para todo o município. A nova faixa vai de 69927-000 a 69927-999 e já está disponível para consulta no site dos Correios e na agência local.
A mudança aprimora a prestação de serviços e facilita a localização de endereços, além de beneficiar moradores e empresas. Os novos CEPs também servem como referência para confirmação de endereço, prática comum em cadastros e transações. Por isso, recomenda-se que a população atualize seus dados junto a correspondentes e empresas. Sistemas integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.
O trabalho, concluído este mês com apoio da Prefeitura, marca Porto Acre como o segundo município do Acre, além da capital Rio Branco, a receber cepeamento por logradouro. A iniciativa dos Correios busca codificar todos os 22 municípios do estado, ampliando um modelo que antes abrangia apenas a capital. O projeto começou pelo interior com Bujari e agora avança para Porto Acre.
A Superintendente Estadual dos Correios, Heirivanda Maia, destaca que a colaboração das prefeituras é essencial para substituir o CEP genérico por códigos específicos. “Estamos acionando todos os municípios e pedimos que prefeitos ou secretarias respondam às nossas solicitações. Com esse apoio, conseguimos agilizar o processo. Essa mudança traz cidadania, inclusão e facilita o acesso a serviços”, afirma.
Com a nova codificação, os Correios atualizam seus fluxos internos para dar mais agilidade à postagem, tratamento, transporte e distribuição. Como empresa pública e agente do governo federal, os Correios seguem atuando para expandir o serviço postal e levar integração e cidadania a todos.
Idaf prorroga prazo para Declaração de Rebanhos e reforça campanha de vacinação contra a brucelose no Acre
O governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), prorrogou, por meio da Portaria IDAF Nº 532, de 25 de novembro de 2025, o prazo para a realização da Declaração Anual de Rebanhos em todo o estado. Os produtores rurais têm até 31 de dezembro de 2025 para atualizar as informações sobre seus animais.
Para cumprir a exigência, o produtor deve comparecer ao escritório do Idaf mais próximo de sua propriedade e realizar a atualização cadastral obrigatória.
A declaração abrange espécies como bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves (comerciais e de subsistência), animais aquáticos, abelhas e demais espécies de importância econômica para o agronegócio acreano. A medida reforça as ações de defesa agropecuária e contribui diretamente para o controle de doenças e para o ordenamento do trânsito animal no estado.
De acordo com Renan Viana, coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Peefa), a declaração é fundamental para o planejamento das ações sanitárias.
“A Declaração Anual de Rebanho é um instrumento essencial para o controle sanitário, pois nos permite acompanhar a realidade do campo e direcionar estratégias de prevenção, vigilância e resposta rápida a possíveis ocorrências de doenças”, destacou.
Nesta etapa, os produtores também devem registrar a vacinação obrigatória contra a brucelose em fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade. O registro deve ser realizado até 31 de dezembro, data de encerramento da campanha.
O coordenador do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, o médico-veterinário Jean Carlos Torres, reforçou a importância do cumprimento das obrigações sanitárias.
“A participação do produtor é indispensável para manter o Acre com um status sanitário seguro. Tanto a declaração de rebanhos quanto a vacinação contra a brucelose garantem organização, transparência e segurança na movimentação dos animais, fortalecendo todo o setor produtivo”, afirmou.
Calor e chuvas pontuais marcam o último fim de semana de novembro no Acre
O Acre deve enfrentar um fim de semana marcado pelo calor abafado, sol entre nuvens e chuvas rápidas e isoladas. A previsão, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, abrange os últimos dias de novembro de 2025 e o primeiro dia de dezembro, indicando condições típicas do período pré-amazonense de maior instabilidade.
Segundo o boletim, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados, algumas com forte intensidade, mas de curta duração. Até o dia 1º de dezembro não há indicação de temporais mais severos, como rajadas intensas de vento ou descargas elétricas, embora esses fenômenos não estejam totalmente descartados.
As temperaturas devem permanecer elevadas. As máximas variam entre 30°C e 33°C em grande parte do estado, podendo alcançar até 34°C em localidades específicas. Já as mínimas ficarão entre 21°C e 24°C. Os ventos sopram predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste, geralmente com pouca intensidade, mas com possibilidade de rajadas moderadas.
Nível dos rios Acre e Juruá
Em Rio Branco, o nível do rio Acre estava em 5,12 metros às 13h desta sexta-feira e deve continuar subindo ao longo do fim de semana, podendo ultrapassar 6 metros. A tendência, porém, é que o nível volte a baixar no início da próxima semana.
No Vale do Juruá, o rio Juruá — que atingiu 10,04 metros nesta sexta-feira — já apresenta redução gradual. A diminuição ocorre sem risco imediato de inundação em Cruzeiro do Sul ou municípios próximos.
